La palabra del abogado de Flor Moyano ante la aparición pública de Juan Martino: “Ella está absolutamente desbordada”

Flor Moyano denunció a Juan Martino por abuso sexual con acceso carnal (América)

Luego de que Juan Martino rompiera el silencio en Intrusos (América) durante la tarde de este jueves, Teleshow se comunicó con Roberto Castillo, el abogado de Flor Moyano y quien viene llevando la denuncia por abuso sexual con acceso carnal que se formuló el año pasado, luego de que la modelo y el hermano de la periodista Majo Martino se conocieran y se vincularan a partir de su participación en El Hotel de los Famosos 2 (El Trece).

Te puede interesar: Juan Martino habló por primera vez desde la denuncia por abuso sexual de Flor Moyano: “Teníamos una relación linda”

“Nosotros hacemos la denuncia aproximadamente hace un año, la cual tiene que ver con abusos reiterados. Es decir, el abuso sexual simple, que es un simple tocamiento de las partes íntimas de una persona, finalizando con un abuso sexual con acceso carnal. Lo cierto es que la productora del reality incorporó alrededor de 35 videos, que sería material crudo grabado durante varios días y por 24 horas. Es decir, esto es un trabajo tanto para el Ministerio Público Fiscal, como para la defensa de Juan Martino, como para nosotros. Es un trabajo importante para estar identificando los hechos de abuso dentro de las grabaciones”, comenzó explicando el letrado.

“Lo que ya identificamos son los tocamientos a Florencia. Martino, lo que está haciendo, es respaldarse de alguna manera manifestando que tenían una relación preexistente. Nosotros en la acusación y la hipótesis de acusación sostenemos que el consentimiento debe ser renovado en cada acto sexual. Es decir, que no importa que vos tengas una mujer, vas a tener que respetarla y respetar su voluntad. Posteriormente, se llevaron adelante una serie de pericias psicológicas y psiquiátricas para el acusado y para el denunciante. La conclusión fue absolutamente contundente: los peritos dicen que encuentran en Florencia signos compatibles con el abuso sexual. Lógicamente sin la condena de un juez, un perito no puede determinar la culpabilidad o inocencia de una persona. Es decir, es una descripción técnica de lo que ellos, mediante su ciencia, determinaron que Florencia no tiene índices de mendacidad en su relato; es decir, que no identificaron que mienta. Y que es una persona que de alguna manera cuenta con daños psicológicos con los que cuentan las víctimas de abuso sexual”, detalló Castillo acerca de las conclusiones de las pericias.

“Y por el lado de Martino lo que dicen es que es una persona que carece de empatía para reconocer los sentimientos de un otro, lo cual es un patrón de conducta que se repite en los abusadores sexuales, que muchas veces tienden a desligarse de su responsabilidad”, agregó después.

Flor Moyano se quebró al aire y rompió en llanto tras volver a ver sus videos con Juan Martino dentro del Hotel (Video: América)

“Por consecuencia de estos resultados es que la defensa de Juan Martino pide la recusación de las peritos porque dice que no son imparciales, sino que tienen cierta parcialidad al creerle a Florencia. Sí, posiblemente tienen cierta parcialidad para creerle a Florencia porque deben identificar que lo que dice la verdad. Lógicamente, ellos haciendo uso de su derecho de defenderse, lo que tiene es la recusación y que este informe no sea tenido en cuenta como elemento de prueba. La recusación se la rechazan y después nos encontramos con la traba más grave de todas que es el Ministerio Público Fiscal que en un momento dice que no va a tomar más declaraciones testimoniales. Tomó declaraciones testimoniales de los testigos que ofrece la defensa y no tomó declaraciones testimoniales de nuestros testigos”, explica el letrado.

A su vez, da detalles de las trabas judiciales con las que están chocando. “Nos dicen que la comisaría especializada en violencia de género Número 4 del partido de Cañuelas va a tomar estas declaraciones. Entonces nosotros le ofrecemos los datos y nos dicen: ‘No tenemos personal, hoy estamos muy ocupados, no tenemos tinta para imprimir las declaraciones...’. Entonces nos obstaculizan la investigación. En consecuencia, nos quedan por dar testimonio a tres testigos nuestros, ya dieron testimonio dos testigos nuestros, que la favorecieron a Florencia. Por el lado de él, dieron testimonio siete testigos, quienes dicen: ‘Nosotros no vimos nada’. Lo que nosotros planteamos como parte acusadora privada es que todos los testigos vean los videos que tenemos”, detalla Castillo.

Acerca de la reaparición pública de Martino, el abogado expresó: “Lo celebro en cuanto a que todos tenemos derecho de defendernos. Pero hay que tener cierto cuidado, porque incluso en uno de los programas a los que fue, acudió con un testigo que es amigo de él. Y a mí me parece que ese es un acto de revictimización. Acabo de hablar con ella por teléfono después de las entrevistas de Martino y me llamó llorando porque tiene que volver a vivir esto justo cuando estaba tratando de hacer algunos trabajos comerciales, tratando de olvidarse, de no revivir los hechos. Es por eso que me llamó absolutamente desbordada. Los padres estaban yendo a ver cómo estaba. Está muy frágil como para tener que prender la televisión y ver cómo su agresor está intentando favorecerse con argumentos que, a mi manera de verlo, fueron débiles. Así, Flor está removiendo la situación de abuso sin tener una solución en la Justicia, porque Martino no fue declarado inocente”.

Juan Martino

“El proceso judicial continúa y estamos trabajando para que se tomen las últimas declaraciones y estamos solicitando que se lo llame a él para hacerle una declaración indagatoria sobre los hechos denunciados. Y posteriormente lo que debería suceder es un juicio oral y público para que puedan verse estos videos, interpretar y resolver lo que corresponde. Aspiramos a que el juicio sea este año. Pero la realidad es que cuando tenés a la fiscalía que es absolutamente contraria a la posición de la víctima, es todo un trabajo duro para nosotros. Pero estamos convencidos de lo que estamos acusando y por eso seguimos acompañando a Florencia para que se haga justicia”, cerró el abogado.