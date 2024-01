Con los clásicos de siempre y un saludo inédito y sin custodia: así se vivió el regreso de Luis Miguel en República Dominicana

Luis Miguel bajó del helicóptero y saludó a sus fans en Dominicana (Fans Club: Tengo todo excepto a ti)

El 2023 marcó el esperado regreso a los escenarios de Luis Miguel. El artista volvió por la puerta grande dispuesto a reclamar su trono en la canción latina con una gira que regaló diez conciertos inolvidables en el Movistar Arena de Buenos Aires y lo paseó por todo el continente. Luego de un merecido descanso, El Sol de México tenía pautado su regreso para el 17 de enero en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, y hacia allí viajaron fans de todas partes, pero un problema técnico de último momento obligó a una suspensión que dejó con gusto amargo a sus seguidores.

Sin embargo, la música siempre da revancha y al día siguiente Luismi pudo actuar en suelo dominicano. El astro apareció en el escenario al tiempo que un sol gigante iba saliendo por la gran pantalla central. No había mucho más que decir, sino escuchar qué tenía para proponer. Y desde su comienzo con el homenaje a los Jacksons con “Será que no me amas”, todo fue fiesta en tierra caribeña, para el público que cantó y bailó todos los temas.

Entre ellos estuvo su incondicional club de fans argentino, Tengo todo excepto a ti, que desde 1990 sigue los pasos del Sol. En cada presentación en nuestro país, montan guardia allí donde hospede y lo agasajan con diferentes actividades para manifestarle toda su gratitud. Y desde ya que no se pierden ningún concierto, como tampoco lo hicieron con el del Olímpico de Santo Domingo.

Luis Miguel en República Dominicana (Getty)

Con algunas costumbres diferentes a las de esta parte del mundo, ingresando con conservadoras y bolsas de hielo para combatir el calor caribeño, como si se tratara de un evento gratuito al aire libre. Pero más allá de los rituales, todos disfrutaron por igual los duetos virtuales con Michael Jackson y Frank Sinatra, se conmovieron con los mariachis de carne y hueso que “La Bikina” y “La media vuelta” y contemplaron el despliegue musical que es marca registrada en cada show. Y las argentinas sintieron en la mirada de su ídolo que “Tengo todo excepto a ti” estaba dedicada a ellas.

Entre el círculo chico del cantante, dijeron presente su hija Michelle Salas con su marido Danilo Díaz Granados, aunque no se la vio al menos públicamente a su novia Paloma Cuevas. Pero lo más curioso ocurrió fuera del escenario y fuera de protocolo. Algunos fans resignaron perderse el cierre del concierto en busca de un saludo, y tuvieron su recompensa. Entre ellas, las argentinas, que tenían estudiados los movimientos del mexicano. Sabían que en un sector cercano al pedio lo esperaría un helicóptero para sacarlo de la zona y luego tomaría un automóvil para dirigirse al hotel. Allí escuchó los gritos de los seguidores y decidió salirse un instante de protocolo.

Como se ve en el video, Luis Miguel bajó raudo y sin custodia, apenas con la compañía de un asistente, para estrechar las manos de los incondicionales y ante el estupor de la policía que era testigo de una imagen pocas veces vista. Sin desbordes, el astro saludó al público, mientras la seguridad ahora sí tomaba cartas en el asunto. En otro pique, retomó el camino al helicóptero rumbo a otro destino, que también será especial: San Juan de Puerto Rico, su tierra natal.

Luis Miguel interpretó sus clásicos ante una multitud (EFE)

Así, El Sol de México retomó la gira que en este 2024 lo llevará por diferentes países de América Latina, Estados Unidos y España. Después de pasar por su suelo boricua, continuará el recorrido por América Central y bajará al sur del continente. Su reencuentro con el público argentino será el 5, 6 y 8 de marzo en el Campo Argentino de Polo y el 14 en el estadio de Instituto de Córdoba.

La suspensión

En la noche del miércoles, 20 mil personar colmaron las instalaciones del estadio ubicado en la capital para reencontrarse con Luis Miguel. Sin embargo, a la hora señalada en lugar de la música de su ídolo se encontraron con mensajes en las pantallas gigantes que daban cuenta de “inconvenientes de fuerza mayor” que ponían en riesgo la realización del concierto.

Las imágenes de la decepción del público dominicano luego de la suspensión (EFE/ Orlando Barría)

Finalmente, tras alrededor de dos horas de espera, llegó la suspensión oficial. “En virtud de los requerimientos que exige una producción del nivel que demanda un artista de esta calidad, el equipo del artista y la productora decidieron tomar la difícil e inevitable medida de posponer el concierto para mañana jueves 18 de enero, lamentando los inconvenientes que pueden causar este tipo de situaciones”. Esto provocó la inmediata decepción de los fans, sobre todo la de los que por algún motivo no podían asistir al concierto, sobre todo los uqe habían viajado especialmente por el día y tenían la logistica del regreso a casa armada.