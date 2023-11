Frozen celebra su décimo aniversario: 10 datos desconocidos de la película que cuenta la historia de Anna y Elsa

Frozen, una aventura congelada cumple 10 años de su estreno (Fotos: Gentileza Prensa)

Desde su estreno en cines de todo el mundo, allá por el 27 de noviembre de 2013, hasta ahora Frozen: Una aventura congelada trascendió la mera categoría de “película” y se fue convirtiendo en algo así como un fenómeno cultural. Es que, 10 años después, la historia de Anna y Elsa de Arendelle permanece vigente por poner de relieve cuestiones como el poder del amor y la importancia de la familia, con lo que inspiró y sigue inspirando a personas de todas las edades, para que nunca se den por vencidas y sepan abrazar sus verdaderos propósitos.

Desde su llegada a la pantalla grande, sigue conquistando a espectadores de todo el mundo con esa entrañable dupla de hermanas, un singular muñeco de nieve y un irresistible soundtrack que hicieron de esta una película inolvidable y una de las más taquilleras en la historia de Walt Disney Animation Studios. Para celebrar este aniversario redondo, a continuación hay diez datos desconocidos de Frozen.

1. La película está inspirada en un cuento de Hans Christian Andersen

Para edificar esta historia se tomaron elementos centrales de La reina de las nieves, cuento del célebre escritor danés, el cual fue publicado por primera vez en el año 1845. Así, se convirtió en la segunda vez que Disney se inspiró en un relato de Andersen para crear una nueva historia: el caso previo había sido La Sirenita, clásico animado estrenado en 1989 que fue influenciado por el cuento homónimo del reconocido autor.

Frozen, una aventura congelada se estrenó el 27 de noviembre de 2013

2. El castillo de Arendelle fue diseñado a imagen y semejanza de dos castillos reales de Noruega

En pleno proceso creativo, el director de arte Mike Giaimo y su equipo viajaron al país nórdico para sentir la influencia y la atmósfera del lugar, conocer su arquitectura, investigar más sobre la cultura y las mitologías locales, y también inspirarse en el paisaje para crear el reino de ficción llamado Arendelle. El castillo medieval Akershus -cito en la ciudad de Oslo- y el palacio real Stiftsgården de la ciudad de Trondheim fueron los que inspiraron al diseño animado del palacio de Arendelle, donde transcurre parte de la historia.

3. Rapunzel y Flynn Rider asisten a la coronación de Elsa

En la escena de la coronación de Elsa, y en coincidencia a cuando suena la icónica canción “Finalmente y como nunca”, se pueden ver a dos invitados muy especiales del universo Disney, aunque pertenecientes a otra historia. Luego de que Anna abra la puerta del palacio, entre la multitud que ingresa a la ceremonia están Rapunzel y Flynn Rider, protagonistas de la película Enredados.

4. Los realizadores convocaron a un científico para hacer copos animados perfectos

Con la idea de perfeccionar hasta el último detalle la “magia helada” de Elsa, los realizadores convocaron al Dr. Thomas Painter, un científico del Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, conocido como el Dr. Nieve. Su conocimiento sobre los copos de nieve a nivel molecular enriqueció el trabajo de animación de los entornos nevados y de los poderes de la reina.

Frozen: una aventura congelada fue la película de mayor recaudación de 2013 y también se convirtió en una de las más taquilleras de los clásicos de Disney

5. El título de una de las canciones surgió de una ocurrencia entre los guionistas

El título en inglés del tema “Finalmente y como nunca” (“For The First Time in Forever”) surgió de manera inesperada y en medio de una conversación que se dio en la sala de guionistas, cuando alguien pronunció la frase en cuestión como parte de un tema de la historia. Y alcanzó para llamar la atención de Chris Montan, presidente de Walt Disney Music. “De inmediato pensé: ‘¡Eso es! ¡Esa es la canción de Anna!’. Fue uno de esos momentos de inspiración. ‘Finalmente y como nunca, seré libre. Quizás conozca a alguien. Quizás viva mi vida’. Fue verdaderamente emocionante”, dijo Montan.

6. Para animar a Olaf se utilizó tecnología de vanguardia

El equipo de tecnología de la película creó un innovador software llamado Spaces para que los artistas pudieran realizar a Olaf, el inolvidable muñeco de nieve que es amigo y confidente de Anna y Elsa. “Para el equipo de animación, Olaf fue como una enorme caja de juguetes. Está compuesto por tres bolas de nieve que se pueden separar y volver a unir en formas diferentes. Sus ojos se pueden mover de un lado a otro, la nariz se puede sacar, volver a poner, meter hacia adentro. Sus brazos de palitos se salen. Los animadores podían hacer lo que querían con él”, contó Chris Buck, codirector de la película.

7. El look de Elsa se creó con el asesoramiento de un reconocido estilista

Para lograr el estilo definitivo de Elsa cuando huye del reino, el equipo creativo de la película contó con el asesoramiento de Danilo, reconocido diseñador de peinado quien se encargó de probar numerosos looks para la protagonista, llegando hasta su icónico peinado.

Frozen: una aventura congelada fue dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee

8. El personaje de Kristoff está inspirado en un grupo indígena del norte de Noruega

En línea con la influencia noruega existente en la película, el equipo de realizadores desarrolló el personaje del recolector de hielo que ayuda a Anna a encontrar a Elsa basándose en el pueblo sami, un grupo indígena del norte de Noruega que son conocidos por su pastoreo de renos. Esto es lo que explica por qué el reno Sven es el mejor amigo de Kristoff.

9. Para lograr la animación de Anna, la supervisora de animación se grabó a sí misma actuando

Becky Bresee, quien dirigió la animación de Anna, se utilizó a sí misma para lograr una interpretación humana de la animación de uno de los personajes centrales. “En lugar de hacer bocetos, me grabo a mí misma interpretando una escena. Por lo general, me filmo decenas de veces para asegurarme de lograr la interpretación que deseo, aunque casi siempre termino volviendo sobre mi primera versión porque es las más auténtica”, explicó sobre su método.

10. Sven, el reno, se iba a llamar Thor

En el primer momento en que desarrollaron al adorable amigo de Kristoff, los realizadores lo habían bautizado como el Dios del Trueno, de acuerdo a la mitología nórdica y germánica. Pero decidieron cambiar el nombre debido a la repentina popularidad que ganó Thor, íconico personaje del Universo Cinematográfico de Marvel, cuya película se había estrenado en 2011.