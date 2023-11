Carmen Barbieri se enojó al enterarse del nuevo noviazgo de Fede Bal: "No le voy a hablar”

La reacción de Carmen Barbieri al enterarse que Fede Bal estaba de novio

Luego de su escandalosa separación, y un arduo proceso terapéutico en el que incluso trató su adicción al sexo, Fede Bal parece haberse adentrado en una nueva etapa de su vida. Así las cosas, el actor confirmó días atrás que comenzó un noviazgo con una bailarina: Flor Díaz. La noticia sorprendió a muchos, incluso a su mamá, quien no ocultó su molestia: “No me gustó que diga que está de novio, por respeto a su imagen. Y por respeto a Sofía ¡ni hablar!”.

La situación comenzó en el programa Mañanísima cuando Estefanía Berardi filtró que, detrás de cámara, Carmen Barbieri se había enojado al escuchar la noticia. Es que a nueve meses del lavarropasgate – apodo que recibió el caso en redes luego de que la joven detectara la infidelidad a través de la activación de un lavarropas en horas de la madrugada– que terminó con la separación de Sofía Aldrey, y las numerosas infidelidades que salieron a la luz, su madre había manifestado que no podía estar de novio.

“Yo no pretendo que me lo cuente. Es un hombre grande, tiene 34 años y puede hacer de su vida lo que quiera. ¡Pero que espere un tiempo! Puede salir con quien quiera, pero estar de “novio” …”, dijo la actriz en relación a los antecedentes de su hijo.

Carmen Barbieri se enojó con Fede Bal

Ante esta situación, y al sentir que no había pasado un tiempo prudencial tras su última relación, Barbieri mostró su descontento y contó la determinación que tomó con su hijo: “Me enojé con él, no con la prensa. Porque decir que está de novio. Y no es en contra de ella. Me parece divina y me parece que trabajé con ella en Tu cara me suena. Fede me dice: ‘Es mi novia, mamá. ¿Y qué? Soy feliz’. Yo le dije que no le voy a hablar por una semana”.

Ahora, el hijo de Santiago Bal tiene su mirada puesta en Flor Díaz, una bailarina que trabajó en la pista de ShowMatch y hace unos años estuvo de novia con Martín Salwe. Este vínculo con el locutor se formó en el 2020 al aire del Cantando donde él trabajaba en reemplazo de Marcela Feudale y ella era parte del staff.

La confirmación la hizo el propio actor en diálogo con Ángel de Brito en LAM. En ese momento, el conductor, junto con las panelistas, relacionaban a Federico con una modelo e influencer. Al ver la noticia, el actor se comunicó con el ciclo de espectáculos y a través de un mensaje de WhatsApp aclaró: “Nada que ver”.

Fede Bal confirmo quien es su nueva novia: todos los detalles

Sin embargo, los panelistas no le creían y las especulaciones seguían, así que no tuvo más opción que contar que estaba de novio. Ahí mismo reveló quién era la joven en cuestión que lo enamoró. Como extra, durante el programa mostraban una imagen que Federico tenía en su celular besándose con una chica, todos llegaron a la conclusión de que se trataba de la modelo Carla Romanini.

Aunque a raíz de esto, Bal le quiso poner fin a las especulaciones y les aclaró cómo está hoy su vida sentimental. “Te quiero contar que estoy de novio. Mi novia es Flor Díaz”, afirmó el actor también a través de un mensaje de WhatsApp y ya con ganas de contarlo. Además confirmó que la mujer que se ve en su fondo de pantalla besándose con él es ella.

La semana pasada Bal había contadodetalles de la terapia que lleva a cabo para superar sus problemas. En diálogo con Intrusos, confesó algunas conclusiones que sacó tras meses de tratamiento y con la ayuda de un profesional: “La adrenalina es algo de lo que este último tiempo, o estos últimos 34 años de mi vida, lo tuve muy cerca. Pero es muy feo normalizar que el sexo o los vínculos no van de la mano si no es con adrenalina. Es triste”, admitió el ex Masterchef Celebrity.