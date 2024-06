Ricardo Darín contestó las críticas de Alejandro Fantino: “Me molesta cuando mienten”

La respuesta de Ricardo Darín a Fantino (América)

Sorpresa causó en Ricardo Darín las declaraciones de Alejandro Fantino sobre la postura del actor en lo que respecta al financiamiento de los medios públicos y el Instituto Nacional de Ciencias y Artes Audiovisuales (INCAA). A tal punto repercutió la información, que comenzó a desandarse una historia que tiene más de 10 años, en momentos en que fue entrevistado en el programa Animales Sueltos en América TV.

En ese entonces, el intérprete le reconoció al conductor del ciclo que había rechazado un importante papel en Hollywood ya que había pasado mucho tiempo fuera de su hogar y quería volver con su familia. “Yo me quería volver a mi casa, hacía seis meses que estaba haciendo teatro en Madrid, me quería venir a estar con mi mujer y mis hijos”, destacó en ese entonces. En ese punto Fantino le consultó: “¿Vos sabés la guita que podías haber ganado ahí?”, ante lo que Darín no dudó en responder: “¿Y? ¿Para qué sirve? ¿Para vivir mejor de lo que yo vivo? Yo me pego dos duchas calientes por día”.

“No querés tener un avión privado e irte cuando quieras”, expreso el conductor, ante lo que su interlocutor expresó: “Ni en pedo, no se me cruza por la cabeza. Tengo un auto de alta gama y me da calor. Soy feliz cuando le manoteo el auto a mi hijo, porque es demasiado, hay desproporciones que son complicadas”, cerró.

La entrevista quedó como un ejemplo de la austeridad del actor y de sus principios, y es aún muy comentada en cada oportunidad en que vuelve a aparecer en algún sitio. Sin embargo, sus palabras volvieron a tomarse en la actualidad.

Alejandro Fantino contra Ricardo Darín (Neura)

La confrontación actual comenzó luego de que el actor en declaraciones a la prensa, al referirse a los recortes del INCAA. detallara en los últimos días: “Creer que lo que está ocurriendo en nuestro país desde hace ya muchas décadas con la pulverización de la educación, del trabajo real o la cantidad de gente que está por debajo de la línea de pobreza, que son todas cosas muy lamentables y muy horrorosas, dependen del sector artístico, de los actores, las actrices, los directores... es un delirio”.

A la vez que como solución ideó: “Sería bueno que, tanto de un lado como del otro, estén bien asesorados y se sienten en una misma mesa de debate, ya que queremos construir un país para adelante bien. Y se entiendan las posiciones y se llegue a un punto de equilibrio y no escuchar las locuras que estamos escuchando por ahí” concluyó el reconocido actor.

Sus declaraciones fueron tomadas por Alejandro Fantino en su ciclo en Neura, quien afirmó a mediados de marzo: “Él avala la teoría de que todo lo que se sabe de la Argentina se sabe por el cine. O sea no conocen al país por otros logros, como los deportivos o los científicos... Mirá la soberbia que tienen estos tipos”. Para luego continuar: “Él ya está dando por sentado que los que votaron a Milei creen que el país está así por ellos, por los actores. Y él dice que esa es una teoría delirante... pero sería bueno también que se saquen la careta y reconozcan, porque hay un montón de gente que quedó afuera”.

Tras ello, recordó la entrevista en Animales Sueltos: “Fui cocinado a la parrilla por hacerme el partenaire de este muchacho cuando estábamos en una nota y para que salga mejor y que él salga mejor parado, me dijo que no le importaba tener un avión y que le gusta solamente tomarse dos duchas de agua caliente al día”, para en ese punto afirmar que: “Y yo lo veía jugando en el Vilas, no podía entrar con el BM porque pegaba contra los árboles de enfrente el BM que tenía para entrar al Vilas. Yo lo veía jugar al tenis, es buen tipo, lo veía siempre en el Vilas, pero no jugaba al tenis en una cancha de polvo de ladrillo en un club de campo, jugaba en el Racket al tenis y tenía el auto de la Pantera Rosa”, para graficar las dimensiones del vehículo.

Fantino y Darín en Animales sueltos (América)

“Entonces digo ‘che, me estarían faltando solamente las dos duchas de agua caliente’, evidentemente no solamente le alcanzan las dos duchitas de agua caliente. Y entiendo que acá hay poco cine en el último tiempo, pero mucho humo. Yo ya no me como más ni una. Aparte los conozco a casi todos, lamentablemente. Mucho humo”, cerró Fantino.

Ante esas palabras Darín recogió el guante, y en declaraciones al ciclo A la tarde (América), aseguró en las últimas horas: “Un poco me sorprendió, pero las personas cambian. Tampoco él me debía nada. No entendí muy bien el por qué de eso, porque primero que no es verdad que tuviera un auto que chocara contra los árboles, pero salgamos de acá, porque no le contesté en su momento, no lo voy a hacer ahora”, intentado darle un cierre a la disputa.

Sobre sus palabras respecto del INCAA aclaró: “O no se entendió bien lo que quise decir, o no me supe explicar, puede ser. Yo decía que básicamente responsabilizar a los artistas en general por períodos largos donde las cuentas no cierran me parecía un poco perverso por un lado, imprudente e injusto, porque en realidad se debe a muchas otras cosas”. Sobre los planteos ocurridos tras sus declaraciones, afirmó: “Se ve que eso afectó a algunos intereses creados y dijeron ‘córtenle las piernas al bastardo’ y mandaron a algunos muchachos”, dijo para cerrar aclarando que “no me molestan las críticas, me molesta cuando se miente” declaró Ricardo Darín.