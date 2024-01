La producción de fotos de Emilia Attias en topless en Punta del Este

Emilia Attias en las playas de Punta del Este (RS Fotos)

Emilia Attias y Julio Mario El Turco Naím Sibara son de los habitués del verano en Punta del Este. La pareja, una de las más consolidadas del mundo del espectáculo, lleva más de 20 años juntos, en los que comparten viajes, experiencias y travesuras como si fuera la primera vez.

Te puede interesar: Dolores Barreiro disfruta de Punta del Este con su novio y sus hijos

En sus días en la costa uruguaya, los actores combinan el descanso con algunas actividades que linkean con lo profesional. Tal fue el caso de Emilia, que estuvo haciendo una producción fotográfica en una zona alejada a las playas más concurridas. La ex Casi ángeles posó en topless, con una malla plateada y un vestido de red negro con capucha, mientras se fotografiaba con la colaboración de una asistente.

La actriz probó diferentes poses, recostada en la arena, o de pie, cuidando que uno de sus brazos protegiera sus pechos. La producción fue captada por la lente de Teleshow, que días atrás había visto a Emilia en compañía del Turco, en un paseo romántico en el atardecer de Playa Brava. Sin la responsabilidad de cuidar a su hija Gina, la pareja se dispuso a disfrutar de unos tragos en uno de los paradores de la zona, donde se celebraría una fiesta electrónica.

Emilia Attias veranea con su pareja, El Turco Naim

A juzgar por lo que publicaron en sus redes sociales, ambos bailaron un buen rato hasta que volvieron a su hogar. Sin embargo, no todo habría sido felicidad: los testigos presentes le comentaron a Teleshow que el Turco perdió en la arena un dije muy valioso que tenía colgado. A la mañana siguiente, el exVideomatch volvió al lugar para seguir buscándolo pero no pudo encontrarlo. Cosas que suceden en la playa, pero que no logran opacar la felicidad de disfrutar de unas buenas vacaciones en familia.

Te puede interesar: La primera salida de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña tras confirmar su romance: glamour, fiesta y amor en Punta del Este

Emilia y el Turco supieron afrontar prejuicios y sorpresas y consolidaron un amor a prueba de la farándula, en el que llevan veinte años juntos y fueron padres de Gina. En una reciente entrevista con Teleshow, el humorista confesó los secretos que tiene su matrimonio para poder seguir juntos. “Primero, nos queremos mucho, naturalmente. También somos muy compañeros y a la vez cada uno tiene su vida muy desarrollada aparte. No nos metemos mucho en la vida del otro, en general somos así los dos, no nos metemos mucho en la vida de nadie, pero ni de familiares”, aseguró el Turco.

Emilia lució una malla plateada y un vestido negro de red

Emilia Attias fue sorprendida por la cámara de Teleshow

“En eso somos personas muy parecidas: no damos consejos. Quizás suena egoísta, ¿no?, porque por ahí algunas personas me han dicho: ‘Vos nunca me das consejos’. Pero estoy tan ocupado en las cosas que tengo que hacer y en cumplir mis objetivos, mis sueños, que ni siquiera estoy prendido en los de mi compañera. A ella le pasa igual. Entonces está bueno porque tenemos vidas fuertes, ricas, no estamos frustrados. Eso a mí me ha pasado con algunas otras parejas, que no termina de desarrollarse cada uno, y eso influye mucho en la convivencia”, agregó.

Te puede interesar: La profunda reflexión de Barby Franco junto a su hija Sara durante un atardecer frente al mar: “Nunca me sueltes la mano”

Además, reveló cómo fue esa primera vez que se conocieron cuando él le había hecho una cámara oculta para VideoMatch. “A mi compañera la conocí hace muchos años. Emilia no es solamente una compañera de ruta, sino de crianza: tenemos una hija que es algo maravilloso y estamos los dos embarcados en criarla con este nuevo paradigma que es totalmente distinto, criar una hija que tiene casi siete años, súper inteligente, súper creativa. Es totalmente desafiante, yo no sabía ser papá porque nunca lo había sido. Encima en esta época, con estos chicos que tienen cerebros desarrollados, con conciencias desarrolladas, que son ecologistas, se cuidan, comen bien, son conscientes de un montón de cosas que nosotros ni las pensábamos cuando éramos chicos”, sostuvo enamorado de la actriz y su pequeña.

Fotos: RS Fotos