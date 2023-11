El polémico comentario de Roberto Piazza contra el feminismo y la comunidad LGTBIQ: “Aprendan a ser mujeres”

El diseñador apuntó contra el feminismo y la comunidad LGTBIQ

El diseñador Roberto Piazza realizó polémicos comentarios contra el movimiento feminista y la comunidad LGTBIQ. “Les diría que aprendan a ser mujer femeninas”, expresó.

Te puede interesar: Feijóo marca su propia línea en el feminismo: celebra un acto del 25N moderado por él mismo para denunciar el uso partidista de la violencia contra la mujer

Antes de sus declaraciones, el diseñador comenzó explicando la historia de la comunidad LGTBIQ. “Se divide en tres etapas: en sus comienzos en los 80′, en el medio que era muy bueno [...], pero admito que se politizaron demasiado, entonces ahí comenzaron las guerras”, indicó.

Durante una entrevista con Baby Etchecopar al aire de A24, Piazza recordó también sus críticas a la bisexualidad realizadas el año pasado, en las que indicó que, desde su punto de vista, esta orientación sexual “no es una cosa sana”. “Me llamaron de la LGTB, me dijeron un montón”, expresó y argumentó sus consideraciones en algunas lecturas de Freud.

Te puede interesar: Lina Meruane: “Habría que tener un poquito menos de hijos porque el impacto ambiental es brutal”

Luego, sus declaraciones continuaron en el mismo tono. Al ser consultado sobre el movimiento feminista, Piazza lanzó: “A las feministas les regalaría un consolador y les diría que aprendan a ser mujeres femeninas”.

El diseñador intentó justificarse diciendo que su madre “era la mujer más feminista del mundo”. “Mi vieja usaba media con costura, taco aguja, le hablaba al gobernador de Santa Fe y, con un perfume estupendo lograba lo que quería”, sumó antes de seguir arremetiendo contra ambos movimientos.

Te puede interesar: Irene Montero pone el cierre a su etapa al frente de Igualdad en el 25N y “pasa página” del “error de inmenso calado” de Sánchez

De esta manera, cuestionó las marchas que realizan las personas que forman parte del colectivo que agrupa a lesbianas, gays, bisexuales, personas queer y todos aquellos que se sientan parte de alguna minoría que integra el movimiento. “No tenés que hacer esas guarradas espantosas, esas marchas estúpidas que yo no voy”, dijo.

Roberto Piazza

Esta no es la primera vez que el impulsor de la Ley Piazza, que modificó el Código Penal en cuanto a lo que refiere a la prescripción de los delitos contra la integridad sexual, realiza controversiales declaraciones de esta índole.

En noviembre del año pasado no sólo consideró a la bisexualidad como una “perversión”, sino que también apuntó contra el poliamor. “Sexualmente está bien (sumar otra persona). Yo también lo hago. Pero no se llama poliamor. Se llama polisexo”, aseguró en ese momento al aire de América TV.

“El día que vos tengas relaciones con un hombre y una mujer y no sepas para qué lado correr, le vas a cagar la vida a ella o él. Y también le vas a cagar la vida a tus hijos, ellos te lo van a echar en cara. Te lo aseguro”. Y completó: “Llamen a un psiquiatra y pregúntenle. Yo tengo 35 años de psicoanálisis encima”.

Meses después, en marzo de este año, protagonizó un cruce televisivo con Diego Ramos luego de que el diseñador intentara justificar que un adulto tenga relaciones sexuales con un menor de edad al decir que puede tratarse de una “calentura momentánea” al referirse al caso de Jey Mamón y Lucas Benvenuto.

En ese instante, intervino Diego Ramos y cuestionó: “¿Una calentura momentánea el haberse acostado con un chico menor?”. “Sí”, enfatizó Piazza. “Es fuerte, dicho así es como muy fuerte”, manifestó el actor sorprendido por lo que escuchó.

Sin embargo, el diseñador intentó defender su postura y señaló que “no es fuerte” su declaración: “Una cosa es ser psicópata...”. Allí interrumpió una vez más Ramos y le señaló: “Pero se está hablando de un delito, no es una ‘calentura momentánea’. Si hablo de ‘calentura momentánea’ me imagino a un alguien acostándose con un par, con un adulto. Acostase con un niño de 11, 12 o 13 años no es una ‘calentura momentánea’, es un delito, es una aberración, es cualquier cosa menos una calentura”, sentenció el conductor.

“Es un delito, total y absolutamente”, coincidió Piazza, pero aclaró que “como no hubo juicio” en el caso de Jey Mammon “no se puede decir las verdades de lo que pasó”.