Oriana Sabatini negó haber dejado su carrera por Paulo Dybala: “Sigo trabajando”

Oriana Sabatini enfrentó las versiones de que dejó su carrera por Dybala y fue contundente en su respuesta (Video: Tiktok)

La relación entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala se consolida día a día. La cantante y el futbolista están juntos desde 2018 y, en estos cinco años de noviazgo y de convivencia en Italia, expresaron públicamente que son muy felices y que tienen varios planes en común.

Sin embargo, la opinión ajena siempre se hace presente y, en más de una oportunidad, se dijo que Oriana había dejado toda su carrera la cual ya estaba bastante consolidada y venía en crecimiento, para acompañar a su novio. La hija de Ova Sabatini y Cathy Fulop es actriz, modelo y cantante, y la decisión de irse a vivir afuera con el jugador generó todo tipo de opiniones y especulaciones.

Lo cierto es que, hace unos días, Oriana enfrentó estas versiones explicando por qué se fue del país y cómo está su carrera en la actualidad. “Escuché mucho esto de ‘Oriana dejó su carrera’, y me da un poco de gracia, porque yo sigo trabajando... No sé de qué carrera están hablando y dicen que dejé”, comenzó diciendo Sabatini en diálogo con el youtuber Pablo Agustín, a quien le aclaró que sigue en el ambiente artístico a pesar de estar radicada en Europa.

Por su parte, la actriz agregó: “Yo creo que se refieren a que no tengo la carrera que tiene Tini, pero tampoco la tenía cuando lo conocí a Paulo, entonces... ¿eso hace que no tenga un trabajo?”, le preguntó a quiénes opinan de esta forma sobre su vida.

Por último, Oriana le habló directamente a los medios de comunicación masivos: “Se lo pregunto a los periodistas que dicen: ‘Dejó su carrera’. Sí, siento que postergué un montón de cosas porque claro, para mí no era viable yo vivir acá (Buenos Aires) y él allá (Italia). Y yo estaba enamorada y estoy enamorada. Entonces ¿por qué no probarlo? Pero la carrera sigue estando nunca se fue”.

Oriana y Paulo tienen tatuado un corazón (Instagram)

Cabe señalar que, como muestra de lo afianzada que está la pareja, en los últimos meses trascendieron los tatuajes que Oriana y Dybala tienen en común. Todo comenzó a raíz de una romántica postal que Sabatini subió a su cuenta de Instagram donde se los puede ver disfrutando de sus vacaciones en Ibiza. “Amorcito en España”, escribió ella y dejó tres fotos de ambos en un yate.

En una de las imágenes, un detalle no pasó desapercibido entre los internautas. Es que en el brazo ambos tienen un mini corazón tatuado y el diseño es idéntico: está como pintado por dentro aunque no es pleno sino que deja lucir fragmentos de la piel. Incluso parece que lleva algo más en su interior aunque no se deja ver bien en la foto.

A raíz de este dato, los usuarios comenzaron a evaluar si había más coincidencias en los tatuajes de ambos y descubrieron algo que les llamó la atención: tanto Paulo como Oriana tienen una palmera en su piel, la cual simboliza verano, playa, caribe, descanso, tranquilidad y naturaleza. Una geografía que, a juzgar por su actividad en redes, resulta de interés tanto para la cantante como para el futbolista. Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, por ejemplo, fueron otra pareja de la Scaloneta en donde la artista y el futbolista se hicieron varios tatuajes antes de separarse.

