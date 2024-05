4 goles en 45 minutos, con Equi Fernández y Merentiel en altísimo nivel: así dio vuelta el partido Boca ante Central Córdoba

Las estadísticas se quedarán con los tres puntos que ganó Boca Juniors por la segunda fecha de la Liga Profesional, tras la victoria por 4 a 2 ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Sin embargo, a la hora de analizar el encuentro habrá que reparar en el espectacular segundo tiempo del Xeneize, que pudo remontar un 2-0 en contra, gracias a las estupendas actuaciones de Ezequiel Fernández y Miguel Merentiel.

Porque el equipo que comanda Diego Martínez se había ido al descanso perdiendo por los tantos de Rodrigo Atencio y Mateo Sanabria, a los 3′ y 47′ minutos. El Ferroviario sacó provecho del quedo defensivo en el inicio, en especial de los errores de Chiquito Romero, en ambos tantos. Asimismo, tuvo que lamentar por otra lesión que agiganta la lista: Luis Advíncula pidió el cambio a la media hora de juego.

Con todo en contra, pero con la tranquilidad de que pese a los errores defensivos había hecho figura al arquero rival, Luis Ingolotti, Boca Juniors salió al complemento a vender cara la derrota. Diego Martínez ajustó el equipo, puso en la derecha a Marcelo Saracchi y retornó a su puesto original Kevin Zenón y Jabes Saralegui, mientras que Pol Fernández volvió al mediocampo luego de haberse retrasado como marcador central.

Rápidamente, el Xeneize se impuso en el partido. Central Córdoba prácticamente no pudo salir del agobio que le imprimió el rival hasta la media hora de juego. Y en una ráfaga, la visita lo empató con tantos de Ezequiel Fernández (2′) y Miguel Merentiel (7′). Justamente, los grandes responsables de la remontada. A ese tándem, se le sumó Kevin Zenón con sus habituales corridas y pases en ofensiva.

Justamente, el ex Unión respondió con un taco a una pared lanzada por Equi, quien remató de zurda a colocar para descontar. Luego fue el turno de La Bestia, quien recibió un gran pase de Langoni, tras una buena acción entre Zenón y Equi, y se sacó de encima el asedio del arquero rival con un amague y lo empató de zurda.

Boca salió hecho una tromba y si bien siguió intentando, ya lo hizo de manera más inteligente. Tuvo algún que otro sofocón de contra, pero nunca dejó de insistir. El tercer gol llegó a los 35 y otra vez el uruguayo Merentiel fue el gran protagonista. También con Equi Fernández, quien arrancó en su campo con pelota dominada, tocó y fue a buscar un pase de Janson, superó a otro rival y asistió de manera impecable a La Bestia, que si bien le quedó la pelota atrás, giró, se acomodó para la zurda y desde la puerta del área sacó un tiro rasante, muy esquinado, que dejó estéril la volada de Ingolotti.

Y como si fuera poco, como para que quede demostrado que ambos fueron las figuras del partido, Merentiel fue el que llevó a cabo el último contragolpe del partido en el sexto minuto de adición, corrió más de 30 metros con pelota dominada, amagó ante un rival y se la picó al arquero; la pelota pegó en el palo y el rebote lo tomó Equi Fernández, quien también había corrido desde su campo y tuvo el mejor premio.

“Es un desahogo para mí y para el grupo, porque veníamos de partidos que no podíamos convertir. Hoy arrancamos de atrás, pero pudimos sacar el partido adelante y lo ganamos por suerte”, fueron las primeras palabras del mediocampista. “Es cuestión de mejorar día a día y en los entrenamiento. Es una virtud dar vuelta el partido y habrá que corregir estos errores y si podemos arrancar ganando mucho mejor. Hoy se dio y suma”, continuó en diálogo con ESPN. A la hora de buscar a la figura del partido, Equi no dudó: “Yo lo hubiese elegido a Miguel”.

Al margen del gesto para su compañero, Equi Fernández fue una de las grandes figuras. Según publicó Sudanalytics en su cuenta X, el mediocampista de 21 años además de aportar dos goles y una asistencia, fue primero en toques (81), en faltas recibidas (6), en recuperaciones (10), en duelos ganados (11/14), en pases a campo rival (37) y en pases completados (56).

Miguel Merentiel, por su parte, acumula 13 participaciones directas en goles en lo que va del 2024, según indicó @dataref_ar. Gol ante Sarmiento, gol y asistencia ante Tigre, gol ante Central Córdoba de Santiago del Estero, gol y asistencia ante Central Norte de Salta (Copa Argentina), gol ante San Lorenzo, dos goles contra River Plate, gol ante Fortaleza (Copa Sudamerican), gol ante Estudiantes de La Plata y este doblete ante Central Córdoba. De esta manera, alcanzó con once gritos a Edinson Cavani como el máximo goleador de Boca en el año.

“Sí, entramos un poco dormidos, y en el fútbol argentino lo pagas caro. Nos convirtieron esos dos goles en el primer tiempo, el equipo entró al descanso y sabíamos que teníamos que dar una muestra de rebeldía y que los primeros minutos iban a ser importantes para poder dar vuelta el partido. Lo logramos y nos quedamos con una victoria”, expresó Merentiel.

Al igual que Equi, el uruguayo reconoció que deben corregir esos errores que le cuestan muy caro: “Lo hablamos mucho a eso. Hay que seguir corrigiéndolo a eso, no nos puede pasar de entrar dormidos y que te convierten en el primer tiempo. Después corres de atrás y sabemos que en el fútbol argentino es difícil, ante un equipo que juega bien como lo está haciendo como Central Córdoba. Tenemos que seguir trabajando”. Por último, mostró su alegría por su gran presente: “Feliz y agradecido de estar acá en Boca y que la gente me demuestre su cariño. Un saludo para mi familia que me banca siempre y también es difícil para ellos este tipo de situaciones”.