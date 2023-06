El comunicado del Hospital Italiano tras la internación de Silvina Luna: las razones por las que no dieron un parte médico

El comunicado del Hospital Italiano tras la internación de Silvina Luna

Las horas pasan y continúa la preocupación por la salud de Silvina Luna. La modelo se encuentra internada en el área de terapia intensiva del Hospital Italiano, sedada y con respirador, mientras aguarda recibir un trasplante de riñón. El problema de salud de la modelo se originó hace más de diez años, a partir de una mala praxis en una intervención estética realizada por el médico Aníbal Lotocki, por la que fue condenado a cuatro años de prisión.

Desde entonces, la comunidad artística se movilizó en forma de cadena de oración, mientras desde su círculo íntimo convocaron a donar sangre, en un pedido a través de las redes sociales que se hizo viral. Mientras tanto, hubo un profundo hermetismo en torno a la evolución de su cuadro, ya que desde el nosocomio ubicado en el barrio porteño de Almagro no se difundió ningún parte médico.

En A la Barbarossa, la periodista Pía Shaw salió desde un móvil en la puerta del hospital, y explicó por qué no se había dado a conocer la información: “Tengo la palabra oficial acá, la del Hospital. Mucho estábamos hablando de qué pasaba con el parte médico y el mensaje es: ‘Por el momento no va a haber un parte médico porque no contamos con la autorización de la familia para brindar información’”, señaló la periodista del ciclo de Telefe.

En el mismo sentido, amplió la palabra del nosocomio: “‘Entendemos el pedido, pero nuestra misión es asegurar la privacidad de los pacientes y sus familias. Tenemos agendados todos los contactos y vamos a avisarles cualquier novedad en este sentido’”, cerró Shaw. Vale destacar que quien está a cargo de todo lo vinculado con la internación de Luna es su hermano Ezequiel, cuatro años menor, su gran confidente y sostén desde que se le detectó la enfermedad, al punto de ofrecerse como donante.

Guillermo Capuya hablo de la salud de Silvina Luna

En el mismo programa, el doctor Guillermo Capuya dio detalles del cuadro de salud que afecta a Silvina, originado en la mala praxis de una intervención estética realizada por el médico Aníbal Lotocki en 2011 y por el cual fue condenado a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina). “El cuadro de Silvina es delicado, ayer hubo un intento de extubarla pero no se pudo porque está muy débil a nivel general”, relató el profesional, que aclaró que, si bien no es su paciente, tenía conocimiento del caso.

“La insuficiente renal que ella tiene fue producto de una formación de cálculos, el metacrilato produce una hipercalcemia que puede terminar en esta insuficiencia renal”, explicó y aclaró: “Hay que ser prudentes, su cuadro es delicado y al estar en diálisis está muy vulnerable en comparación con otras personas”, agregó el reconocido profesional, que destacó el hecho de estar bajo control médico.

“Sobre la descompensación que sufrió Silvina, tengo entendido que no fue algo agudo sino que fue lentamente la situación y por supuesto que siempre estar en un lugar hospitalario es mejor”, continuó Capuya. “El Hospital Italiano es un hospital de excelencia, obviamente facilita mucho la situación y te da cierta tranquilidad. Por supuesto que la medicina no es 100% exacta, pero obviamente, como yo digo, hay que tratar de minimizar siempre el riesgo y de algún modo que esté contenida en un muy buen lugar con muy buenos profesionales”

