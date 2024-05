Mirtha Legrand reveló la frase que Javier Milei dijo por lo bajo cuando fue a su programa: “Él no sabe que yo lo escuché” (Video: La noche de Mirtha, El Trece)

Las oportunidades en las que Javier Milei visitó el programa de Mirtha Legrand tuvieron muchísima repercusión, donde la conductora sacó a relucir su costado más afilado e incomodó en varias oportunidades al actual presidente de la República. En la última emisión de su ciclo de los sábados, expresó su preocupación por la pobreza en el país y terminó recordando la frase que el primer mandatario le dijo a Fátima Florez fastidiado con la conductora.

“Cada vez hay más gente viviendo en la calle”, aseguró la diva, en una mesa que compartió con Darío Barassi y Jorgelina Aruzzi. “Yo quiero tocar estos temas en mi programa porque de pronto la gente dice ‘ay, vos no hablás de lo que pasa’. Sí, yo hablo muchísimo. De pronto se enemistan los gobiernos, pero bueno…”, señaló la animadora, que expresó sus diferencias con el presidente en varias oportunidades.

“Déjenme opinar. Soy una contribuyente de toda la vida. Una de las grandes contribuyentes, así que tengo derecho a poder hablar. Yo amo mi país. Yo amo mi Argentina. La amo”, señaló la animadora, consiguiendo que el inmunólogo Jorge Geffner, que también estaba invitado al ciclo, le de la razón.

Javier Milei y Fátima Florez en su visita al ciclo de Mirtha Legrand (Foto: RS Fotos)

“Preservar la libertad de expresión, Mirtha, que es lo que vos estás haciendo en este momento. Decir lo que a vos se te cante es algo tremendamente importante para mantener la democracia porque si aprendemos a callarnos estamos liquidados”, aseveró el experto en vacunación, que se refirió en la mesa a la situación del dengue en el país.

Fue en ese momento que Mirtha comentó una situación que vivió con Milei cuando visitó en octubre del año pasado su programa. “Yo lo tuve al Presidente acá dos veces. En una de las oportunidades, que él estaba con Fátima y estaba sentado acá, cuando se iba pasó por acá al lado y escuché que dijo ‘uy, esta señora hace unas preguntas’”, rememoró la conductora, que es conocida por su frase “yo no soy rencorosa, soy memoriosa”.

“Él no sabe que yo lo escuché. Pero bueno, está bien. Hay que tener libertad para hablar de lo que uno quiere”, concluyó, picante.

Javier Milei y Mirtha Legrand en la visita que tuvo el presidente en diciembre del año pasado antes de ser electo

La animadora en marzo había expresado su molestia con el presidente al tildar de “desagradable” al Gobierno después de que el Presidente replicó en la red social X un mensaje que la intimaba a comprar el Cine Gaumont, luego de que ella expresó su malestar por la situación del Incaa. “Que no cierre el Gaumont, chicos. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer algo para que no cierre”, había remarcado.

Allí también destacó la importancia de preservar este patrimonio cultural y destacó las condiciones que tiene el espacio. “¿Qué puede costar mantener el cine Gaumont? Yo fui hace poco, está espléndido, en muy buenas condiciones, es una lástima. Lo del Instituto de Cine también. Es terrible”, afirmó.

“Te da como cierto temor a expresarte porque si a cada cosa que vas a decir y al Gobierno no le gusta mucho o le molesta a alguien, te van a retrucar”, señaló la diva en declaraciones que hizo en abril de este año. “Me sorprendió mucho cuando reaccionaron así. No estoy en contra del Gobierno. No quiero estar en contra del Gobierno porque toma represalias en ese momento y es muy desagradable”, señaló, para un días después seguir en la misma línea. “Después de que lo dije, pensé ‘es terrible, uno tiene que tener la libertad absoluta de decir lo que se le ocurra´”, para terminar recordando las visitas que tuvo el economista a su programa. “Fue muy amable conmigo”, señaló.