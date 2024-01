La profunda reflexión de Barby Franco junto a su hija Sara durante un atardecer frente al mar: “Nunca me sueltes la mano”

Barby Franco mostró la intimidad de su tierna tarde junto a su hija Sarah en Punta del Este (Foto Instagram)

Con su pequeña en brazos y los ojos puestos en el atardecer, nada más pasa por la mente de Barby Franco, a ella solo le importa ese instante. Como si tratara de grabarse en la memoria ese momento de felicidad, la escena permanece en silencio. Al cabo de unos segundos, la modelo baja a su nena y las dos miran a la cámara.

“Nunca me sueltes la mano. Te amo mi capullito”, escribió la influencer, junto al emoji de un corazón blanco, para describir la tierna tarde que vivió junto a su hija, Sarah, en Punta del Este. La frase acompaña una serie de fotos que la modelo publicó como carrusel en su cuenta de Instagram.

La emotiva secuencia muestra a la pequeña Sarah luciendo un suéter blanco, un chupete rosa y dos colitas en su pelo. Junto a ella, su madre posa con un mono short marrón y unos lentes oscuros. En cuestión de horas, la publicación alcanzó los 11 mil me gusta, y se llenó con comentarios de todo tipo por parte de los dos millones de seguidores de la modelo. Entre ellos se destacó Sofia Jujuy, quien escribió: “Hermosas”, junto a un emoji con corazones en los ojos.

La mediática también compartió las imágenes en sus stories de Instagram. Allí, además mostró otro de los momentos que compartió junto a su hija cuando fue a visitar a la pediatra de su nena. Mientras Sarah jugaba en una alfombra, Franco dejó ver cómo su niña jugaba con la muñeca de una doctora. “¿Te gusta tu médica? A ver, escuchá tu corazón con este”, dijo la madre mientras señalaba el estetoscopio que tenía el juguete.

En las siguientes imágenes se las podía ver a las dos jugando entre una pila de peluches. Ambas se divertían mientras Barby intentaba armar una torre con unos objetos y, cuando esta terminaba, Sarah corría para derribar la construcción. Luego, ambas estallaban en un grito de emoción y felicidad.

En su última story, la influencer se mostró junto a su hija en la cama. Mientras Sarah intentaba abrir un paquete naranja, su mamá la filmaba y cantaba sobre el look despeinado de su hija. Una semana atrás, la modelo compartió otro divertido momento con su niña en las redes sociales. A través de un reel, la mediática mostró cómo se divertía en las playas uruguayas. “Un poco independiente la nena. Es lo más parecido a una tortuga bebé de mar”, escribió junto a un par de emojis con corazones en su cara.

De la mano, Barby Franco y su hija de vacaciones en Uruguay (Foto Instagram)

El video en cuestión mostraba cómo su beba pasaba de estar sentada a gatear a toda velocidad por la arena. Luego, esta se detenía y saludaba para la cámara, mientras de fondo podía verse el atardecer, veleros que pasaban en el mar y perros que caminaban por la playa.

A fin del año pasado, Barby Franco reveló el acuerdo que estableció con Fernando Burlando para la crianza de su hija. La modelo dio detalles de cómo se organizan con el abogado para el cuidado de Sarah, que recientemente cumplió un año.

Barby Franco junto a su hija Sarah en las playas de Punta del Este (Foto Instagram)

En el ciclo de espectáculos Intrusos (América), la influencer abrió su corazón y aseguró que está muy cansada, ya que duerme entrecortado porque la pequeña se levanta tres veces a la noche. Cuando le preguntaron si el padre de Sarah también se levantaba a la noche, Franco reveló el acuerdo que establecieron: “Los fines de semana le toca a Burlando. Los días de semana, porque él va a trabajar y yo estoy haciendo un par de cositas, obviamente me levanto yo”.

Además, la modelo expresó su alegría por Sarah: “Yo estoy chocha, estoy feliz. La verdad es que digo ‘cómo no me pasó antes’. Bueno, los tiempos de Dios son súper híper perfectos. Yo estoy chocha. De hecho hicimos dos veces tratamiento, no prendió ninguno y de un día para otro vino Sarah, así de la nada, que nos quedamos helados los dos. Pero estamos refelices. La verdad es que ella es muy copada. Por suerte se parece a mí”.