Lali González deslumbró al jurado del Bailando 2023 con su reggaetón hot: la inesperada reacción de Pampita

Lali González deslumbró al jurado con el reggaetón hot

Este miércoles, la actriz paraguaya Lali González fue una de las últimas concursantes del Bailando 2023 en presentarse en la pista para el ritmo reggaetón hot en donde debían sumar a dos bailarines para la performance. Para eso junto su bailarín Maxi Diorio sumaron a Evelyn Botto y a Luciana Álvarez para esta coreografía que fue una de las más ardientes del certamen acorde a lo que le pidió el jurado a todas las parejas.

González es una de las concursantes que menos puntos ha conseguido con sus propuestas, quedó sentenciada varias veces y fue al teléfono aunque el público la salvó. Incluso viene de obtener un -3 en la última gala, aunque esta vez brilló y conquistó al jurado llevándose 20 puntos.

El tema elegido fue “Baila morena”, un clásico reggaetón old school del grupo Héctor & Tito. En ese sentido, la coreografía que prepararon se basó en movimientos eróticos fomentando la sensualidad entre los cuatro. Hubo beso, baile y actuación. La apuesta fue acertada ya que el jurado integrado por Pampita, Ángel de Brito, Marcelo Polino y Moria Casán dieron el visto bueno con sus votos.

La devolucion del jurado al baile de Lali Gonzalez

“Me encanta ver a Evelyn acá, me parece que tenés una sensualidad natural, nada de pose. Lali, pensé que no te iba a ir tan bien. Pero, entre tanta distracción, me parece que zafaste”, afirmó Ángel de Brito quien le dio un seis a la performance. Por su parte, Pampita confesó que la propuesta de la paraguaya la “encendió”.

“Yo no sé qué hicieron, pero a mí me calentó. No me pasaba nada con ninguna coreo y al final tuve que mirar al costado. Así que mi nota es buenísima”, sostuvo Carolina Ardohain que tenía el voto secreto y bromeó con llamar a su marido.

Luego llegó el turno de Moría Casán quien argumentó: “Le pones onda, me gustó mucho lo que vi. Tuvieron sex appeal”, sostuvo la One y la puntuó con un nueve. Por último, Marcelo Polino dio su visión: “Me encantó todo el grupo. Lali no sé como llegaste hasta acá, bailas horrible”, y le puso un cinco.

El truco fallido de Lali González que casi termina en accidente

Miedo en la pista del Bailando Lali González hizo un truco fallido que casi termina en accidente

Por el mes de septiembre Lali junto a su bailarín Maxi Diorio, realizó la respectiva coreografía que habían preparado junto a su coach Coty Rossi de la canción “Get Right” de Jennifer López. Si bien le pusieron mucho entusiasmo y actitud, la performance tuvo varios inconvenientes.

“Soy paraguaya, no bailo, ni tampoco canto, soy cerrista y de barrio San Vicente. No me hago cargo de lo que pueda pasar. Dicho esto, nos deseo muchísima suerte”, había dicho Lali en su momento en diálogo con Tinelli, y advirtiendo que lo que iba a hacer no era uno de sus fuertes pero que de todas formas le iba a poner esmero a la cuestión.

Ya finalizando la coreografía, el truco final que hicieron Lali y Máxi les falló, lo que generó preocupación para todos los presentes en el estudio y también para la audiencia televisiva ya que casi se golpea la cabeza contra el piso. Incluso se pudo ver en cámara como Marcelo Tinelli quiso intervenir en el medio de la coreo por el miedo que le dio la prueba final donde la actriz debía girar boca abajo sobre las piernas de su compañero. Apenas terminaron, propusieron repetir el truco para demostrar que sabían hacerlo pero les salió peor.

Al ver la repetición, ya desde su casa, González se expresó en las redes sociales y se tomó con humor lo que había ocurrido. “Nunca les pasó que al salir de un examen final sin completar una pregunta decís: ´yo me sabía esa respuesta… Yo lo estudié, ¿cómo no me lo acordé?´”, expresó en su cuenta de Twitter compartiendo el vídeo del momento donde les salió mal el truco y cuando les salió perfecto durante el ensayo.