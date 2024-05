Guillermo Francos: “No corresponde ninguna disculpa, las agresiones fueron del gobierno de Sánchez”

Guillermo Francos aseguró que el Gobierno no pedirá disculpas por los comentarios de Javier Milei sobre la esposa de Pedro Sánchez

Horas después de los fuertes dichos del presidente Javier Milei en Madrid, en los que calificó de “corrupta” a la mujer de Pedro Sánchez, su par español, el gobierno argentino se encuentra lejos de retroceder en su posición. Pese a la advertencia del canciller español, José Manuel Albares, sobre la posibilidad de que las ofensas afecten la relación entre los países, desde la Casa Rosada defienden sus argumentos.

“Las agresiones fueron del gobierno del presidente Sánchez, no corresponde ninguna disculpa”, afirmó, por caso, el ministro del Interior, Guillermo Francos. El funcionario recordó que el jefe de Estado de España se inmiscuyó en la campaña electoral que llevó a Milei a la presidencia, expresándose justamente a favor de quien entonces era su rival, el ex ministro de Economía Sergio Massa.

En concreto, Francos hizo alusión al viejo rencor que el gobierno actual arrastra con Sánchez. “Era un presidente de España haciendo campaña por Massa, no sé de qué se queja ahora”, reiteró el funcionario en declaraciones a la señal de noticias TN. Más adelante, el ministro enumeró una serie de declaraciones de funcionarios españoles que el gobierno nacional consideró igualmente ofensivas.

Francos negó la posibilidad de que exista un pedida de disculpas por el contenido del discurso del presidente Milei en la convención de Vox, el partido de ultraderecha español, cuyo líder, Santiago Abascal, es un ferviente opositor a la gestión de Sánchez. No obstante, para el ministro argentino “no existe una crisis” y en todo caso, ubicó el entredicho en la categoría de diferencias entre dirigentes políticos.

Asimismo, el ministro minimizó la reacción formal de la cancillería española, que determinó llamar a consulta a la embajadora de España en Argentina, María Jesús Alonso Jiménez. Tal medida implica que la diplomática abandone el país y se reporte ante sus autoridades para dar cuenta de un hecho que ese gobierno considera grave. “Ellos sabrán. La llamaron, supongo que en estos días volverá. Es ridículo que quieran romper relaciones con Argentina”, insistió el ministro.

“No sé por qué tanta ofensa, han levantado el tema innecesariamente y ojalá lo den por superado. El presidente Milei no va a hacer un comentario sobre eso en ningún sentido, no siente que tenga que pedir ninguna disculpa, no va a pasar”, sentenció Francos.

El presidente Javier Milei, habló durante el evento organizado por el partido de extrema derecha español Vox (Reuters)

Aunque las diferencias no son nuevas, el conflicto escaló este domingo 19 de mayo, a raíz de un fragmento de la exposición del presidente Milei en Madrid. Allí sostuvo: “Qué calaña de gente atornillada al poder. Aun cuando tenga a la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo”. El libertario hacía referencia a la licencia que solicitó Sánchez en medio de las denuncias por tráfico de influencia contra su esposa, Begoña Gómez. En ese trance deslizó la posibilidad de renunciar a la primera magistratura española por lo que consideró se trató de un ataque personal.

Meses antes, desde la cuenta de la red social X, Oficina del Presidente de la República, que expresa posiciones oficiales, el gobierno había hecho mención al caso. “El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia”. Fue en respuesta a los dichos de un ministro español, en los que acusó al presidente Milei de haberse mostrado en público bajo de los efectos de la “ingesta de sustancias”.

Foto de archivo del ministro argentino del Interior, Guillermo Francos. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Son varios los cruces públicos que han mantenido ambos gobiernos a lo largo de estos últimos meses. Tan solo unos días atrás, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades española, Diana Morant, acusó al mandatario argentino de representar un “modelo negacionista” que “atenta contra la propia democracia” y convocó a “combatir” la presentación del libertario en el acto de VOX.

Recientemente, la candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ex ministra de Igualdad, calificó de “siniestro y reaccionario” al libertario y sostuvo que “las políticas que hacen” los dirigentes cercanos a su ideología “nada tienen que ver con la libertad”, sino que son “de violencia y odio”.

Ley Bases y el futuro del Pacto de Mayo

Dejando de lado el conflicto diplomático, Guillermo Francos habló este domingo de la política local en medio de la discusión por la Ley Bases y en las vísperas de un truncado Pacto de Mayo.

“Yo creo que esta semana va a haber dictamen. Entiendo que se han tomado muchas de las propuestas que formularon distintos bloques durante todos estos días y creo que varias de ellas van a estar en el dictamen final. Seguramente será tratado en el plenario de comisiones y será aprobado”, manifestó el ministro, quien señaló que “hay unos cuantos acuerdos, pero siempre hasta último momento suele haber modificaciones”. “Siempre hay tiempo para una propuesta más y ahí se dará el dictamen definitivo en el Senado. Los equipos de los senadores que están trabajando en consulta con los equipos nuestros, seguramente llegarán a consensuar algunos puntos”, expresó.

Con respecto a la convocatoria al pacto con los gobernadores, declaró: “Lo que dijo el Presidente fue muy claro. Él convocó a un pacto en mayo con 10 puntos muy específicos, pensando en una nueva etapa para la economía argentina, pero una vez que estuviese aprobada la Ley Bases y el pacto fiscal. Como eso no va a estar, tal vez el Presidente no convoque para este 25 de mayo a firmar el pacto, porque todavía no se dio el paso previo que había planteado. La fecha es un símbolo, el Presidente puso el 25 de mayo como podría haber puesto el 20 de junio o el 9 de julio. Si la ley no está, se puede hacer el pacto en otro momento”.

Consultado por las declaraciones de Mayans de este fin de semana, Francos dijo que “nadie esperaba que el jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado se prestara a un pacto con los argentinos”. “Él forma parte de una coalición muy contraria a las posiciones del presidente Milei y que se exprese de manera tan guaranga es propia de él. Es un maleducado si le dijo a Milei ‘que festeje con su perro’”.

Por último, se refirió a los gobernadores y las críticas de Milei. “El Presidente tiene sus posiciones y las expresa con absoluta libertad, pero nosotros compartimos sus posiciones, en general. A lo mejor, algunas expresiones le resultan incómodas a algunos gobernadores y legisladores y uno no tiene la misma forma de expresarse que el Presidente. De todas formas, nuestra tarea es tratar de convencer sobre los objetivos y las normas que se proponen”, concluyó.