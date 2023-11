Así vivió Carolina Pampita Ardohain la previa de los Martín Fierro Latino 2023

La modelo compartió junto al Pollo Álvarez

A horas de conducir los Martin Fierro Latino 2023 – el evento que entregará galardones de APTRA a la televisión y radio de Latinoamérica en Miami– Carolina Pampita Ardohain mostró cómo vivió la previa del evento. Con lentes, sombrero y un colorido kimono estampado, la conductora disfrutó de una tarde en la piscina en el hotel donde está alojada.

Bajo un sol radiante, y con una gran sonrisa en su rostro, Pampita se mostró caminando alrededor del solarium del lugar. Minutos después aprovechó la tarde para disfrutar del agua y vivir un momento de relax entre las jornadas de trabajo. La mediática compartió parte de este instante en sus redes sociales. Tanto en sus stories como en su feed, la jurado de Bailando 2023 se lució con una bikini celeste en la pileta del Hotel Lennox, donde está alojada.

Ahí mismo, se encontró con su compañero y dupla de conducción, el Pollo Álvarez. Entre los dos definieron los preparativos y coordinaron detalles para la gran noche, mientras compartieron unos mates.

La modelo mostró cómo se preparan junto al Pollo Álvarez (Foto: Instagram)

“Ya estamos listos para los Martín Fierro Latino en Miami. Acá con el Pollo Álvarez haciendo la pasada para esta noche”, escribió la conductora, junto a emojis de un mate, agua y un trofeo, en un posteo en Instagram. En las fotos se los puede ver a ambos muy felices y expectantes por la histórica jornada. Mientras revisaban el paso a paso de las ternas, el conductor sostenía bajo su brazo un termo. Por su parte, Pampita tenía el mate.

Tiempo después, los dos conductores también estuvieron junto a Zaira Nara y Teffi Russo. Fue en ese entonces que la dupla charló con el programa Poco Correctos, emitido por ElTrece. “Estamos felices, re emocionados, estuvimos viendo el ensayo, cómo está todo y es espectacular. No lo van a poder creer, de verdad se van a sorprender. Es una mega producción. Yo estoy tranqui pero compenso con mi compañero (en referencia al Pollo Álvarez)”, comenzó diciendo Pampita. En cuanto a su look en la ceremonia, la mediática reveló por qué lucirá un solo vestido: “Voy a tener un solo cambio de look porque no viajé con mi equipo. Yo para cambiarme así, make up, pelo, vestido, necesito atrás a mi gente y este viaje, por ser el primero, es así, pero en los próximos haré cambio de look, lo prometo”.

Luego, el Pollo resaltó la buena predisposición de su compañera: “Caro llegó en el vuelo de la mañana, se bañó y estaba sentadita esperando para ir a hacer el ensayo, la reunión, todo, le mete mucha onda, ya lo saben pero me gustaría resaltarlo”. Entre risas, Carolina Ardohain agradeció el elogio y destacó el marco de la ceremonia: “Es un evento internacional, vienen muchos famosos, hasta los de las novelas, yo soy re cholula. Me quiero sacar fotos con todo el mundo, me encantan las novelas, me las vi todas. Hoy estoy en mi momento cholulo”.

Pampita mostró cómo vive la previa de los Martin Fierro Latino (Foto: Instagram)

Desde el piso le preguntaron a la modelo cómo era el Pollo Álvarez como compañero, ya que esta era la tercera oportunidad que ambos compartían la conducción de un evento. “Es muy prolijo, me viene bien porque me trae a tierra. A veces estoy en la nominación y me quedo mirando y me emociono, estoy por llorar y me cuelgo, y él como que me hace con el codo ‘’dale, dale”, dijo la jurado del Bailando.

Una vez que terminaron con su reunión, la modelo se dirigió al teatro Manuel Artime, el lugar donde se celebrará la histórica ceremonia. Junto a Pampita también llegó Marcelo Polino, –ambos compañeros en el reality que conduce Marcelo Tinelli– quien se encuentra nominado a Mejor Labor Masculina en Panel performance (TV y Plataformas).

La conductora también viajó a Estados Unidos con su marido, Roberto García Moritán. Días antes de llegar, la pareja aprovechó para asistir a la boda de sus amigos Jackeline y Juan, en Uruguay. De esta manera, ambos disfrutaron de una escapada romántica en medio de los compromisos laborales de fin de año.