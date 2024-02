Sol Pérez puso a prueba a su marido con un divertido video: “Confirmen si son todos iguales”

El divertido video de Sol Pérez con su marido: "Confirmen si son todos iguales" (Video: Instagram @lasobrideperez)

Sol Pérez le hizo una suerte de cámara oculta a su marido, Guido Mazzoni, el domingo mientras compartían un día de compras. El matrimonio se acercó hasta un centro comercial para que la panelista se probara una prenda que había visto anteriormente y que le había gustado. Fue acompañada por él para saber su opinión al respecto.

Lo que el empresario -dueño de una reconocida cadena de gimnasios de crossfit- no sabía es que su esposa lo filmaría para exponerlo en las redes sociales. Siempre en tono de chiste, claro.

“Confirmen si son todos iguales”, escribió Sol en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene seis millones y medio de seguidores. Allí, publicó un video editado en el que primero contó su plan, anticipando que engañaría a su marido buscando demostrar su distracción, y luego grabó la secuencia.

La futura abogada (le falta rendir un final y luego defender la tesis para recibirse) contó la aventura: “Vinimos al shopping con Guido a probarme un pantalón que me había gustado -introdujo-. Vamos a ver la reacción: le voy a mostrar dos veces el mismo para ver si me presta atención”.

Luego, Sol salió del cambiador y caminó hacia donde estaba su marido esperándola sentado en un banco del local. “Este es el pantalón 1″, le comunicó a Guido, quien la miró y dio su aprobación. “Me encanta”. “¿Te gusta?”, le preguntó su esposa. “Posta, está buenísimo”, insistió él.

Sol Pérez y su marido, Guido Mazzoni

Entonces, la influencer le hizo creer a su marido que regresaba al cambiador para probarse otro talle. Sin embargo, allí dentro hizo tiempo y grabó un otro video en complicidad con sus seguidores. “Bueno, me metí de nuevo y voy a salir con el mismo pantalón a ver qué me dice. Posta que es el mismo, no me voy a cambiar”, explicó quien vestía una prenda de color verde que combinó con una remera blanca, con la que llegó al shopping.

“Y ahora este, gordi”, le dijo Sol a Guido, que estaba sentado en el mismo lugar y manipulando una de las compras que había hecho anteriormente. “¿Cuál te gusta más?”, quiso saber su mujer. Y llegó la respuesta con la que Sol expuso a su marido, quien no se dio cuenta de que era el mismo pantalón que el primero.

“Este. Te queda mejor de calce”, respondió el empresario sobre la segunda opción que le había mostrado su mujer. “¿Este me queda mejor? ¿El otro me quedaba un poco grande?”, le siguió la charla ella, mientras él sostenía, de manera ingenua: “Tal cual. El que a vos te guste, a mí me gusta”.

El video termina así, sin saber cuál fue la reacción de Guido cuando Sol le contó la verdad. Y una vez que lo terminó de editar, decidió publicarlo en sus redes sociales para obtener la opinión de sus seguidores. Ahí mismo, se destacó un mensaje de Guido entre los comentarios. “Estaba en piloto automático. En modo shopping”, se justificó el empresario y sumó emojis de caras llorando de risa, en clara alusión a que se tomó con buena onda la cámara oculta que le hizo su esposa en las últimas horas.

Sol Pérez y Guido Mazzoni en su casamiento (RS Fotos)

Sol Pérez y Guido Mazzoni se casaron en noviembre del año pasado, después de cuatro años de noviazgo. La pareja pasó por el Registro Civil el 15 de ese mes, y 10 días después, el 25, celebraron su boda con una mega fiesta en un exclusivo hotel de Cardales para 350 invitados, quienes debieron dejar sus celulares afuera del salón para evitar que se filtraran fotos y videos en las redes sociales.

En tanto, fueron los propios protagonistas de la historia de amor quienes se encargaron de compartir algunos recuerdos de aquella noche. Por caso, la panelista mostró un video de aquel momento. “Te admiro y admiro esa forma hermosa que tenés de vivir la vida, de mirar las cosas. Porque sos la persona más sensible y con el corazón más grande que conozco. Te admiro y te amo por lo inmenso que sos, porque ni vos te das cuenta con lo simple que vivís. Quiero estar cada día de mi vida al lado tuyo”, le dijo Sol a Guido en el altar.