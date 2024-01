Conmoción entre los famosos por el asesinato de Umma: mensajes de indignación y pedido de Justicia

Carmen Barbieri hablo del asesinato de Umma (Video: Mañañísima, El Trece)

El estupor dio paso a la indignación y a la bronca por el asesinato de Umma, la nena de nueve años que murió el lunes pasado en un intento de asalto. La niña era la hija de un integrante de la custodia de la ministra Patricia Bullrich. De este modo, la sociedad quedó conmovida ante el brutal homicidio, y los famosos no estuvieron exentos de esta realidad.

A través de sus redes sociales, y también por televisión, las celebridades expresaron su consternación y el pedido de Justicia por Umma. Carmen Barbieri se manifestó en su programa, Mañanísima (El Trece) con profundo dolor ante lo sucedido. “Estoy muy triste por el caso de Umma, la nena de nueve años que le arrancaron la vida porque sí, no voy a seguir hablando porque voy a llorar”, dijo la conductora visiblemente conmovida. Enseguida continuó: “Llego a mi casa con una noticia terrible, me duermo con esa noticia, me despierto llorando, yo estoy ultimamente muy sensible y estoy muy triste, el caso de Umma me causa un enorme dolor”.

En tanto, Wanda Nara dejó plasmado su pedido de Justicia en sus redes sociales. En una de sus historias de Instagram, la flamante ganadora del Bailando con las Estrellas, de Italia, sobre un posteo de la tía de la nena asesinada que decía: “Ummita seguí jugando donde quieras que estés”, la mediática agregó: “Siento que tenemos que cambiar la Ley, ser más duros con situaciones que no tienen ni perdón ni retorno. Justicia. Confiemos en nuestro nuevo presidente. RIP Ummita”, concluyó junto a un emoji de dos manos en forma de rezo y un corazón rojo partido por la mitad.

Wanda Nara habló sobre el asesinato de Umma (Instagram)

Por su parte, el periodista Baby Etchecopar se manifestó a través de su cuenta de X (exTwitter). Con la foto de la nena sonriendo, escribió solo tres palabras: “Umma. Nunca Más”.

Baby Etchecopar se expresó por el asesinato de Umma (Twitter)

Asimismo, Cristina Pérez dejó en claro lo que siente con esta tragedia que conmovió a toda la sociedad. “A Umma la fusilaron de un tiro en la nuca en Lomas de Zamora. Es intolerable. Una nena de 9 años a la que mataron delante de su mamá y su papá. ¿Cómo sigue esa familia?”, comenzó diciendo en forma sentida. “Hace solo días asesinaron a otra nena en un intento de robo en La Matanza. Tienen total impunidad para salir y matar. No es tierra de nadie. Es zona liberada para delinquir”, opinó a través de su cuenta de Twitter.

La reacción de Cristina Pérez ante el asesinato de Umma (Twitter)

La periodista Connie Ansaldi, que siempre se manifiesta en cuestiones sociales, en esta oportunidad también dejó plasmado su pedido de Justicia. “Cuiden a los niños. Umma”, expresó en sus redes sociales junto a un emoji de un corazón negro.

Connie Ansaldi se expresó por el asesinato de Umma (Twitter)

El humorista Nick pidió Justicia por la nena asesinada y por su familia. “Hoy Umma, hija de dos efectivos de la Policía Federal, fue cobardemente asesinada. JUSTICIA YA, por Umma, por sus padres, por su familia, por todos los argentinos”, sostuvo en su cuenta de Twitter. Luego, agregó tres hashtag que rápidamente se viralizaron. Justicia por Umma, Umma y Coherencia por Favor.

La opinión de Nick ante el asesinato de Umma (Twitter)

Durante este martes, en horas de la mañana, uno de los primeros en expresarse ante este terrible crimen fue el actor Benjamín Vicuña. El chileno, sobre un dibujo en donde se podía ver al Principito, el protagonista del libro de Antoine de Saint-Exupery, escribió: “Perdón, Umma. No tengo palabras. Solo mi rezo. Abrazo a tu Padre y a tu Madre en medio de la tormenta. No están solos”. Con profunda angustia, el exmarido de Pampita Ardohain dejó ese conmovedor mensaje, que lo interpela en su vida personal cuando hace más de diez años perdió a su hija mayor, Blanca. La nena, que había tenido junto a la conductora, murió el 12 de septiembre de 2012 producto de una neumonía hemorrágica luego de un viaje a México.