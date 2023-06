Cinthia Fernández fue tentada nuevamente por la política: “Me ofrecieron ser diputada”

Cinthia Fernández aseguró que fue tentada para regresar a la política (Foto: Instagram)

Cinthia Fernández sorprendió en junio de 2020 al afirmar que había recibido una propuesta para iniciar una carrera en la política como candidata a diputada para las elecciones legislativas de 2021. La mamá de Charis, Bella y Francesca -frutos de su relación con el exfutbolista Matías Defederico- anunció en ese instante su incursión en la política de la mano del partido Unite. “Entiendo que no tengo una formación política, pero también hay mucha gente en la política que no la tiene y que está ahí por familiar de...”.

En las últimas horas, y de cara a las próximas elecciones, la bailarina y panelista confirmó que nuevamente fue tentada para ser parte de una agrupación, aunque hasta el momento prefirió jugar con la incógnita, luego de la pregunta de uno de sus seguidores en Instagram.

En momentos en que la mediática abrió un canal para que sus seguidores de la red social le realicen preguntas, llegó una consulta que en medio de este panorama electora resulta habitual: “¿A quién vas a votar? ¿Milei, Larreta, Bullrich o Massa?”, ante lo que ella no dudó en contestar: “Quizás a mí porque me ofrecieron ser diputada, ¿habré aceptado?”, dejó instalada la duda la panelista de Nosotros a la mañana.

Cinthia Fernández confirmó en su cuenta de Instagram la propuesta

En septiembre de 2021 había logrado captar la atención de todos en su cierre de campaña, con un jugado clip donde apareció vestida de negro -al estilo de una bailarina de tango- e interpretó una versión del clásico “Se dice de mí”, de Tita Merello. “Se dice que soy hueca, que el puesto no lo merezco y que el culo es lo que ofrezco y nada tengo para decir”, cantó Fernández mientras se arrancaba la falda.

Luego -en portaligas y una tanga de color negro- adelantaba que en caso de llegar al Parlamento lucharía por distintas problemáticas relacionadas con los conflictos familiares, como las demoras en la Justicia para definir la cuota alimentaria. El video, incluso, desde ese momento continúa como su contenido destacado en instagram, donde ya supera las 5.5 millones de reproducciones y más de 43.000 comentarios de los más variados, desde los que aún agradecen que se haya involucrado en ese terreno, hasta los que cuestionan ese mismo punto.

“Una vez más GRACIAS, no hacen más que potenciar mis ganas, mi nombre y mas que nada mi CAUSA. El culo simplemente es un culo, una excusa que escandaliza selectivamente a gente sin argumento para agredir y juzgar y querer establecer que un culo bonito desactiva neuronas. Gracias por ser tan básicos, pero... Cayeron una vez más . Mi culo es solo un anzuelo para captar su atención ¿y sabes qué? En todas las veces que lo mostré mordieron y solo me hicieron mas fuerte, a mí y a mi voz”, aseguró en esa oportunidad.

El spot de Cinthia Fernández

Y luego continuó: “¿Por qué tanto nervio? Este culito es una simple y barata estrategia en campaña, no como las pautas oficiales y excesivas que bancamos todos nosotros, pero este culo no es mi campaña. Mostrando el culito no pretendo que entren y me voten, no subestimo a los jóvenes o a los ‘pajeros’... Seamos realistas, nadie te va a votar porque tenés un buen culo y le gustás. ¡NO! Eso déjaselo a los políticos que quieren garchar y te van garchando con sus gestiones, En vez de ofrecerles una solución para independizarse de sus papas, en vez de dar una explicación, de por qué sus viejos tuvieron que cerrar su negocio y en vez de dar un motivo para que se queden y no se vayan de este hermoso país”.

En los últimos días, la bailarina se había expresado sobre los mismos temas que fueron sus pilares de campaña en esa oportunidad, desde la inseguridad tras una serie de incidentes en el barrio privado donde vive con sus hijas, hasta el hecho de continuar una disputa con Matías Defederico desde que se separaron en 2018 por problemas económicos, judiciales y mediáticos. Cuando la pareja se rompió, en medio de un escándalo, los conflictos se desencadenaron por las visitas a las nenas, por el dinero de la cuota alimentaria que debe pasarle él a su exmujer para sus hijas y en el medio se han metido familiares directos, como la exsuegra y la excuñada de Cinthia, con quienes ha mantenido una guerra a la vista de todos.

