La hermana de una famosa hizo el casting para Gran Hermano 2023 y fue sorprendida en vivo

Luego del éxito rotundo que significó la última edición argentina de Gran Hermano, Telefe realizó una masiva convocatoria para seleccionar a los participantes que ingresarán a la famosa casa en cuanto se reactive el juego. En A la Barbarossa (Telefe) estaban registrando el momento y se llevaron una sorpresa en vivo cuando Roberto Funes Ugarte se acercó a una joven que estaba en la cola del casting de GH y resultó ser la hermana de una famosa.

“Vengo de Santa Fe capital. ‘Esta es mi revancha’”, dijo la muchacha al ser abordada por el notero, y contó que tuvo una oportunidad de integrar GH hace siete años, pero no pudo. “En 2016 tuve la posibilidad de entrar, pero me fui a Ecuador a trabajar. A modelar. ¡Este es mi momento!”, dijo. Por último, reveló su identidad ante la cámara: “Me llamo Iara. Soy la hermana de Tamara Bella. Ella me dijo: ‘Vos mandate’”.

Iara aprovechó la cámara para dar algunos detalles de su vida personal y de cara al casting. “No estoy de novia. Estoy sola. Trabajo en la empresa familiar de mi viejo hace muchos años. Mi papá es italiano, mi mamá brasilera y mi hija colombiana. Mi hija tiene seis años. Yo tengo 30. Ahora se quedó con mi mamá, no sabe nada de que estoy acá”, reseñó.

Iara, la hermana de Tamara Bella que se anotó al casting del próximo Gran Hermano

En ese plan, desde el piso Georgina Barbarossa comenzó a indagar más en la vida de la aspirante al reality y le preguntó si le resulta difícil la idea de aislarse, sumado a tener que dejar a su hija afuera de la casa. “Es difícil dejarla, pero creo que es una propuesta única y es un futuro que le quiero dar”, le respondió la hermana de Tamara Bella a la conductora, quien además tiene a otros dos hermanos llamados Débora y Jonathan.

“Se te abren muchas puertas. Además, es una experiencia única porque me encanta relacionarme con las personas”, cerró, muy sonriente y esperanzada con que se le dé esta oportunidad.

Esta semana, Tamara Bella fue noticia por el conflicto legal que tiene con Pablo Vázquez Kunz, su ex marido y padre de su hija Bruna, de apenas cuatro meses de edad, por la manutención de la beba. Sin embargo, según lo que trascendió a los medios, el hombre habría abandonado el país por lo cual no estaría cumpliendo con su compromiso de garantizar una cuota alimentaria y una vivienda digna para la niña. “Mi mamá estuvo en el parto. Pero todo es muy difícil”, dijo Tamara invitada a Socios del Espectáculo (El Trece), donde presentó oficialmente a su pequeña. Oriunda de Santa Fe, donde reside toda su familia, la modelo se encarga sola de la crianza de sus dos hijas, ya que también es madre de Renata, de 15 años, fruto de una pareja anterior que reside en Córdoba.

“La beba fue buscada, pero bueno, la estoy disfrutando yo. Es la bendición más grande que tengo, pero realmente estoy sola con todo”, dijo en diálogo con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en el ciclo de espectáculos de ElTrece. Y luego contó que, cumpliendo con lo que había pautado en el divorcio, ella dejó la casa en la que había estado viviendo con su ex, por lo que en la actualidad no tiene domicilio fijo.

Además de su trabajo en redes sociales, Tamara se desempeña como conductora de Enredada en El Canal de la ciudad. Y tiene suerte ya que, según explicó, su beba “se paga los pañales sola” gracias a las publicidades que protagoniza. No obstante, su situación es dramática por la falta de vivienda. “En este momento, lo que quiero es un techo para mi hija. Vivo en hoteles de canje. Me dan 5 días acá, otros allá. O estamos en un departamento prestado. Mis amigas vienen a ayudarme, mi familia, mi papá”, reveló.