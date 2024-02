El conmovedor homenaje de los compañeros de Jaziel, el hijo de Alejandra Romero

Carmen Barbieri, amiga de la cantante, contó cómo fue el homenaje de los amiguitos de Jaziel (El Trece)

El mundo del espectáculo argentino se conmovió al conocerse la noticia del fallecimiento de Jaziel, hijo de Alejandra Romero y quien fuera en su momento pareja del fallecido ícono del cuarteto, Rodrigo. El joven, de apenas 13 años, perdió la vida de forma repentina mientras jugaba al fútbol, tras sufrir un desvanecimiento que derivó en una muerte súbita.

Frente a este trágico evento, personalidades del espectáculo y fanáticos de la cantante recurrieron a las redes sociales y diversas plataformas para expresar su solidaridad con la familia del menor, recordándolo con cariño y pidiendo por consuelo para sus seres queridos ante esta pérdida irreparable. La música y los recuerdos se convierten, en momentos como este, en un homenaje a la vida de los que parten prematuramente, manteniendo viva su memoria a través de la expresión artística y la unidad de la comunidad.

Una de las personas que se refirió al tema en las últimas horas fue Carmen Barbieri, quien al aire en su ciclo Mañanísima (El Trece) destacó: “Lo primero que pensé es en el dolor de esa madre, y mi hijo me corrige y me dice ‘el hijo, que tenía una vida por delante’ y es verdad, pero la madre... no voy a contar todo lo que sé, porque hablé con ella, y ayer hablé con otra persona porque ella ya no podía ni hablar, estaba tirada en el sillón con el celular viendo las fotos de su hijo”.

Cabe recordar que el adolescente sufrió un paro cardíaco mientras participaba en un partido de fútbol, y en diálogo con Teleshow, el hermano de la artista, Alejandro Romero, dio detalles de lo sucedido con el adolescente: “El día 15 de febrero, por la tarde, el nene se encontraba jugando al fútbol con los amigos, en el potrero del pueblo. Estaba en la casa del padre, en Villa Larca”, comenzó relatando el excuñado de Rodrigo Bueno en conversación telefónica con este medio. “Todo esto ocurrió mientras Alejandra estaba en Salta cuidando a nuestro padre, en forma temporal”.

La última foto que compartió Alejandra Romero con su hijo Jaziel antes de morir (Instagram)

Más adelante, explicó lo sucedido con su sobrino. “El nene jugó mucho tiempo al fútbol, son altas temperaturas también, y al terminar de jugar, porque quiso quedarse hasta último momento, pidió salir y al hacerlo se desvaneció, y su deceso fue a causa de una muerte súbita”, confirmó el tío de Jaziel.

En medio de este panorama, Barbieri afirmó que le confirmaron desde el entorno del menor que se debió a un infarto masivo: “A cualquier edad puede pasar, te puede agarrar durmiendo, jugando al fútbol pero no tiene explicación”, para luego rememorar: “Era el único hijo que tenía Alejandra. Después de unos años que falleciera Rodrigo, ella quedó muy mal, quedó sola, y unos años después tuvo la suerte de conocer a quien sería el papá de este angelito hermoso. Estaban separados ahora los padres, el nene estaba viviendo con el papá en San Luis y ella tuvo que viajar a Salta”.

Tras ello, y con una gran emoción, Carmen destacó un impactante gesto: “Él iba al colegio en San Luis y los compañeritos se tatuaron el nombre del nene en el brazo, todos los compañeros de colegio estaban haciendo así su homenaje”. Así resaltó que este gesto simboliza el deseo de los adolescentes de conservar a su amigo en su memoria y vida diariamente.

Quien en las últimas horas también se refirió al tema fue Betty Olave, madre de Rodrigo, que aseguró: “Me destruyó la vida en el momento en que me lo dijeron. Hubiera salido corriendo si hubiera podido. Hubiera ido a darle ese abrazo fuerte que solo una madre que ha perdido un hijo sabe lo que se siente. Es un dolor que se lleva hasta el último día de nuestras vidas y siempre voy a estar desde donde sea, acompañándola en su dolor, porque nada más las que hemos perdido a nuestros hijos sabemos lo que es”.