El cantante de Ke Personajes dio un mensaje de Año Nuevo para sus seguidores: “No se compliquen por cosas que no son de ustedes”

Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, expresó sus deseos de año nuevo

El 2023 de Emanuel Noir estuvo cargado tanto de éxitos como de polémicas. Es que el líder de Ke Personajes fue noticia por los distintos hitos que alcanzó con su banda de cumbia -incluyendo un consagratorio show en el Movistar Arena- pero también por peleas callejeras que se volvieron virales. Incluso también fue escandalosa su separación de Julieta Farías, madre de sus hijas, ya que al poco tiempo Noir blanqueó su relación con Sophia Ramos.

Pero al margen de todo esto, Emanuel se tomó unos segundos para hablarles a sus seguidores en las redes sociales y, en los últimos minutos del 31 de diciembre de 2023, publicó un video para dar sus deseos de cara al nuevo año.

“Bueno, bueno, bueno... Esto es en general, ¿ok? No para todos son buenas fechas: para algunos sí, para otros no. Para algunos son tristes, para otros son un día más. Pero lo que no quiero pasar por alto el desearles un feliz año nuevo, un buen comienzo del año 2024 para todas las personas que apuestan a seguir progresando, a seguir hacia adelante frente a las adversidades, frente a los problemas cotidianos y a la rutina que a veces no quieren cambiar”, comenzó diciendo Noir mirando a la cámara frontal de su teléfono, vestido de blanco y con una cadena dorada que le cruzaba el pecho.

“Dios nos da un último día para reflexionar y para arrancar el año que viene con todas las fuerzas, con todas las cosas que tenemos a nuestro alcance y nuestras herramientas para seguir adelante”, prosiguió con su mensaje.

“Cuiden a su familias, disfruten de la vida simple, no se compliquen por cosas que no son de ustedes. Compliquemonos por las cosas y las problemáticas nuestras. Dios los bendiga y los quiero mucho”, cerró Noir.

Emanuel Noir

El pasado 10 de diciembre, Noir fue protagonista de un fuerte altercado en la vía pública. El hecho sucedió en el barrio porteño de Recoleta y, al trascender las imágenes, se lo vio propinando golpes de puño a algunas personas mientras intenta ser retenido por otras. Sin embargo, se lo ve lejos de deponer su actitud e intenta por todos los medios seguir la reyerta.

El incidente tuvo lugar específicamente a las 7:50 de la mañana de aquel día, cuando personal de la Comisaría Vecinal 2A de Buenos Aires se trasladó de manera urgente a la dirección Junín al 1700, en el distinguido barrio de Recoleta. Este desplazamiento fue motivado por un conflicto que había surgido en la vía pública, involucrando a varios individuos en una disputa en la que Noir estaba presente.

La discusión comenzó cuando dos hombres que estaban en el lugar identificaron al músico, quien se encontraba acompañado por un grupo de personas. Estos individuos procedieron a tomar fotografías y grabar videos del artista, lo que desencadenó una reacción por parte de Noir y sus acompañantes. La situación se intensificó rápidamente, dando lugar a una discusión acalorada que eventualmente derivó en un enfrentamiento físico entre las partes.

Emanuel Noir a las piñas en Recoleta

En la otra vereda, una de las personas que se involucró en la discusión apuntó contra el cantante y lo acusó de generar el conflicto. “Ellos fueron los únicos violentos. Ni a los que golpearon primero ni a los golpearon después fueron causantes del incidente. Hay videos en la Justicia que demuestran lo que digo y una causa penal en su contra”, sostuvo el denunciante en diálogo con Teleshow.

Dada la seriedad de los hechos, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 29, bajo la dirección del doctor Herrera y con la colaboración de la Secretaria Única, la doctora Donatto, intervino en el caso. Se ordenó la realización de diversas acciones legales enfocadas en las lesiones recíprocas que se produjeron durante el conflicto. Tras ello, Emanuel subió un descargo en su cuenta verificada de Instagram donde explicó su postura frente a los hechos: “Ajeno a mi trabajo, nadie puede faltarte el respeto ni a mí ni a una mujer, menos pegarle, por eso me paré de manos en el boliche. Lo que opinen me importa poco. Mi padre me enseñó que me tengo que hacer respetar y no dejar que se le pegue a una mujer”.