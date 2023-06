Las fotos de las vacaciones de soltera de Pampita en Ibiza: con amigas, sin hijos ni maridos

Pampita disfruta de unos días en Ibiza y no dejó de compartir imágenes con sus seguidores

En medio de una agenda ocupada, Carolina Pampita Ardohain siempre se reserva unos días a mitad de año par disfrutar de un período de vacaciones. En esta oportunidad, la modelo viajó a España como parte de un arreglo que tiene con una cadena importante de hoteles. La conductora aprovechó para disfrutar de las playas de Ibiza junto a algunas amigas, y también se divirtió durante la noche, al asistir a un show de Maluma.

“Madre, conductora, modelo, actriz, bailarina. Me apasiona todo lo que hago”, se lee en su biografía de Instagram, red social en la que tiene casi siete millones y medio de seguidores, con quienes comparte a diario distintas fotos y videos de su vida personal y privada. Y allí es donde justamente decidió plasmar cada uno de los pasos que está dando en esa reconocida zona turística.

Pampita mostró algunas imágenes del hotel donde se está hospedando en Ibiza

“¡Recién llegada a Ibiza para disfrutar!”, expresó Pampita al momento de presentar las primeras imágenes en el lujoso hotel donde se estaba hospedando. Luego llegaría el momento de las fotos en las playas con una microbikini verde que provocó una revolución entre sus seguidores, entre quienes la felicitaban por la elección de la ropa y las que pedían el dato de dónde se podría conseguir.

Más tarde, llegaría el turno de hacerse un espacio en la agenda para ver el show de Maluma, para el que eligió un vestido corto plateado que tampoco pasó inadvertido. “La Argentina más hermosa y el colombiano más lindo”, comentó una de sus seguidoras, en tanto que otra aclaró: “Quiero tener el vestido de Pampita y el lomazo de Pampita y estar viendo a Maluma en Ibiza como Pampita”.

Playa y relax en los días de Pampita en Ibiza

La modelo y conductora pasa unos días de descanso acompañada con amigas

En las fotos también se pudo ver al grupo de amigas adentrándose en el mar y nadando junto con delfines. “Belleza de mujer... Mereces que esa sonrisa perdure toda la vida... es mi deseo para vos”, expresó en ese instante una de sus seguidoras, en tanto que otros destacaban la elección de los lentes, un clásico de sus outfits.

Vale destacar que a diferencia del año último, cuando viajó junto con sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio -de su relación anterior con Benjamín Vicuña-, y la pequeña Ana, de su matrimonio actual con Roberto García Moritán, además de su hermano Guillermo, su cuñada Malena y su sobrina Brisa; en esta oportunidad la integrante de Los 8 escalones de los 3 millones sólo lo hizo con amigas.

El vestido corto plateado elegido por Pampita para ver el show de Maluma en Ibiza

La modelo viajó con sus amigas y no perdieron la oportunidad de ver a Maluma

Por su parte, García Moritán pasa sus días en Buenos Aires entre su trabajo como diputado en el Congreso Nacional y su rol de padre, como fue posible observarlo el último fin de semana, en el que acompañado de la pequeña Ana, posó desde el teatro donde actuó Delfina García Moritán, su hija mayor.

Así, fue posible ver algunas instantáneas que retrataron esa jornada, de la que también participó Roberto García Moritán, abuelo de Ana. “Amo verte actuar, bailar y cantar. Amo verte crecer y ser libre. Amo ser tu papá”, fueron las palabras del diputado.

Pampita en Ibiza: la sonrisa marcada a flor de piel

Pampita en Ibiza: disfrutar y relajarse antes de su regreso y continuar con las obligaciones diarias

Los últimos días, la modelo fue interceptada a la salida de la grabación del ciclo de preguntas y respuestas conducido por Guido Kazcka y consultada sobre la posibilidad de ser madre nuevamente, mientras su marido se encontraba detrás de cámara.

“¿Cerramos fábrica, Caro?”, fueron las palabras elegidas por la entrevistadora de Implacables (Canal 9), a lo que la modelo, con una pequeña sonrisa y sin esquivar la pregunta afirmó: “Y no sé, preguntale acá al señor”, dando cuenta de que ella aún sueña con tener otro hijo. En ese instante la cámara gira y la cara de García Moritán queda en primer plano y sin emitir palabras cerró los ojos y giró la cabeza con la clara intención de demostrar que por el momento no piensa en volver a ser padre.

“Vamos a ver, vamos a ver”, continuó Pampita, “yo todavía esa puerta no la cierro pero me cuesta convencer ahí del otro lado”, cerró entre risas.

