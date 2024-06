A una semana de anunciar su romance con una periodista, Mauro de Gran Hermano confirmó su separación: “Ella me dejó”

Mauro Dalessio explicó por qué terminó su romance con la periodista Antonella Ravinale (A la Barbarossa, Telefe)

A una semana de anunciar su romance con la periodista Antonella Ravinale, Mauro D’alessio confirmó su separación. Tras salir de la casa de Gran Hermano (Telefe), el exparticipante había retomado su vida y comenzó una relación sentimental con la comunicadora de C5N. Sin embargo, el vínculo amoroso no prosperó y el joven reveló los motivos.

Tras su intensa relación con Furia, la cual no terminó en buenos términos debido a las discusiones, gritos y situaciones de violencia, el exjugador de GH había vuelto a apostar al amor. La semana pasada, en su visita A la Barbarossa (programa que conduce Georgina Barbarossa por la pantalla de Telefe), el joven había revelado que había comenzado una relación con una periodista: “Se llama Antonella, salimos un par de veces, nos estamos conociendo. Nos conocimos por las redes, en un boliche estuvimos pero nos conocemos de las redes. La empecé a seguir, ella ya me seguía y reaccioné a un par de sus historias. Después fue como cualquier tipo de charla”.

Una semana atrás, Mauro Dalessio había confirmado que estaba saliendo con una periodista

En la misma línea se había pronunciado Ravinale al ser consultada por Teleshow. Si bien argumentó que “no tenía mucho para decir”, no desmintió a Mauro. “Siento que no es relevante dar una información que no tiene trascendencia”, comenzó diciendo. Luego, sostuvo que no es su intención dar a conocer esta noticia. “Yo tampoco tengo un perfil mediático, ni lo quiero tener”, aseguró. Finalmente, la joven se refirió a su romance con D’Alessio. “Está todo bien con él y es un divino, pero me voy a limitar solo a lo que dijo él”, cerró.

Así las cosas, el vínculo entre D’alessio y la comunicadora no duró mucho. Al ser invitado nuevamente al programa de Georgina Barbarossa, Pía Shaw le preguntó por su reciente relación: “¿Es cierto que la chica en cuestión te fue dejando por tu alta exposición? El romance más corto en la historia de los portales”. Con una mirada de tristeza, el joven respondió: “Sí, es verdad. Nos vimos de vuelta pero ella no sabía que era tanta la exposición que teníamos”.

Antonella, la periodista que tiene un romance con Mauro de Gran Hermano (Instagram)

Con la tensión creciendo, Shaw le dijo al joven: “Contá qué le molestó cuando fueron a una famosa heladería”. Sin filtro, Mauro confesó: “Me pidieron muchas fotos y ella dijo que no le gustaba, porque le pedían fotos a ella también”. Al escuchar la reacción de la joven, los panelistas agregaron: “Te vino bárbaro, ella no te conviene”

Luego, el exrugbier expresó: “Me sorprendió que ella, trabajando en los medios, sabía la exposición que íbamos a tener”. Fue entonces cuando Analía Franchín agregó: “Se pone a salir con un pibe que salió de Gran Hermano, que estuvo de novio con Furia... ¡Y piensa que no va a tener repercusión!”.

Al escuchar la excusa que dio la joven, los panelistas no pudieron ocultar su sorpresa. “¿Es verdad que te dijo: ‘Mauro, me perjudicás en el trabajo. No me sirve este perfil’?”, consultó Gastón Trezeguet. Sin dudarlo, Mauro afirmó: “Sí es verdad, me dijo eso. Ella tiene un perfil mucho más bajo y con el nivel de exposición que estoy teniendo es imposible”. Con ese panorama, los panelistas le preguntaron: “¿Pero ustedes habían hablado de esto?¿Habían dicho que era una relación que mantenían en secreto?”. Por último, Mauro comentó: “Yo justo había venido la semana pasada y era diferente: ‘Mauro se puso de novio’. Nadie traicionó nada, lo que pasa es que a la exposición que estoy teniendo es imposible”.