¿Es el fin de Bennifer? Los más de 20 años de amor, pasión y desencuentros entre Jennifer Lopez y Ben Affleck

La historia de amor de Hollywood entre Jennifer Lopez y Ben Affleck comenzó en 2002 y ha tenido altibajos hasta su boda en 2022 (Getty Images)

Lo conoció en 2002, en el set de “Gigli”. No sabe si fue amor a primera vista, pero lo que sintió con él traspasó la pantalla, convirtiéndose rápidamente en algo intenso y público. Jennifer Lopez, la estrella del Bronx, y Ben Affleck, el galán de Boston, se encontraron en medio de un torbellino mediático, y juntos formaron una de las parejas más mediáticas de Hollywood.

En ese momento, J-Lo estaba casada con su segundo marido, Cris Judd, pero la conexión con Affleck fue innegable. Para finales de 2002, la noticia de su romance ya estaba en boca de todos, y “Bennifer” se convirtió en el apodo que los seguiría por años.

Han pasado más de dos décadas desde que comenzó una de las historias de amor más populares del mundo y ahora, en medio de las idas y vueltas -con matrimonio inlcuido- se reavivaron los rumores de ruptua.

2002, cuando se conocieron por primera vez

Jennifer Lopez y Ben Affleck en "Una relación peligrosa", un romance nacido en el fracaso (créditos: Columbia Pictures)

Lopez y Affleck se conocieron por primera vez en 2002 en el set de la película Gigli, que se estrenó al año siguiente. En ese momento, López estaba casada con su segundo marido, Cris Judd. La pareja finalmente se divorció en 2003, y Lopez y Affleck hicieron público su romance poco después.

El dúo rápidamente se convirtió en una de las parejas más importantes de Hollywood y una de las primeras en recibir un nombre de pareja híbrido: “Bennifer”.

Noviembre de 2002: se comprometieron

En noviembre de 2002, durante una entrevista con Diane Sawyer, Jennifer reveló su compromiso con Ben. Describió la propuesta como algo tradicional pero espectacular, con un anillo de diamantes rosas de Harry Winston que él mismo eligió. “Ben es brillante, amoroso, encantador y afectuoso,” dijo, y agregó que su madre también lo aprobaba.

A pesar de la intensa atención mediática y las opiniones de quienes veían improbable su relación, Jennifer y Ben se mostraban unidos por una educación similar y valores compartidos.

Principios de 2003: se enfrentaron al frenesí de los diarios

El videoclip de “Jenny from the Block” presentaba fotografías de paparazzi de Jennifer Lopez y Ben Affleck

A principios de 2003, “Bennifer” era la pareja más destacada en los tabloides. Su notoriedad llegó al punto de ser parodiada en el video musical de Jennifer, “Jenny from the Block”. El frenesí mediático alrededor de su relación era tan desbordante que Jennifer comentó en una entrevista con InStyle: “Ahora al menos puedo mostrarles un poco quién soy. En aquel entonces, uno creía todo lo que leía en la portada de un diario”.

El 1 de agosto de 2003, se estrenó “Gigli”, la comedia romántica que marcó el comienzo de su relación. A pesar de la química entre ellos, la película fue un fracaso en taquilla y criticada duramente. Ben admitió en “The Tonight Show” que la película “no era buena”.

Gigli: la película fracasó en taquilla y fue criticada

10 de septiembre de 2003: posponen su boda

Apenas unos días antes de que López y Affleck se casaran en Santa Bárbara el 14 de septiembre de 2003, la pareja anunció en un comunicado que pospondría su matrimonio. López y Affleck citaron la intensa atención de los medios como el motivo del aplazamiento.

“Debido a la excesiva atención mediática en torno a nuestra boda, hemos decidido posponer la fecha”, dijeron Affleck y Lopez en el comunicado. “Cuando nos encontramos pensando seriamente en contratar tres ‘novias señuelo’ distintas en tres lugares diferentes, nos dimos cuenta de que algo andaba mal”, dijeron.

“Sentimos que lo que debería haber sido un día alegre y sagrado podría arruinarse para nosotros, nuestras familias y nuestros amigos”, agregaron.

Enero de 2004: separación

La presión fue demasiada. En enero de 2004, Jennifer y Ben se separaron oficialmente. La atención de los medios había afectado profundamente su relación.

Sin embargo, su historia no terminó ahí. En los años que siguieron, ambos formaron nuevas familias. Jennifer se casó con Marc Anthony en 2004, y juntos tuvieron a los gemelos Max y Emme. Por su parte, Ben se casó con Jennifer Garner en 2005, con quien tuvo tres hijos: Violet, Seraphina y Samuel.

A pesar de sus nuevas vidas, el recuerdo de “Bennifer” no se desvaneció. Jennifer y Ben siguieron caminos separados pero paralelos, siempre bajo el escrutinio público, mientras construían sus familias y carreras. Y aunque parecía que su capítulo juntos había concluido, el destino tenía otros planes, dejando abierta la posibilidad de una segunda oportunidad para su amor.

26 de marzo de 2004: Jennifer López y Ben Affleck protagonizan la película “Jersey Girl”

Jennifer López y Ben Affleck - Jersey Girl 2004

Jersey Girl, la segunda película protagonizada por Lopez y Affleck, se estrenó en marzo de 2004, dos meses después de que la pareja se separara. El cineasta Kevin Smith, quien escribió y dirigió la película, años más tarde afirmó que se le ocurrió el apodo de “Bennifer” durante la producción de la película.

2015-2020: siguieron siendo amigos

Jennifer Lopez fue nominada al Oscar por su papel en Hustlers

Lopez y Affleck se siguieron apoyando mutuamente en los años posteriores a su separación. En 2020, Affleck mostró su apoyo a la carrera actoral de Lopez y dijo que debería haber sido nominada al Oscar por su papel en Hustlers.

“Ella debería haber sido nominada. Ella es la auténtica”, dijo Affleck al periodista Brooks Barnes. “Me mantengo en contacto periódicamente con ella y la respeto mucho”, dijo.

Abril de 2021: reavivaron su relación

Tras la separación de Lopez del ex beisbolista profesional estadounidense Alex Rodríguez en abril de 2021, la cantante comenzó a pasar tiempo con Affleck en Los Ángeles.

En julio de 2021: oficializaron su amor en Instagram

En julio de 2021, Lopez publicó un carrusel de fotos en Instagram en honor a su cumpleaños. Agrupadas en una mezcla de imágenes en bikini y en un barco, la foto final del resumen mostraba a Lopez y Affleck besándose. Esta fue la primera vez que la pareja publicó personalmente sobre el otro en las redes sociales.

Septiembre de 2021: caminaron por su primera alfombra roja desde que reavivaron su romance

Festival de Cine de Venecia en septiembre de 2021 REUTERS/Yara Nardi/File Photo

En el Festival de Cine de Venecia en septiembre de 2021, el dúo regresó a la alfombra roja por primera vez desde que se reunieron. Fue una gran noche para los dos, pero especialmente para Affleck ya que era el estreno de su película, “The last duel” o “El último duelo”.

Affleck y Lopez canalizaron las vibraciones del viejo Hollywood mientras caminaban por la alfombra uno al lado del otro con looks glamorosos. Affleck se puso un esmoquin negro clásico, mientras que López lució un vestido blanco estilo sirena, acentuado con una cadena de adornos de cristales de Swarovski y acompañado de diamantes Cartier.

Octubre de 2021: asistieron al estreno de “The last duel”

Estreno de “The Last Duel” en la ciudad de Nueva York el 9 de octubre de 2021 (Photo by Arturo Holmes/Getty Images)

La pareja volvió a salir con estilo para el estreno de “The Last Duel” en la ciudad de Nueva York el 9 de octubre de 2021. Celebrado en el Lincoln Center, el enamoramiento de Lopez y Affleck entre sí fue muy claro y los dos no pudieron evitar sonreír de par en par el uno al otro mientras posaban para fotografías.

Febrero de 2022: asistieron al estreno de Marry Me

Estreno de Marry Me en Los Ángeles el 8 de febrero de 2022 REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Lopez y Affleck mantuvieron el circuito de la alfombra roja durante el nuevo año, ya que aparecieron en el estreno de Marry Me en Los Ángeles el 8 de febrero de 2022. La cantante, que protagoniza la película, iba vestida completamente de blanco como el tema romántico de la película.

Abril de 2022: se comprometieron (de nuevo)

El anillo de diamante verde en su dedo anular

La pareja se comprometió en abril de 2022. La cantante reveló la noticia en su boletín On the JLo después de que fue fotografiada usando lo que parecía ser un anillo de compromiso a principios de mes.

Ella compartió la emocionante actualización en un correo electrónico del 8 de abril a su círculo íntimo. El mensaje a los fanáticos incluía un clip de Lopez admirando un enorme diamante verde en su dedo anular.

Lopez adelantó el “anuncio importante” con un video en Twitter esa misma noche. “Así que tengo una historia realmente emocionante y especial para compartir...”, dijo Lopez a sus seguidores.

16 de julio de 2022: casamiento

Las primeras imágenes de la boda de Jennifer lópez y Ben Affleck en Las Vegas

El 17 de julio, Lopez confirmó en su boletín On The JLo que ella y Affleck se casaron en Las Vegas la noche anterior. En su publicación detalló la “mejor noche de su vida” e indicó que los hijos de la pareja fueron “los mejores testigos”.

20 de agosto de 2022: celebraron su matrimonio con amigos y familiares en Georgia

Jennifer Lopez y Ben Affleck celebraron sus nupcias con una ceremonia en Georgia frente a amigos y familiares Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group

Un mes después de casarse en Las Vegas, Affleck y Lopez celebraron sus nupcias con una ceremonia en Georgia frente a amigos y familiares. Celebridades como Matt Damon, Kevin Smith y otros asistieron al evento repleto de estrellas.

Lopez llevaba puesto un vestido blanco de Ralph Lauren con detalles de volantes. Affleck lucía elegante con una chaqueta de esmoquin blanca y pantalones negros.

8 de noviembre de 2022: Jennifer Lopez dijo que tomó el apellido de Ben Affleck

López reveló que cambió su apellido durante una entrevista con Vogue. Explicó que aunque la gente aún la llamará Jennifer Lopez, su nombre legal será Sra. Affleck porque están unidos.

“Somos marido y mujer. Estoy orgullosa de ello”, añadió Lopez. Explicó que para ella es romántico y aún conlleva tradición y romance.

16 de enero de 2023: Jennifer López reflexiona sobre mudarse con Ben Affleck

Lopez habló sobre vivir con Affleck durante una aparición en Today. “Nos mudamos juntos, los niños se mudaron juntos, ha sido como una especie de transición emocional... todos tus sueños se hacen realidad, ha sido un año fenomenal.” Sobre 2022, dijo: “Creo que es el mejor año desde que nacieron mis hijos”.

5 de febrero de 2023: asistieron juntos a los premios Grammy

Aunque los actores sonreían cuando se daban cuenta que las cámaras los estaban grabando, fans aseguran que se percibiría tensión entre ambos (Foto: JOHNNY NUNEZGETTY IMAGES)

Lopez entregó un premio en la 65ª entrega anual de los premios Grammy. Después, regresó a su mesa donde se unió a Affleck, quien le dio un dulce beso.

21 de abril de 2023: Ben Affleck llamó a Jennifer López la “mujer más hermosa del mundo”

Durante su aparición en The Drew Barrymore Show, Affleck habló efusivamente sobre Lopez: “Déjame decirte algo que te va a molestar. Jennifer simplemente come lo que quiere. Lo que quiere. Come galletas, helado, de todo. Hace ejercicio. Yo también hago ejercicio, pero no parezco mágicamente tener 20 años, ya sabes a qué me refiero, con piel perfecta y todo”.

12 de junio de 2023: en el estreno de “The Flash”

Estreno de The Flash en Los Ángeles Hollywood (REUTERS/Mike Blake)

Lopez se unió a Affleck en el estreno de The Flash en Los Ángeles, donde la pareja fue fotografiada besándose y riéndose en la alfombra roja. Para la salida, López sorprendió con un vestido largo de Gucci, que presentaba un corpiño negro y una pollera color melocotón. Mientras tanto, Affleck vestía traje y camisa negros.

13 de febrero de 2024: Jennifer López habló sobre colaborar con Ben Affleck en “This Is Me... Now: A Love Story”

Jennifer Lopez y Ben Affleck llegan al estreno de "This Is Me... Now: A Love Story" el martes 13 de febrero de 2024, en el Teatro Dolby en Los Ángeles (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

En el estreno del documental musical de Lopez, “This Is Me... Now: A Love Story”, Lopez habló sobre el aliento que le dio Affleck mientras trabajaban juntos en la película.

El director Dave Meyers dijo que creía que el estilo de colaboración de Lopez y Affleck es similar a cómo trabajan juntos como pareja. “Fue realmente hermoso ver cómo ella escuchaba las cosas que él decía”, dijo Meyers en el estreno.

Mayo de 2024: Jennifer López y Ben Affleck no fueron fotografiados juntos durante 47 días

Los informes de tensión en el matrimonio de López y Affleck continuaron aumentando ya que la pareja no fue fotografiada junta públicamente en 47 días. Su falta de apariciones públicas juntos alimentó la especulación de que había problemas entre ellos.

La última vez que Lopez y Affleck fueron fotografiados juntos fue el 30 de marzo, cuando fueron vistos tomados de la mano en la ciudad de Nueva York. En mayo, en medio de los rumores, Lopez interactuó con una publicación controversial en las redes sociales, lo que provocó aún más conversaciones sobre el estado de la pareja.

Qúe pasa actualmente con la pareja

Ben Affleck no asistió a la Met Gala junto a su esposa Jennifer Lopez el pasado 6 de mayo (REUTERS/Andrew Kelly)

Según una fuente exclusiva consultada por el medio In Touch, Ben Affleck se ha mudado de la casa que compartía con Jennifer Lopez. “Está claro, esto se acabó. Se están dirigiendo hacia el divorcio”, afirmó el informante.

Los seguidores de la pareja han notado que Ben y Jennifer han pasado cada vez más tiempo separados en las últimas semanas. El actor no asistió a la Met Gala junto a su esposa el pasado 6 de mayo, a pesar de la importante posición que Lopez ocupaba como copresidenta del evento.