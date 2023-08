Las fotos del conmovedor último adiós a Chico Novarro

Pampita Ardohain y Roberto García Moritán (RS Fotos)

La muerte del cantautor Chico Novarro ocurrida el viernes a la mañana causó profundo dolor en el ambiente artístico. Con una larga carrera en el mundo de la música, su fama inicial se dio cuando integró el elenco de El Club del Clan, desarrollando luego un exitoso camino como cantante solista y compositor de tangos y boleros. En 2014 había recibido la mención de Ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires y sus canciones fueron interpretadas por cientos de artistas de diferentes partes del mundo.

En la noche del sábado, sus restos fueron velados en una cochería del barrio porteño de Belgrano, al que se acercaron sus hijos, familiares, amigos, compañeros y admiradores cosechados en tantos años de recorrido artístico. Entre los famosos estuvieron Carolina Pampita Ardohain, -íntima amiga de Julieta, una de las hijas de Chico- junto a su marido Roberto García Moritán, Florencia Peña con Ramiro Ponce de León, Andrea Campbell -expareja de Pablo, otro de los hijos del compositor-, Jean Pierre Noher, Nancy Dupláa, Leticia Brédice Julieta Ortega, Benjamín Vicuña, Andrea Rincón, Romina Pereiro y Matías Santoianni, quienes dijeron presente en la casa velatoria en la fría y lluviosa noche en Buenos Aires.

Florencia Peña y Ramiro Ponce de León

Andrea Campbell

La triste noticia de su muerte la dio el viernes a la mañana uno de sus compañeros de ruta, Dany Martin, a través de una publicación en Twitter: “Con un dolor que pocas veces sentí en mi vida, quiero decirte que se fue mi hermano de toda la vida, Chico Novarro. ¡Volá alto, Chico, muy alto!”.

“Venía con una deficiencia respiratoria, dos internaciones seguidas, era asmático y tenía un EPOC terminal. Todo lo fue debilitando, siempre genial de la cabeza pero el cuerpo ya no lo acompañaba”, dijo su hija Julieta Novarro en diálogo con Socios del espectáculo. “Tuvo problemas respiratorios gran parte de su vida, estaba internado en el Sanatorio de Los Arcos, le dieron el alta pero en ese momento justo contrajo Covid, y ya no estaba bien, por eso no nos toma de sorpresa su muerte”, agregó la conductora Andrea Campbell.

Benjamin Vicuña

Andrea Rincón y su pareja

De inmediato, las redes sociales se convirtieron en un improvisado obituario para homenajear al compositor. “Se fue mi papá, hermoso y amado”, escribió el actor y coach Pablo Novak para despedir a su padre junto a una imagen retro del músico, en el que se lo ve de joven, tocando la batería, el instrumento con el que dio sus primeros pasos artísticos. El músico era padre además, de Julieta, Marcela y Carolina; y tenía dos nietos Esmeralda y Marcos.

Colegas del ámbito de la música, personalidades del espectáculo y referentes de la política sumaron sus palabras para el autor de verdaderos himnos del cancionero popular, como “Algo contigo”, “Carta de un león a otro” y “El camaleón”, que había nacido como Bernardo Mitnik el 4 de septiembre de 1938 en la ciudad de Santa Fe.

Matías Santoianni

Jean Pierre Noher

Nancy Dupláa (RS Fotos)

Con más de 70 años de historia, empezó su camino artístico como baterista en orquestas de jazz e integró el elenco de El Club del Clan entre 1962 y 1964 pero forjó, con los años, una sólida carrera integral: escribió casi 700 canciones, obras de teatro y música para shows y películas. También tuvo una faceta como actor e hizo varias películas. Pero lo suyo era la música y allí hizo foco.

En 1965 escribió su primer tango, “Nuestro balance”. Sería el primero de muchos, ya que con los años se destacó en la composición y el canto de boleros, convirtiéndose en un referente indiscutido en la materia. Luego vendrían “Debut y despedida”, “Cuenta conmigo”, “Arráncame la vida” y el mencionado “Algo contigo, entre otros temas que marcaron a más de una generación y se convirtieron en himnos del corazón.

