Noelia Pompa reveló por qué volvió a la Argentina después de vivir 7 años en España

Noelia Pompa vuelve al Bailando (Intrusos. América)

Noelia Pompa y Hernán Piquín fueron bicampeones en Bailando por un Sueño en 2011 y 2012 al sorprender y brillar en cada uno de los ritmos del reality. Para ella, aquella exitosa experiencia le supuso un radical cambio de vida. Fue su ingreso definitivo al star system, que continuó con su participación en los espectáculos de Flavio Mendoza, y luego en Madrid, donde se radicó para trabajar como actriz.

“El trabajo es una excusa. Me voy a vivir a España porque necesito un cambio. Le di bola a lo que sentía. Los seres humanos a veces nos escuchamos poco. Quiero ver cómo es arrancar de cero en un lugar donde nadie me conoce. Volver a sentir esa adrenalina… Acá pude revertir una historia y no ser sola una persona con baja estatura. Algo que para muchos era bizarro”, aseguró Noelia antes de emprender aquel nuevo desafío en su vida.

La decisión implicó mucho coraje coraje, ya que acá dejaba propuestas laborales como la gira con la obra sobre su vida, Pequeña gran mujer, producida por Flavio Mendoza, quien también la había tentado para viajar a China con Stravaganza. “Me despojé de todo, me acepto con mi metro veinticinco de estatura, pero quiero ver qué le pasa al mundo conmigo y sin mi popularidad. Acá me hice conocida por el Bailando, se supieron mis miserias. Por eso cuesta despegar mi persona de los personajes que me gustarían hacer. Quiero estudiar y seguir formándome en España, para volver con todo a mi país. Sé que esta decisión implica dejar atrás a una persona que para mí es muy importante, Flavio Mendoza. Pero para cumplir los sueños hay que ser un poco rebelde”, explicó por entonces.

Y el “volver con todo”, finalmente se hizo realidad. Noelia Pompa regresó al país para ser parte de la nueva edición del Bailando que se verá en América y que significa de alguna manera cerrar el círculo de sus comienzos en el rubro. Ella siempre manifestó su gratitud por aquel envión mediático que supuso su desembarco en la pista de baile y destacó la ayuda significativa y crucial que Marcelo Tinelli le proporcionó en un momento específico de su vida, que la inspiró a forjar su carrera en España.

Noelia Pompa y Hernán Piquín fue una de las históricas parejas del Bailando 2014

La artista visitó el estudio de Intrusos para recordar parte de su recorrido mediático “Si a mí me decían que ponga plata, perdía. Porque hablamos un montón de veces y me decías ‘yo no pienso volver’”, expresó la conductora Flor de la V. “La verdad, no iba a venir”, admitió Noelia, y contó qué le hizo cambiar de opinión. “Un día subí un video muy casero, sin pretensiones, en mi casa. Y Marcelo me escribe con una invitación y me dice ‘tenés que volver’. Y mi corazón, en una respuesta emocional, dijo que sí. Nunca dejé de bailar”, comentó con sinceridad.

Luego marcó un paralelismo entre su camino anterior por el reality y sus aspiraciones para este 2023: “Esta vez me lo quiero tomar más tranquila, pero siempre se siente esa adrenalina y esa energía cuando estás en la pista. Aparte tengo un equipo re joven, que me traen esa energía muy renovada”, comentó Pompa, quien también añadió que tenía una vida muy consolidada fuera del país.

“Fue una experiencia maravillosa y enriquecedora. Pero necesitaba un poco de mi tierra, mi familia, mi viejita que me abrace, de ese amorcito”. A la hora de confesar y revelar por qué se fue a España, en su momento era una decisión de la que no estaba del todo convencida pero un mal momento personal, un período difícil, la aventuraron y la empujaron a marcharse: “Cuando tomé la decisión de venirme a España estaba bastante mal, con ataques de pánico. Ahora por suerte ya no aparecen, o cuando quieren hacerlo, estoy deteniéndolos mejor y manejo la situación con mayor control”, reveló.

