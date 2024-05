Problemas económicos, celos y pelea de egos: fuertes versiones sobre la separación de Emilia Attias y Turco Naim

Tras el acuerdo con la UBA, el radicalismo convocó a una sesión especial en Diputados por el presupuesto de las universidades

Será el próximo martes 21 de mayo. Todavía hay 60 casas de altos estudios que no recibieron ninguna oferta del Gobierno. Las partidas no fueron actualizadas por inflación y los rectores aseguran que no tienen recursos para sostener el funcionamiento de las facultades