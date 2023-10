La contundente respuesta de Nicole Neumann a Mica Viciconte luego de sus opiniones sobre la interna familiar

Tras acercamiento entre Nicole Neumann y su hija mayor Indiana, sus internas familiares con Fabián Cubero y Mica Viciconte parecían llegar a su fin o al menos aquietarse un poco. Sin embargo, la guerra continúa y las partes de esta historia siguen enfrentadas.

Recientemente, Nicole Neumann dejó un fuerte mensaje en sus redes sociales luego de escuchar las declaraciones que Mica había hecho con la prensa hablando del acercamiento entre la modelo y la menor de 15 años. “A veces no se puede vivir en paz”, dijo Viciconte de manera contundente en diálogo con Socios del espectáculo sobre los conflictos que vienen desde hace años y que no lograron solucionar.

A las pocas horas de la entrevista de Mica, Nicole utilizó su cuenta de Instagram para dejar su visión, sin dar nombres ni destinatarios, pero con contundencia. “Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa por la paz. La gente educa para la competencia, y este es el principio de cualquier guerra”, sostiene la primera frase de María Montessori que publicó Neumann. Y agregó: “Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos estamos educando para la paz”, concluyó la modelo haciendo referencia al mismo tema que habló la panelista de Telefe.

El mensaje que publicó Nicole Neumann en su Instagram

Cabe destacar que las internas y la mala relación entre Nicole y Fabián viene desde su separación. La modelo y el exfutbolista no pudieron recomponer el vínculo que tenían y por lo contrario se enfrentaron varias veces por cuestiones judiciales y legales. Y esta situación se acrecentó aún más cuando Indiana se distanció de su madre y se fue a vivir con su papá.

La palabra de Mica Viciconte tras el reencuentro entre Indiana y Nicole

En el ciclo Socios del espectáculo (El Trece) entrevistaron a Mica, quien aprovechó para manifestar su cansancio respecto a este conflicto familiar que parece no tener fin. “No puedo hablar de eso, es un tema que tienen que arreglar entre ellos. Es lo que se pudo ver, lo que se filtró”, dijo respecto al doble festejo de 15 que tuvo Indiana, uno con la familia de su padre y otro con la de su madre.

A pesar de que Nicole durante el último año se mostró alejada de su hija menor, en las últimas horas y a través de las redes sociales aparecieron imágenes de la modelo con Indiana, por lo que quedó en evidencia que hubo un acercamiento. Cuando le preguntaron sobre este tema, Viciconte señaló: “Desconozco esa parte, no puedo hablar, prefiero guardarme lo que pienso, quiero cuidar a los chicos”.

El reclamo de Mica Viciconte a Fabián Cubero

Luego, la panelista de Ariel en su salsa (Telefe) se refirió a los desafíos que viene enfrentando desde hace más de seis años, en especial por la guerra con Neumann. “Me encantaría tener paz y estar tranquila, pero no es tan fácil. Las cosas no se dan como uno quiere”, manifestó Mica, a corazón abierto.

Además, aseguró que ella viene de una familia ensamblada y no está acostumbrada a tener este tipo de enfrentamientos: “Mis viejos están separados y tienen buena relación. Yo lo tengo naturalizado, pero a veces no es lo que sucede. A veces uno intenta poner la mejor energía, pero no se puede”.

“Uno se va conociendo con el tiempo. Los primeros dos años es hermoso, es divino, y después vas conociendo a la persona y todo el tiempo vas haciendo nuevos contratos. De eso se trata la relación”, explicó sobre su vínculo con Cubero.

Incluso la ex Combate manifestó que ella actuaría diferente frente a estos conflictos: “Fabi es una persona demasiado buena. Demasiado. Y yo no actuaría como él actúa”. Sin mencionarla directamente, hizo referencia a los problemas que el padre de Luca tiene con Nicole: “Uno pretende que se plante, y él es más tranquilo”.