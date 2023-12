La exChiquititas Jimena Piccolo presenta a su hijo Artemio y recuerda el día de su nacimiento: “Fue como en las películas”

Jimena Piccolo junto a su pareja, Pablo, y su hijo, Artemio (Foto: Denise Barnfather)

“La sensación es muy loca. Es estar esperando durante tanto tiempo, estar charlando y que de repente te lo pongan en brazos y te digan ‘acá está tu hijo’”.

Jimena Piccolo todavía se emociona cuando habla del nacimiento de su hijo Artemio, de casi seis meses. El bebé nació el pasado 26 de junio en una cesárea de urgencia: es que la tenía programada para el 28, pero como si la actriz fuera la protagonista de una película, el parto se adelantó porque rompió bolsa como en las historias que se suelen ver en la ficción. “Fue muy loco”, describió en diálogo con Teleshow la ex Chiquititas sobre aquel lunes por la mañana en que se levantó de la cama y rompió bolsa.

“El domingo ya no me sentía bien. No tenía contracciones pero me sentía rara. Tampoco me dolía nada, pero estaba molesta. Incluso ese lunes temprano pensé en decirle a Pablo, que se estaba yendo a trabajar, que estuviera atento, pero no quería parecer exagerada ni preocuparlo”, dijo sobre su pareja, con quien inició una relación 12 años atrás.

Su instinto no falló. “Me levanté y fue como en las películas: me paré y rompí bolsa”, repitió quien se encontraba sola en su hogar. Jimena y Pablo viven en la localidad de Canning, al sur del conurbano bonaerense, y su hijo nacería en el Sanatorio Otamendi, en el barrio de la Recoleta, en Capital Federal. Y, junto a su médico, habían decidido programar una cesárea para evitar “tener que salir corriendo de imprevisto y que me pueda agarrar tráfico, o algún piquete”. Sin embargo, y contra sus pronósticos, la actriz debió abordar la situación de manera imprevista.

Jimena Piccolo comenzó a trabajar en televisión a los 4 años y a los 9 debutó en Chiquititas

“¿Y ahora qué hago?”, pensó. “Me quedé quieta. No sabía qué hacer. Ni había hecho el curso de preparto; había visto los videos pero como sabía que iba a cesárea, no le había prestado demasiada atención”, se sinceró. De inmediato, llamó a su pareja, que estaba en su trabajo. No la atendió, y cuando él intentó devolverle el llamado, se cruzaron las líneas. No se pudieron comunicar por teléfono, así que le envió un mensaje: “No te pongas nervioso, pero rompí bolsa. Vení tranquilo, pero ya”.

Luego, alertó a su madre, quien vive en Mar del Plata, pero que se encontraba en su casa -también en Canning- para acompañar a su hija cuando llegara Artemio: “Vení tranquila, pero rompí bolsa y estoy sola”.

Jimena intentó tranquilizar a sus seres queridos al comunicarles que su hijo estaba por nacer. Ella, por su parte, también trató de estar lo más calma posible. Habló con su partera, quien le indicó que se bañara y luego se dirigiera hacia el centro médico. Entró a la ducha mientras esperaba a su marido y cuando él llegó, ella ya estaba lista para tomar el bolso -”que menos mal que lo había preparado el domingo”- y se fueron rumbo al Sanatorio Otamendi a recibir a Artemio.

Allí la estaba esperando Ignacio Pérez Tomasone, reconocido por ser el obstetra elegido por muchas famosas. La cesárea seguía en pie, tal como ella lo había solicitado. “Era lo que yo más quería”, sostuvo Jimena, que ingresó caminando al quirófano y hablando con todos los presentes. “Yo no tendría que estar acá, yo tenía que venir dentro de dos días”, les dijo, un poco en serio y un poco en chiste, buscando mantener la calma que acarreaba desde hace una hora y media, cuando rompió bolsa sola en su casa.

La actriz salió apurada de su casa y olvidó su celular. Allí tenía una lista que había preparado con canciones que quería que sonaran durante el parto. Entonces, le pidió a Pérez Tomasone que fuera quien musicalizara el momento: Artemio nació 20 minutos después y con la banda británica Coldplay de fondo. “Fue soñado. Pablo entró conmigo y estuvimos juntos todo el tiempo”, recordó y se emocionó al revivir el momento en que tuvo en brazos por primera vez a su hijo: “Lo ves y ya sabes que lo amas. Es inexplicable”.

El primer encuentro entre Jimena Piccolo y su hijo Artemio

“En ese momento todo es un limbo, no entendes nada”, continuó la actriz y detalló que más tarde, cuando ya estaba en su habitación con su pareja y su hijo, los tres solos, “fue la verdadera prueba”: “El bebé llora y no sabés por qué. Las primeras dos noches fueron durísimas porque él dormía de día y no de noche. Yo no daba más del cansancio, estrés, me dolía todo, estaba incómoda”, detalló sobre aquellas horas en sanatorio.

Ya en su casa, más relajados, y habiéndose conocido un poco más, todo fue más llevadero. “Igual, me quería quedar más tiempo en el sanatorio. Se te cruzan todos los miedos”, admitió y aseguró que, según su experiencia, “la parte más difícil de la maternidad es poder manejar la cabeza”.

También sostiene que “la maternidad es un instinto”: “Te vas dado cuenta de todo. Esto no, esto sí”, explica quien describe a su hijo como “un santo” ya que duerme toda la noche.

Jimena y Pablo realizaron una producción fotográfica por Navidad junto con su hijo Artemio (Foto: Denise Barnfather)

“¿En qué me cambió la maternidad? ¡En todo! Es realmente un giro en tu vida porque cambian tus prioridades, la cabeza. Yo por ejemplo nunca fui miedosa, siempre fui bastante arriesgada en todo, y cuando nació Artemio me agarró mastitis (inflamación en el tejido mamario), se me hizo una infección y me tuvieron que operar. Me agarró miedo de que me pase algo a mí, un miedo irracional. Ahí me di cuenta de cómo cambia la cabeza. Sin contar que ahora se te cruzan 80 mil cosas por segundo. No olvidarme de sus vitaminas, su leche, sacar los turnos para sus controles”.

Luego de aquella infección, Jimena no pudo volver a amamantar a su hijo. “Re quería dar la teta, me parece el acto de amor más increíble. Pude hacerlo durante un tiempo, pero también está muy romantizado. Al principio duele, no es fácil para él ni para vos”, consideró.

Por su parte, resaltó que tiene “la suerte” de que su hijo se ríe, juega, y que “solo llora cuando le duele algo”. Que no se lo escucha quejarse en otras circunstancias. Y volviendo a su experiencia con la maternidad, reflexionó: “Todo lo que haces por primera vez pensas ‘¿lo estaré haciendo bien?’.

La actriz debió batallar contra sus miedos semanas atrás, cuando se internó junto a su hijo, quien debió ser asistido durante tres días a causa de una bronquiolitis. En aquella oportunidad, fue ella misma quien se alertó por la situación al escucharlo respirar distinto. “Le mandé un video a la pediatra para que lo viera y escuchara y me dijo que fuéramos directo a la guardia porque estaba bastante tomado. Y corrimos. Había algo, me lo dijo el cuerpo”, sostuvo.

Otra de las tiernas fotos que Jimena se tomó junto a su hijo de asi seis meses (Foto: Denise Barnfather)

“La maternidad está muy romantizada en muchos aspectos. Con esto de que la madre no se puede quejar, de que la vida es divina, que no hay preocupación. Te hacen sentir mal si te quejas, y a mí dejame quejarme en paz. Eso no quiere decir que no lo ame, o que la emoción que me genera verlo es única”, afirma la actriz y vuelve su sonrisa a la hora de contar que próximamente su hijo empezará a comer alimentos sólidos y que ya se sienta solo.

Con respecto a su vida en pareja, durante casi 12 años fueron Jimena y Pablo solos en su hogar. Ya se conocían con creces tanto en la convivencia como en cualquier otra situación cotidiana. Y la llegada de Artemio los cambió por completo. “Te atraviesa, te modifica la vida”, explicó la actriz que agregó que ellos tienen “una relación muy copada” y destacó que la risa que los caracteriza genera que todo se más llevadero.

Por otro lado, resaltó el rol importante de su madre. “Tener ayuda extra es la clave, pero si encima está tu mamá, es otra cosa. Todos se preocupaban por Artemio, y mi mamá también por mí. Me dejaba la comida hecha por si no había comido, se quedaba con él para que yo pudiera bañarme o descansar un rato”, ejemplificó.

“Lo importante es no enloquecer los primeros dos meses. Después todo se va acomodando”, continuó Jimena que el próximo 24 de diciembre celebrará la primera Noche Buena con su hijo en brazos. “Con Pablo tenemos sobrinos, así que para nosotros la Navidad siempre fue importante y muy familiar. Nos gusta. Y este año todo está más revolucionado con Artemio. Aunque todavía es chico y no entiende, es más por nosotros que por él”.

Pablo y Jimena viajaron a Disney en enero enero del año pasado y anunciaron su embarazo a través de las redes sociales (Instagram)

Al día siguiente, Jimena, Pablo, Artemio y otros integrantes de su familia compartirán un viaje. ¿Los destinos? Miami y Disney (Estados Unidos), adonde el año pasado posaron junto a Mickey Mouse quien apoyó su mano sobre la panza de la actriz. Ahora, harán la continuación de la foto: con el bebé en sus brazos.

Al respecto, Jimena promete compartir consejos sobre el primer viaje de su hijo en avión, o qué llevar de acuerdo a cada ocasión. Desde que fue mamá, la influencer armó una comunidad a través de sus redes sociales con la que le interesa seguir trabajando y creciendo durante el 2024. Se trata de un proyecto que puede hacer desde su casa y manejar ella misma los horarios. De esa forma, combina el trabajo y la maternidad.

“De verdad creo que se puede armar una buena red de contención. Además, en momentos en que yo me sentía medio perdida, siempre alguien de la comunidad me ayudaba del otro lado. A decidirme, a resolver. Y quiero ser parte de eso”, completó Jimena Piccolo, que ahora piensa en disfrutar de sus vacaciones familiares y que el año que viene regresará con pilas recargadas para llevar a cabo su proyecto sobre la maternidad en las redes sociales.