Martín Fierro Latino 2023: las perlitas antes de la gala, ensayos y hasta un “encuentro inesperado”

Marcelo Polino saludó a El Puma Rodríguez y Susana Giménez en los Martín Fierro Latino (Video: Instagram)

Un verdadero pelotón de estrellas y famosos de la Argentina llegó a Miami con el objetivo de ser parte de los Martín Fierro Latino 2023, ceremonia organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) para entregar los premios a la televisión y radio de Latinoamérica.

Mientras todo fue tomando forma, los protagonistas compartieron en sus redes sociales algo de la trastienda del anticipo a la gala. Así, Marcelo Polino subió a sus historias de Instagram fragmentos de los ensayos y pasadas de letra que estuvieron haciendo los presentadores del premio. Carolina Pampita Ardohain y Joaquín El Pollo Álvarez se dejaron ver repasando el guión de la conducción, dado que ellos fueron elegidos para ser los animadores de la fiesta. Eugenia La China Suárez contó que estaba en camino hacia la Florida y muy contenta por haber recibido la invitación. Y la periodista Pilar Smith mostró algunos de los looks que las estrellas lucieron en la ceremonia, como un diseño rosado y estilizado para Zaira Nara, un rojo fuego para Evelyn Von Brocke y su propio vestido verde manzana. Tanto ella como Polino mostraron también la complicidad entre José Luis El Puma Rodríguez y Susana Giménez, quienes se sentaron en la primera fila de la ceremonia.

Rocío Oliva y un encuentro con una falsa Claudia Villafañe (Instagram)

Marcelo Polino le besó la mano a Susana Giménez con El Puma Rodríguez de testigo (Instagram)

El look de Zaira Nara para los Martin Fierro Latinos

Pampita, espléndida y lista para conducir los Martín Fierro Latino (Instagram)

En un tono más jocoso, Rocío Oliva recogió el guante después de que el periodista Damián Rojo le gastara una broma. “El Martín Fierro Latino da para todo: junté a Rocío con Claudia Villafañe”, escribió sobre una foto en la que la última novia de Diego Armando Maradona aparece dándose la mano con una mujer platinada muy parecida a la madre de Dalma y Gianinna Maradona.

Y anticipando lo que vendrá, la propia Pampita reveló el espléndido vestido que eligió para la conducción mientras posó adelante de un banner con la inconfundible figura del Martín Fierro. Sonriente como siempre, la modelo se mostró lista para brillar al frente de la premiación.

La modelo compartió junto al Pollo Álvarez

Horas antes, la conductora disfrutó de una tarde en la piscina en el hotel donde está alojada, esperando que se hiciera la hora del gran momento. Bajo un sol radiante, Pampita se grabó con su cámara mientras caminaba alrededor de la piscina del lugar. También aprovechó la tarde para disfrutar del agua y pasar un momento de relax entre las jornadas de trabajo. Y claro, lo mostró en sus redes sociales, donde sus seguidores llenaron su publicación de likes y de comentarios de afecto.

“Ya estamos listos para los Martín Fierro Latino en Miami. Acá con el Pollo Álvarez haciendo la pasada para esta noche”, escribió Pampita, junto a emojis de un mate, agua y un trofeo, en un posteo en Instagram donde se la veía junto al conductor pasando letra y merendando. En las fotos se los puede ver a ambos muy felices y expectantes por la jornada con un mate de por medio.

Más adelante, los dos conductores también estuvieron junto a Zaira Nara y Teffi Russo. En ese momento, la dupla dialogó con los participantes del programa Poco Correctos (El Trece). “Estamos felices, re emocionados, estuvimos viendo el ensayo, cómo está todo y es espectacular. No lo van a poder creer, de verdad se van a sorprender. Es una mega producción. Yo estoy tranqui pero compenso con mi compañero”, comenzó diciendo Pampita refiriéndose al Pollo. En cuanto a su look en la ceremonia, reveló que pensaba lucir un solo vestido y no hacer más cambios. “Voy a tener un solo cambio de look porque no viajé con mi equipo. Yo para cambiarme así, make up, pelo, vestido, necesito atrás a mi gente y este viaje, por ser el primero, es así, pero en los próximos haré cambio de look, lo prometo”, aseguró.