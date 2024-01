A días de confirmar su embarazo, Luly Drozdek y Hernán Nisenbaum disfrutan de la playa

“¡Estamos muy felices! ¡Después de mucha búsqueda estamos embarazados! ¡Morimos de amor!”, había anunciado Luly hace pocos días (RS Fotos)

La actriz Luly Drozdek y su pareja, el empresario Hernán Nisenbaum, disfrutan de unas jornadas de relax en Punta del Este, a la espera de lo que depare el 2024 y los diferentes proyectos que ambos tienen previstos, además del embarazo ya confirmado en exclusiva a Teleshow en los últimos días.

Con ese panorama, Luly aprovechó el buen clima para recorrer las playas del lugar. Para hacerlo optó por un outfit que incluyó una bikini rosa, además de una visera oscura, al igual que las ojotas- Por su parte, Hernán, que en ningún momento dejó de estar a su lado, vistió un short rojo además de ojotas oscuras. Ambos, claro, con los necesarios lentes de sol, además de un bolso para las pertenencias.

"Ahora a empollar acá en Uruguay, como se debe, una pancita que va creciendo cada vez más", aseguró Luly (RS Fotos)

A través de sus redes sociales, la actriz y presentadora hizo un repaso de su presente y destacó: “¿Ustedes cómo están terminando el año? Por mi parte feliz, en familia, acabo de terminar de grabar dos series, además lo del teatro, así que con trabajo. Y ahora a empollar acá en Uruguay, como se debe, una pancita que va creciendo cada vez más. Les quería agradecer a todos los que me mandaron mensajes tan lindos, la realidad es que hay gente que no conozco que me mandó mensajitos muy lindos por el embarazo. Muchas gracias”.

Además, resaltó: “Mucha gente preguntando cómo me siento y la verdad es que soy medio culo inquieto, como que no paro, pero muy cansada. Tambíen el embarazo me afectó muchísimo la memoria. No sé si a alguna embarazada del otro lado le pasa lo mismo. De hecho, sufrí mucho en la grabación de la serie que termino de hacer porque me costó mucho aprenderme los guiones. Por suerte no fue tan caótico, pero me costó mucho aprenderme los guiones, cosa que nunca me pasó”.

Luly Drozdek y Hernán Nisenbaum disfrutan de los días de Punta del Este (RS Fotos)

Incluso, aseguró que al margen del problema de memoria, también sentía cansancio, pero que el paso de los meses hizo mermar esa sensación: “Después de eso, todo muy bien por suerte, gracias a todos por preguntar, que no había mandado aún mensajito al respecto”.

La actriz y su marido ya son padres de Delfina, y anunciaron que esperan su segundo hijo. “Se agranda la familia, bienvenido Santino” escribió la rubia en su cuenta de Instagram hace menos de una semana, como pie a las imágenes sonrientes y emocionadas, que reflejan este momento de profunda felicidad.

Mientras Luly optó por un outfit que incluyó una bikini rosa, además de una visera oscura, al igual que las ojotas, Hernán, que en ningún momento dejó de estar a su lado, lució un short rojo (RS Fotos)

“¡Estamos muy felices! ¡Después de mucha búsqueda estamos embarazados! ¡Morimos de amor!”, completan el posteo en el que se ve a los futuros padres y a la pequeña, que muestra en sus manos la ecografía de Santino. Además, sumaron un tierno video en el que Delfina cuenta los entretelones del anuncio. “Voy a tener un hermanito. En el cielo hicieron una carrera de bebés y mi hermanito ganó y me eligió a mí y yo le elegí el nombre. Se va a llamar Santino”, dice la pequeña de cuatro años con una sonrisa inolvidable.

En diálogo con Teleshow, Luly sumó un tierno detalle a esta historia: El nombre se lo puso Delfi. Le dijimos que el hermanito la había elegido a ella como hermana, y ella nos dijo que entonces tenía que elegir el nombre, señaló la actriz. “Habíamos pensado en nombres más clásicos, y cuando dijimos Santino a ella le encantó”, continuó, y aseguró que con su segundo hijo “cerramos la fábrica”.

Con respecto a lo que viene, Luly y Hernán permanecerán en la ciudad esteña, según reveló la actriz con una sonrisa que da pie a una anécdota de este tiempo. “Cuando quedé embarazada, estaba haciendo Wasabi en Paseo la Plaza y grabando dos series... ¡y los primeros meses de embarazo son cuando estás más cansada! Entre el teatro y las grabaciones no daba más”, reconoció la artista, que tendrá un reemplazo en la obra que sigue en cartel en la sala Pablo Picasso del complejo. “Buscaron un reemplazo hasta que nazca Santino. Estoy de cuatro meses y ahora viene un parate por el embarazo”, completó la actriz a este medio, rebosante de alegría por un paso más en un amor que construyen con Hernán día a día.