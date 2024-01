Rodolfo Ranni habló de su salud luego de sufrir un accidente doméstico: “Me están dando por muerto y nada que ver”

Rodolfo Ranni aclaró las versiones sobre su salud luego de sufrir un accidente doméstico donde se rompió cuatro costillas

En las últimas horas trascendió la noticia del duro accidente doméstico que sufrió el actor Rodolfo Ranni el cual lo dejó en el piso de su casa durante tres horas y le fracturó cuatro costillas. A raíz de esta información la preocupación y la alerta por su salud alarmó a los medios y a la audiencia, quienes se preguntaron cuándo había ocurrido el episodio y cómo se encontraba el profesional actualmente.

Teleshow se comunicó con Rodolfo quien amablemente dio detalles exclusivos de su accidente y aclaró todos los puntos que se tocaron de manera pública. “Lo primero que te quiero decir es que estoy bien, todo perfecto, gracias por preguntarme porque están haciendo un revuelo enorme y no tengo nada”, comenzó diciendo el actor, quien expresó que el episodio en cuestión se produjo el pasado 29 de noviembre.

“Sí es verdad que me rompí cuatro costillas, pero gracias a Dios ninguna se desvió ni perforó ningún pulmón. No estuve internado ni nada y ya pasó hace un mes y medio así que todo bien”, explicó el Tano, quien aclaró que se encuentra haciendo temporada: actúa y dirige la obra Divino Divorcio en Mar del Plata. “El martes vuelvo a la Costa”, agregó al respecto, para resaltar su mejoría.

Rodolfo Ranni en El Marginal

Respecto a su salud, el actor explicó cuáles fueron las complicaciones que sufrió. “La recuperación la viví en mi casa, me costó durante un mes dormir del lado derecho y me dolía cuando tosía, pero ahora ya estoy bien. Entiendo que al escuchar que se me rompieron cuatro costillas es fuerte pero gracias a Dios estoy impecable quiero remarcar eso porque me están velando más o menos”, insistió el actor entre risas y llevando tranquilidad al público, cuyo afecto vienen cosechando con tantos años en la profesión.

Por último, Ranni recordó cómo fue el accidente. “Me estaba yendo a dormir eran las 9 y media de la noche y había quedado una luz prendida, entonces fui a apagarla y no va que me agarré de un perchero que estaba medio flojo entonces caí para atrás por las escaleras. Fue nada más un accidente doméstico como tiene mucha gente aunque no me golpeé la cabeza de milagro, eso sí, pero me di contra el filo de la chimenea”. Y concluyó con su habitual estilo: “Quiero que estén tranquilos, me están dando por muerto y nada que ver”.

Lo dicho, Ranni se prepara para viajar a la Costa Atlántica para girar con Divino divorcio, la obra que supo interpretar con Viviana Saccone y que en esta oportunidad contará con Esther Goris en el protagónico femenino. La historia cuenta la vida de un matrimonio decide separarse y para ello realiza un evento invitando al cura que los casó, a sus testigos, a los abogados que cursan el divorcio, a sus amantes y a demás protagonistas principales y secundarios de la relación. La obra se podrá ver en Mar del Plata y en diferentes balnearios de la costa, como San Bernardo, San Clemente del Tuyú, Santa Teresita y Necochea.