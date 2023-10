Rodrigo Lussich le respondió sin filtro a Ángel de Brito: “Sos un caradura”

Rodrigo Lussich disparó contra Ángel de Brito tras la separación de Marina Calabró: "Sos un caradura" (Video: Socios del espectáculo, El Trece)

Rodrigo Lussich quedó en el ojo del huracán luego de que confirmará la separación de Marina Calabró y Martín Albrecht en su cuenta de Twitter. Uno de los primeros que salió a criticarlo fue su colega Ángel de Brito, quien lo cuestionó por haber traicionado a su amiga. Lejos de quedarse callado, el conductor de Socios del Espectáculo (ElTrece) no lo dejó pasar y le contestó con suma vehemencia.

“Hablás todos los días de nosotros. Te jodió que vengamos en tu lugar. Estás obsesionado con nosotros. Todos los días, sistemáticamente. Nos tenés de hijos. Saldría con una ametralladora todos los días”, comenzó diciendo en el programa que bastonea junto a Adrián Pallares.

Asimismo, Lussich aprovechó para facturarle a De Brito otra cuestión no inherente a esta pelea. “Pero vos… ¿Vos te asombrás de traicionar a una amiga? Con lo que vos le hiciste a Andrea Taboada. Vos no tenés cara, sos un caradura. La humillaste y la echaste como a un perro. Sinceramente, no tenés cara”, le espetó en relación al despido de la periodista del panel de “angelitas” efectuado a mediados de este año.

“Te va bárbaro, tenés rating, tenés primicias. Sos un choriplanero del chimento, lo fuiste toda la vida. Viviste siempre del Bailando. Tanto que odiás a los choriplaneros. Pero no te hagas el cínico”, cerró Lussich, visiblemente fastidado con esta situación desencadenada a partir de la revelación que hizo el viernes pasado por la noche en las redes sociales.

Rodrigo Lussich y Ángel de Brito, enfrentados por la noticia de la separación de Marina Calabró

“Un beso grande a mi amiga, Marina Calabró quien, tras diez años de relación, se separó de Martín Albrecht. Te quiero amiga, lo mejor está por venir”, había posteado Lussich para dar a conocer la ruptura entre la periodista (Radio Mitre) y Albrecht, tras 10 años de relación. Pero De Brito, en su programa, aseguró que Rodrigo había priorizado una primicia sobre los 20 años de amistad que lo unen a su colega.

“Veníamos charlando mucho porque los dos sentíamos cierta desconexión y cierta distancia. Y a los dos nos empezó a pasar esto de sentir que adoramos al otro, pero que había algunas cosas que como pareja empezaban a no estar”, le confesó Calabró a Teleshow acerca de su separación. Y, a pesar de estar muy angustiada por la ruptura, reconoció: “Fue todo muy charlado, tomándonos mucho tiempo. Y fue muy armónico porque nos adoramos y eso no cambia. Yo lo siento familia y me siento familia. Sé que cuento con él y él sabe que cuenta conmigo. No hubo enojos”.

“Él es una persona que tiene un equilibrio y una paz interior que nunca vi. Así que no hubo discusiones, no hubo tonos elevados. Lo que hubo fue una decisión de dos personas adultas, después de sentarse a charlar largamente, de pasar a otra etapa de la relación. Y de tenernos el uno al otro pero desde otro lugar. Esta es la verdad. Estoy segura de que si le preguntaran a Martín, diría las mismas palabras. Pero no porque nos hayamos puesto de acuerdo, sino porque es así”, recalcó la columnista de Lanata sin filtro (Radio Mitre) y conductora de 8 AM (La Nación +).

Marina Calabró y Martín Albrecht, en 2020 (Instagram)

Por otra parte, Marina explicó que la ruptura lleva ya algunos meses, pero que había decidido mantener la información en privado hasta tanto estuviera en condiciones de darla a conocer públicamente. “Ya para el 5 de junio, día del cumpleaños de Martín, no estábamos juntos. Lo cual fue una gran tristeza. Para esa fecha él viajó solo porque ya estábamos así, separados, y estaba mal. Y en septiembre se tomó unos días para irse a ver a su hijo mayor a Barcelona, con el que se fue para Cerdeña. Y yo, por esos días, me fui a París con Mía”, explicó. Cabe recordar que Calabró tiene una hija de 14 años de su pareja anterior con Martín Virasoro y Albrecht es padre de Alan de 29, Frank de 24 y Kai de 15.