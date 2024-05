La confesión hot de Sabrina Rojas sobre los “atributos” de Luciano Castro y el Tucu López

Sabrina Rojas lanzo una picante confesión sobre los "atributos" de Luciano Castro y el Tucu López (Video: Socios del espectáculo, El Trece)

En una distendida entrevista en Socios del espectáculo, Sabrina Rojas se soltó a hablar sobre cómo es hoy su relación con Luciano Castro tras separarse, desmintió rumores que la relacionaron con Ulises Bueno y Juan Martino y su rol como conductora en América. También se refirió a su ruptura con el Tucu López, aseguró que hoy no tienen ningún contacto, y la charla terminó derivando en los “atributos sexuales” del locutor como de su exmarido.

“Yo pensé que mi pareja con el Tucu era para toda la vida”, se sinceró la actriz, comentario que sirvió para que Rodrigo Lussich se despache. “Con semejante pirata, querida”, acotó el conductor y ella lanzó la carcajada. “Pensé que ibas a decir otra cosa”, lanzó, tentada aludiendo a las partes íntimas del actor de Sinvergüenzas. “Yo siempre me ubico bien en ese sentido”, comentó, divertida.

“‘La bolud...’, te dicen, querida. ¡Por favor!”, ironizó el periodista, mientras ella seguía. “Es pura casualidad”, comentó, risueña mientras el locutor aseguraba que “están hablando de ‘ratas’”. “Cuando te encontrás con ‘ella’, ya estás ahí”, siguió el animador, momento en el que la modelo remató diciendo que “se ve que es el olfato”. Una confesión hot que llegó mientras negaba que haya tenido romances con otros famosos con los que fue vinculada el último tiempo.

La foto de Sabrina Rojas con Luciano Castro cuando estaba en pareja con el Tucu López (Foto: Instagram)

“¿Con Ulises Bueno no pasó nada?”, indagó Mariana Brey. “No pasó nada, te juro por mi vida”, afirmó la conductora de Pasó en América. “Pensé que me ibas a decir ‘hablando de ratas’”, deslizó, jocosa. “Viene de un hermano que le dicen ‘El Potro’, pero nada que ver”, agregó, en alusión a las partes íntimas del cantante.

También Sabrina habló de la decisión de retomar su carrera, tras separarse del actor. “En esos doce años de matrimonio con Luciano. ¿Creés que te alejaron de tu carrera? Siempre estaban más enfocados en la de él que fue en ascenso ¿Ustedes lo hablaron como pareja. ¿Te arrepentís o no?”, le consultó Adrián Pallares.

“No me arrepiento en el sentido del tiempo que estuve con mis hijos. Al contrario, agradezco mirar para atrás y saber que estuve presente en la etapa de que mis niños eran muy bebés hasta hace tres años que empecé a trabajar mucho”, aseguró la actriz. “Lo que sí no sé si fue hablado, sino que formamos un equipo en el que él iba a trabajar y yo me quedaba en casa así no están con niñera”, reflexionó.

Sabrina Rojas y el Tucu López antes de anunciar su separación a fines de 2023

“También él era el que más ganaba, entonces si pensábamos en dejar algún trabajo no podía ser él el que lo resignara. Después yo era muy respetuosa con su trabajo. Desde que me casé con él, si ustedes ven notas para atrás, a mí me preguntaban por Luciano y yo tartamudeaba”, sostuvo la animadora. “No es que él me lo pedía pero yo sabía que no le gustaba. Me acuerdo que hice un Bailando y Marcelo me preguntaba y yo lo sufría”, recordó.

“Yo creo que tenía una idealización muy enorme. Estaba con el chico del momento, salían los fotógrafos de abajo de la baldosas, era la época de Valientes donde los canales pagan exclusividad y yo sentía que él era tan popular que por ahí algo que hacía lo podía perjudicar”, se sinceró Sabrina, que cuando conoció a exmarido él estaba en la tira de El Trece.

“Yo no quería que parezca que me colgaba de él. A mí en ese momento me ofrecieron hacer tapa de todo, me servía un montón y no hice tapa de nada. Eso me hubiese hasta cambiado la carrera en aquel entonces, pero yo no quería que la gente piense o que él piense que lo usaba. Prioricé el amor”, concluyó.