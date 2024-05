Furia y Francisco habrían pasado la noche juntos en GH pese a las advertencias de Darío: la reacción del participante

Los jugadores reaccionaron ante el posible encuentro íntimo entre Furia y el hijo de Darío (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

Desde el ingreso de los familiares y amigos de los jugadores, la casa de Gran Hermano (Telefe) quedó completamente descolocada. Lo que parecía que iba a calmar los aires en el ambiente resultó ser la llama que necesitaban para caldear las cosas, en especial para Darío. Si bien mostró una gran alegría por el ingreso de su hijo, también dejó ver su preocupación ante un inminente acercamiento con Furia, lo cual no le gustó para nada.

A altas horas de la noche del sábado, los participantes se percataron de la presencia de Francisco, el hijo del platense, en la habitación con la doble de riesgo. Lejos de ser una noche tranquila, la atleta de alto rendimiento habría mantenido una apasionada velada con el muchacho, la cual no pasó desapercibida para los otros. Como era de esperarse, el hecho fue rápidamente difundido entre todos y no quedó persona que no estuviese al tanto de lo que habría acontecido.

La primera en hablar al respecto fue Virginia, quien se despertó, según dijo: “por los ruidos que hizo la pareja a altas horas de la madrugada”. Pero no fue la única en desvelarse por ello, sino que algunos también se levantaron de sus camas por el mismo motivo. “Hay dos personas, en la misma cama, y hubo muchos ruidos”, señaló la comediante a Florencia y a Nicolás, quienes le consultaron si los “estaba jodiendo”. Divertida por lo ocurrido, Virginia interpretó el sonido que hicieron, el cual comentó que era bastante distintivo.

El platense quedó descolocado al ver la cama de su hijo vacía (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

Luego de escuchar lo ocurrido en una de las habitaciones, el joven de Ramos Mejía se dirigió a su amigo, Mateo, quien escuchó atentamente sus palabras. “Creo que Pancho estuvo con Furia”, comentó mientras se preparaba un té. Esto dejó sin palabras al otro muchacho, quien le preguntó si se trataba de ellos. En voz baja, su compañero le afirmó que era lo que le comentaba, dando a entender que pasaron la noche juntos.

Por su parte, Darío se mantuvo ajeno a lo ocurrido entre su hijo y la competidora, ya que las cámaras lo enfocaron en un profundo sueño durante toda la noche. Cerca del mediodía del domingo, el hombre se despertó, dio vuelta sobre su lugar y se encontró con la cama vacía de Francisco. Completamente sorprendido, el hombre ni siquiera se tomó el tiempo de peinarse, agarró sus cosas y se puso en marcha para buscar al joven. En otra de las secuencias, se lo pudo ver a Daría sentado en el borde de la piscina, cabizbajo, tomando mate.

La fuerte advertencia de Darío a su hijo con Furia en Gran Hermano

Darío le advirtió a su hijo sobre un posible acercamiento con Furia (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

Al haber experimentado los arranques de ira de su compañera, el oriundo de La Plata decidió mantenerse lo más alejado de ella. Por eso, ante el ingreso de Francisco, el hombre no dudó en frustrar sus avances románticos. En especial por miedo a que le ocurra lo mismo que a Mauro, quien fue eliminado luego de su feroz pelea con la jugadora.

“¿Viste cómo es con Furia, Pancho? Todo lo mismo que hizo con Mauro. No sabés si te apuntó o qué sé yo. Pasado mañana te puede estar gritando”, le explicó el competidor en un intento de evitar que sufra los mismos tratos que ha estado pasando con sus compañeros hace meses atrás. A su vez, también le recomendó: “Si ella está allá, tenés que caminar para el otro lado. ¿Qué hizo? Te agarró y te sentó al lado, así juega ella porque no se le acercan, entonces te usa. No sabés si es buena onda o si te está usando”.

Sosteniendo esa misma línea, el mayor de la casa volvió a asegurarle que sus consejos tenían como objetivo evitarle “un mal momento, nada más”. “Entonces tampoco le des lugar gratuitamente acercándote vos, ¿me entendés? Solo si ella te habla, porque juega 24/7. La hija de p… está todo el día jugando. Nada de tintura, nada de nada”, sentenció.