Jimena Barón comió comida chatarra todo el fin de semana y mostró las consecuencias

Jimena Barón

Jimena Barón suele tener una alimentación equilibrada y realiza gimnasia para mantenerse saludable. Pero la cantante y actriz decidió hacer una prueba durante el fin de semana y se animó a comer solo comida chatarra para ver las consecuencias, según contó en las redes sociales.

“Voy a usar der experimento este finde que cambié por completo mi alimentación y no metí una sola comida saludable. Literal. Milanesa, papas fritas, medialunas a la tarde, papitas y más mierda a la noche. Y helado y chocolate todo el finde”, explicó la artista en sus historias de Instagram.

Jimena Barón comió comida chatarra y mostró en Instagram las consecuencias

Luego de este experimento, Jimena contó los resultados de seguir estos malos hábitos alimentarios. En primer lugar, reveló que amaneció con la cara brotada: “Mi piel sin filtros”. En segundo lugar se quejó de la inflamación de uno sus ojos: “Este es mi ojo. No lo puedo abrir del todo bien. La razón es desconocida, pero sería hinchazón extrema”.

Tras vivir las consecuencias, Barón compartió con sus seguidores una reflexión y aseguró que no volvería a repetir la prueba: “Respeto mucho a la gente que come así y va regia por la vida. Yo soy el exorcista. Esto no es para mí”. Además agregó: “Y ahora fuera de joda (porque la pasé bien, comí rico, y ya fue), pero qué bueno que mi cuerpo no se banque comer como el culo, porque no creo que esté nada bien comer como el culo”.

“Pienso siempre en el morfi como la nafta que nos damos. Volví a la alimentación de siempre y ya me siento mejor”, explicó la intérprete al retomar sus hábitos alimentarios saludables. Luego agregó: “¡Qué importante lo que uno come! ¡Cuídense! No es estético, es salud, es fuerza, es nutrición, es el bocho, es quererse y darse lo menor. Es funcionar bien”.

De esta manera, Jimena tuvo un importante aprendizaje al sufrir las consecuencias de comer alimentos ultraprocesados que suelen traer diversos problemas de salud, como ansiedad, depresión y deterioro cognitivo. Y aprovechó para transmitirles a sus seguidores de las redes sociales un mensaje sobre la importancia de una alimentación saludable y equilibrada.

Por otra parte, recientemente la cantante usó sus redes sociales para celebrar el cumpleaños de su novio, Matías Palleiro. “Feliz cumple, bombón”, saludó en su cuenta de Instagram, recordando un romántico posteo que había escrito el pasado 14 de febrero, el Día de los Enamorados, y que acompañó con una foto de la pareja durante unas vacaciones en las playas del Caribe.

“No somos los más románticos ni mostramos mucho nuestra intimidad y creo que ninguno daba dos mangos por esta relación cuando nos conocimos”, se había sincerado Jimena Barón en febrero pasado cuando estaba a punto de cumplir dos años de relación con Palleiro, y enumeró algunas de las situaciones románticas que vivieron juntos: “Vimos los atardeceres más lindos, playas, montañas, picos nevados, morros, selvas, ríos y castillos”.

Jimena Barón y Matías Palleiro

En tanto, la intérprete de “La Tonta”, “La Cobra” y “La Araña” -canciones que compuso a partir de sus distintas experiencias personales- sostuvo que en sus relaciones anteriores “todo arrancaba increíble y se iba poniendo pedorro”. E hizo la salvedad comparando su actual vínculo, el que construyó con Matías Palleiro. “Este es el primero que arrancó pedorro y se fue poniendo más y más increíble”, cerró Jimena.

