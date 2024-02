Juana Viale lució un vestido de crepe de seda color rosa confite (Video: El Trece)

Afianzada en la conducción, Juana Viale sigue sumando millas al frente de su ciclo, Almorzando con Juana. Siguiendo el legado familiar, nieta y abuela se trasladaron a Mar del Plata para realizar sus programas desde el exclusivo hotel Costa Galana, donde Mirtha Legrand solía hacer sus clásicos almuerzos, pero por una cuestión presupuestaria se dejaron de hacer en las últimas temporadas. En este 2023 la producción a cargo de Nacho Viale logró cumplirle el sueño a la diva de regresar a La Feliz a conducir unas emisiones especiales y Juana se sumó al plan. “Hola, ¿cómo les va? Estoy un poco nerviosa porque es mi primer programa en toda mi vida en Mar del Plata. Señores y señoras, acá estamos, en este emblemático hotel que ha recibido tantos años a mi abuela y ahora... a mi también”, arrancó en los primeros minutos del mediodía del domingo, por el ciclo de El Trece.

“Estoy acá feliz de la vida, un día hermoso, me encanta todo lo que sucede afuera pero mucho más que encanta todo lo que va a pasar en esta mesaza de domingo con estos invitados espectaculares que tenemos. Muchos actores, muchas obras y este mes se cumplen 150 años de Mar del Plata, así que a pura fiesta. Yo ya veo que no voy a querer hacer el programa mas que acá en todo el año, así que un quilombito para la producción, un besito en la frente”, bromeó Juana sobre el comienzo, destacando las virtudes de la ciudad y las ganas de prolongar su estadia.

El look de Juana Viale para su debut en Mar del Plata: “Rosa confite” (Fotos: StoryLab)

Con respecto a su look, Juana suele innovar y no se equivoca. Cada domingo, junto a su diseñador preferido Gino Bogani, la dupla elige estilismos de lo más diversos y siempre es un aprobadísimo. Para su debut en la costa, Juana eligió un vestido de crepe de seda largo. “Como siempre mis vestidos maravillosos que tengo, muy marplatensiss, para acá que está soplando (el viento). Y voy a leer esto porque no está Bogani, segundo fin de semana que no está, sé que estuvo de joda loca, en Uruguay, en la fiesta de Susana bailando, mientras acá estamos trabajando. Pero esto lo hizo él para mí”, dijo Juana al presentar su vestido, con la ironía y el humor que la caracteriza.

Ya en situación de mostrar su vestimenta, la conductora continuó con el detalle: “es un vestido de crepe, rosa confite, como esos de la caja de los confitados. Totalmente al bies con escote en la espalda, unido por tres argollas doradas. Con falda doble y tajos laterales”. El outfit lo acompañó con aros grandes dorados, múltiples pulseras, anillos grandes y completó con una trenza espiga con un moño rosa, del mismo tono del vestido.

Juana Viale vestida por Gino Bogani

Juana Viale vestida por Gino Bogani

Juana se sumó a la tendencia de los moños con uno rosa del mismo tono que su vestido

Juana y sus invitados de lujo: Federico Bal, Silvia Kutika, Darío Lopilato, Alexis “El Conejo” Quiroga y la licenciada Cecilia Ce (Fotos: StoryLab)

Por supuesto Juana no estuvo sola y tuvo invitados de lujo, que hicieron de su mesa un espacio ameno y divertido: Federico Bal, Silvia Kutika, Darío Lopilato, Alexis “El Conejo” Quiroga y la licenciada Cecilia Ce. El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal también competirá en los Estrella de Mar que se entregarán en aquella ciudad el lunes, ya que el espectáculo que protagoniza, Kinky Boots, está nominado en la categoría Comedia Musical, Coreografía, Dirección Nacional, Escenografía y Vestuario. Por su parte, Kutika está nominada en el rubro Actriz de Drama por su papel en Te espero en la oscuridad. Además, Lopilato también buscará quedarse con la estatuilla como Actor de Comedia por la obra El Botones. Mientras que Quiroga intentará ganar su primer premio Revelación por su trabajo en el espectáculo Sinvergüenzas.

Al finalizar el programa, Juana anunció que el próximo fin de semana también hará su programa desde Mar del Plata. Lo mismo hará la diva, el sábado con su clásica mesa en La Noche de Mirtha, por lo que es probable que en la semana, abuela y nieta compartan tiempo juntas y asistan al teatro para ver distintas obras.