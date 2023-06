“Simple y consciente”: el día que Silvina Luna abrió su corazón en un libro

Silvina Luna editó en diciembre el libro Simple y consciente (Foto: Franco Fafasuli)

“Hablo un poco del pasado, de mi historia, de cómo resignifiqué muchas cosas. Ir al pasado y contar cómo fui sanando. Después hablo de estas experiencias y encuentros que tuve con gente maravillosa”, explicó Silvina Luna en una charla con Infobae sobre los pormenores de Simple y consciente, el libro que desde diciembre es posible encontrar en las bateas además de los diferentes canales de venta.

Respecto de ello, aclaró: “Este libro fue parte de mi proceso, de encontrar proyectos que estén alineados con lo que soy hoy, con lo que quiero transmitir. Y vienen cosas muy lindas con respecto a eso. Con este libro quise compartir mis experiencias y si el mensaje le llega aunque sea a una persona me doy por hecha. Cuando la gente lee el libro, vos lo leíste, es una lectura fácil y te interpela en todos los sentidos. Me devolvieron que se sintieron identificados o identificadas”, expresó en charla con María Laura Santillán.

“Yo soy una persona abundante. Me considero abundante. Porque pienso. No pienso en lo que me va a faltar. Siempre sé que voy a estar bien, que las cosas llegan. Y así fue toda mi vida. Siempre el tema del dinero no fue un problema o una preocupación. Trabajé 20 años en los medios y viví muchísimas cosas lindas. A toda esa gente está bueno comunicar, usar eso para un bien. Hoy elijo qué comunicar”. aclaró.

Ya desde el prólogo del trabajo, la consultora psicológica Natalia Lewitan explicaría que Luna se trata de “una heroína de carne y hueso” a la vez que detalla que es “una mujer que abre su corazón de par en par, que no tiene miedo de mostrarse vulnerable, una mujer a la que en esta vida le tocó hacer un poderoso viaje”. Además, expresó: “La mujer que vas a encontrar en este libro no es solamente la que creés conocer, sino la heroína de carne y hueso que atravesó experiencias fuertes que algunas veces la derribaron, pero siempre se levantó”.

“También vas a encontrar a alguien que alguna vez creyó que mejorando la imagen que le devolvía el espejo podía encontrarse. Buceó entre estereotipos, sometiéndose a una operación estética que cambió de manera radical toda su existencia; sin embargo, aunque no lo supiera, allí estaba esa heroína, la que lentamente iba abriendo los ojos, luchando contra viejos mandatos y una sociedad entera que siempre exige y pide más”, aseguró Lewitan.

El dramático mensaje de Silvina Luna antes de entrar al quirófano

Desde el comienzo del trabajo, Luna aclaró que todo ese recorrido no fue nada fácil y que hubo más luchas internas de lo imaginado: “Por fin me animé, no fue fácil, abro mi corazón me muestro y siempre tuve problemas con la autoestima. Quienes me conocen saben hasta qué punto pagué por ese punto débil. Tomé una mala decisión cuando me sometí a una cirugía que no necesitaba, porque quería verme mejor, más sexy, más acorde al estereotipo de belleza que se imponía en los medios”.

En ese momento del escrito es determinante: “Esa elección, de la que me hago cargo, arruinó mi salud. Cada tanto tengo que internarme y desde hace ocho años tomo corticoides todos los días para equilibrar los efectos que aquella mala praxis provocó en mí”. Para luego dar paso al escalón siguiente: “Mi aspecto cambió. Al principio me costaba reconocerme, pero hoy, gracias a un trabajo interno y a una búsqueda espiritual muy intensa, aprendí a gustarme de nuevo, a enamorarme de mí misma y a celebrar mi belleza sin reparos, porque es un don que recibí y quiero honrarlo”.

También se tomó unas líneas para hablar del momento en que decidió ser parte del sitio Divas play, subiendo contenido para adultos: “Cuando me llegó la propuesta acepté en parte, por diversión, para darle vida a esa Silvina a la que le encanta jugar, Pero también como un paso más en este proceso de autoconocerme y liberar todas mis facetas. Así como me gusta mostrar mi recorrido espiritual, también quiero mostrar mi belleza física, porque es tan parte de mí como lo otro”.

Editado en diciembre último, el libro detalla sobre su presente: “Hoy me siento fuerte, segura, más guerrera que nunca. Me miro al espejo y me acepto, me gusta lo que veo. Hoy hago lo que tengo ganas de hacer, me siento libre y me quiero más que nunca. No me da vergüenza ser como soy. Es más, estoy orgullosa de mí. Me cuido, escucho a mi cuerpo y a mi alma. Incorporé muchas rutinas saludables para brindarme bienestar. Me escucho a mí misma y trato de no dejarme arrastrar por las críticas, los prejuicios, la exigencias del afuera”.

“Mi deseo es que ayude a mucha gente a iniciar un proceso de cambio positivo. Quiero contribuir, colaborar, dejar mi aporte, por pequeño o grande que sea. Inspirar”, expresó, a la vez que reafirmó: “Para recuperar la alegría de vivir, la plenitud, es necesario revisar el pasado, reconciliarnos, abrazar dolores y pérdidas. Sin juzgar, sin señalar errores, tomando responsabilidad, la propuesta es analizar esos nudos del pasado con una mirada amorosa, compasiva, que permita rescatar un aprendizaje. Aprender siempre, estar abiertos a lo que la vida nos entrega”.

