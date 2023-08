La vida después de Gran Hermano: Daniela Celis podría participar de reality en el que deberá administrar una granja en Chile

Daniela rompió el silencio y habló sobre la posibilidad de ser parte de un nuevo reality en Chile (Video: Telefe)

Durante las últimas horas trascendió que Daniela Celis, ex participante de Gran Hermano, había sido convocada para un nuevo reality que se realizará en Chile. A raíz de esta versión, las especulaciones por su noviazgo con Thiago Medina no tardaron en llegar, ya que de ser así, deberían separarse por un tiempo.

Esta información trascendió luego de que el influencer Máxi Ferres compartiera una foto en sus historias de Instagram donde se podía ver las imágenes de varios participantes que serían convocados para este nuevo proyecto en la pantalla trasandina. Allí aparecía la foto de Daniela, quien estaría en la mira de la producción del flamante Tierra Brava, en donde los famosos “deberán convivir y trabajar en el campo, con desafíos semanales, nominaciones y eliminaciones”. El envió se transmitirá por Canal 13, el cual compite con Chilevisión, que emite Gran Hermano Chile.

La imagen que se filtró y donde aseguraban que Daniela iba a participar de un reality en Chile (Instagram)

En ese sentido, Daniela rompió el silencio y al aire de Fuera de Joda, el programa de streaming que realiza junto a Nacho Castañares, Lucila Villar y Julieta Poggio, habló al respecto. “El fin de semana estuvieron rondando muchas noticias, muchas fotos, muchas imágenes de qué iba a pasar con mi futuro, a dónde iba a estar, dónde no. Me estalló el teléfono a preguntas”, comenzó diciendo la ex hermanita.

“Yo salí de un reality, estoy muy feliz y una de las cosas que a mí me gustaría y soñaría es seguir siendo chica reality y estar en varios realities más, poder competir y participar es algo que me divierte”, reconoció. “Hay un reality nuevo que se viene y estaba corriendo mi imagen como participante en ese reality: Tierra Brava. No hay nada confirmado pero sí me llegó la propuesta. La verdad me puse muy contenta. Es muy difícil igual porque yo tengo contrato con Telefe y estoy acá”. ¿Y Thiago? Nada dijo al respecto.

“Cada vez que me tiro las cartas y hago esas preguntas siempre me sale que todo que se va a dar, que va a estar bien, qué sé yo... Pero bueno, no sé si va a ser el momento tampoco. Yo me quedo ya con me hayan contactado: soy la única argentina que contactaron para poder participar. Nada, quería contarlo porque todos decían que es fake, y no es fake. Yo sabía que sí, que la propuesta la había recibido. Entonces no quería que lo pasen por alto porque fue lindo para mí”.

Más allá de que el proyecto se concrete o no, Celis expresó su deseo de que se haga realidad: “Me morí con los comentarios de la gente, decían: ‘Pestañela (tal su apodo), con esas uñas en una granja, ¿cómo va a hacerse? Se va a llenar de tierra’, y a mí me encantaría participar en un reality así. Me re cagaría de risa, te juro. Con las pestañas ahí todas. Yo no iría a menos. Sería muy gracioso”.

Con claras semejanzas a Gran Hermano, en Tierra Brava los participantes también deberán encerrarse, pero no en una casa con todas las comodidades sino en un campo. Y para continuar en competencia, deberán superar pruebas y tareas vinculadas al rubro. También, el complejo se dividirá en dos sectores, algo similar a El Hotel de los Famosos, en donde una parte será más lujosa y la otra, no.

