Martín Fierro de Radio 2024: todos los nominados, los secretos de la ceremonia y la defensa incondicional de Luis Ventura

Luis Ventura, Karina Mazzocco, Fer Dente y Karina Mazzocco, protagonistas del Martín Fierro de Radio 2024

La luz roja de la radio está encendida en la cuenta regresiva para la gran noche de los Martín Fierro. Y acorde a la magia que emana desde su nacimiento, será por partida doble. Es que, este domingo, la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) entregará los galardones correspondientes a los años 2022 y 2023. La ceremonia será en La Rural desde las 20.45 horas, con transmisión de América y La Red y la expectativa del país mediático ante el desenlace de cada estatuilla.

Karina Mazzocco y Fer Dente, dos de las figuras del canal de Palermo, fueron los elegidos para conducir el evento. Previamente, a partir de las 19, Flor de la V recibirá a los nominados en la alfombra roja, escoltada por Guido Záffora y Pampito. A lo largo de la noche, se entregarán premios en 39 categorías, habrá variados homenajes, dos Oros, y algunas sorpresas que todas las partes buscan mantener bajo siete llaves, aunque Teleshow intentó desentrañar.

Es palabra de APTRA

Son días agitados para Luis Ventura. El presidente de APTRA, atiende el llamado de Teleshow en medio de un raid propio de las vísperas a las grandes citas. Y cada vez mayor, en un premio que se diversifica año tras año y que parece no tener límites. “Esto es algo muy diferente a lo que ocurría en los ‘80 y los ‘90, que había una sola gala. Muchos nos criticaron cuando desdoblamos la entrega con el de la televisión y nos dijeron que el de la radio iba a desaparecer. Y acá estamos, preparando la gran fiesta en La Rural”, dijo con mezcla de orgullo y entusiasmo.

Luis Ventura, presidente de APTRA

De solo repasar la hoja de ruta del gaucho más preciado, los caminos transitan desde Miami, donde celebró la categoría Latino, hasta diferentes rincones del país, incluyendo la reedición del vinculado a la Moda y el ojo puesto también en las nuevas tecnologías digitales. “Ahora los Martín Fierro tienen una proyección nacional e internacional. Me buscaron de Perú, de México y hasta de Turquía”, enumera Ventura. Y agrega que la oferta se diversifica. Ejemplo de ello fue lo ocurrido en la reciente edición del Martín Fierro Federal, celebrado en Mendoza.

“Me ofrecieron lanzar el vino del Martín Fierro y me entusiasmé. Vamos a conversarlo. Una de las cosas a la que empezamos a prestar atención con nuestra gestión fue el tema del merchandising, que no es que no estaba explotado: no estaba ni pensado siquiera. Y te hablo desde preparar un stand con remeras hasta el vino y todo lo que pueda sumar”, confió Luis a este medio.

Pero además de mirar hacia adelante, el creador de Secretos Verdaderos lo hace hacia los costados. Sabe que detrás de cada entrega hay polémicas y no le interesa analizar si sirven o no para el show. Está dispuesto a defender lo suyo: “Yo vengo del fútbol, tengo un estilo frontal y no me voy a bancar que me digan que los premios están comprados o que hay acomodos, o todas las barbaridades que se dijeron. Hay que respetar a los 100 periodistas de APTRA que votan en las diferentes categorías”, sentenció.

Superar la experiencia propia

Liliana Parodi, histórica directora de contenidos de América, está a cargo de la producción del evento, en asociación con la empresa Stadium. En diálogo con Teleshow, anticipó algunos detalles de esta edición. “Tengo hechos unos 15 Martín Fierro y vamos a presentar una tecnología basada en un juego de pantallas inmersivas nunca antes vista”, dijo con el entusiasmo de la primera vez.

Liliana Parodi, productora de la fiesta

En cuanto a la dinámica de la premiación, además de las categorías tradicionales, reveló que habrá dos oros, uno dedicado a la AM y otro para la FM. También se entregarán cinco estatuillas especiales de diversas características, repartidas entre programas, emisoras y personalidades de la radio. Y, compartiendo cartel con los conductores, otras diez figuras entregarán algunos premios, para sorprender a los ocasionales ganadores. Vale recordar que la última edición se celebró en 2022 y contempló los tres años anteriores, que debieron postergarse por la pandemia. En dicha oportunidad, los galardones dorados fueron para Alejandro Dolina, Lalo Mir y Guido Kaczka.

En lo referido al menú, Parodi anticipó que se eligió una opción clásica, pero con los toques glamorosos que amerita la ocasión. Como entrada, se servirá burrata, jamón serrano, baby rúcula. De plato principal, medallón de lomo relleno con reducción de Malbec y romero, acompañado por graten de papas y champignones salteados a la oliva. De postre un húmedo de chocolate y mousse de dulce de leche, con salsa de frutos rojos y pistacho, acompañado de vinos y espumantes.

Se esperan alrededor de 450 invitados en total, entre los que estarán el casi centenar de socios de APTRA, y autoridades de América, de la productora y de la empresa de tecnología Sasami. Una maquinaria que se nutre de muchas cosas, entre ellas, la polémica. Y acá, Liliana volvió a sacar con orgullo la chapa de los 15 Martín Fierro. “Me encanta que hablen antes, porque siempre tenés algo para rebatir y siempre para aprender, en el caso de que tengan razón”, dijo con una tranquilidad que la diferencia del presidente de APTRA. Sin embargo, hay una crítica que no tolera: “No me gusta que toquen a la gente que trabaja, que es mucha y lo hace muy bien. Después, con el debate de las ternas, el vestuario, los ganadores y los perdedores, está todo bien”.

La expectativa de los conductores

Karina Mazzocco

Cuando a Karina Mazzocco le confirmaron que iba a estar al frente de la ceremonia, lo primero que sintió fue “una grata sorpresa”. Estaba de vacaciones cuando se realizó el anuncio, y en medio de esa adrenalina habló con Teleshow sobre sus expectativas de cara a la gala y elogió a su compañeros: “Me llevo súper y tengo mucho respeto y cariño por mis compañeros en la tarea: Fer, mi coequiper, y Flor de la V, en la alfombra roja. Así que estoy muy feliz”. Será la cuarta vez que encabece este tipo de veladas -Las ediciones 2000 y 2010 y el Federal de 2022-, aunque este tiene un sabor especial: “Yo adoro escuchar radio, de hecho escucho mucha más radio de lo que miro televisión, así que me encanta este desafío”, apuntó.

Respecto a su look, trascendió que optará por un estilo austero y no tendrá cambios de vestuario, lo que no quita que esté dispuesta a brillar: “Me encanta jugar con la moda y estar siempre distinta. A la hora de un gran evento, entro a buscar ideas e inspiración hasta que encuentro algo que me siento cómoda”, destacó. Además, adelantó que trabajará con Nuria Bueno, la diseñadora a quien le encomendó sus últimos vestidos, aunque, acorde a las tradiciones, no quiso revelar el color.

En el caso de Fer Dente, la adrenalina pasa por otro lado. Forjado en el ámbito del teatro y la comedia musical, proyecta una carrera a los saltos en la conducción. Desde su arribo a Noche al Dente hace un año y medio, se convirtió en una de las caras con mayor proyección de América. La llegada a los Martín Fierro era cuestión de tiempo, y se convertirá en el más joven en encabezar una premiación. “Es histórico y la verdad no me esperaba”, relató en diálogo con DDM. “Hay miedos, porque miraba los Martín Fierro como espectador o como nominado, y siento que puede meter la pata”, agregó con su habitual espontaneidad.

Fer Dente

Respecto al look, usará un smoking negro “elegí algo respetuoso” y al lugar que su compañera, no hará cambios de look. Tampoco está previsto que haga algún tipo de performance, aunque dejó entrever que puede aparecer alguna sorpresa de último momento. Habrá que aguardar hasta la noche del domingo, cuando se encienda el dial y la magia de la radio vuelva a hacer de las suyas.

Todos los nominados

Programa matutino AM

Pan y circo (Radio Rivadavia)

Lanata Sin Filtro (Radio Mitre)

Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre)

Programa matutino FM

Y ahora quién podrá ayudarnos (Radio con vos)

La inmensa minoría (Radio con vos)

De acá en más (Urbana Play)

Nadie nos para (Rock & Pop)

Programa vespertino diario AM

Crónica de una tarde anunciada (Radio Rivadavia)

Pastor 910 (La Red)

Segunda Dosis (Radio 10)

Programa vespertino diario FM

Pasaron cosas (Radio con vos)

Todo pasa (Urbana pay)

Tardes bestiales (Rock & Pop)

No dejes para mañana (Radio con vos)

Programa de interés general en AM

Bravo Continental (Radio Continental)

La radio sos vos (Radio Rivadavia)

Doctor C (Radio 10)

Espléndidos (Radio Colonia)

Programa de interés general en FM

El club del Moro (La 100)

Vuelta y media (Urbana play)

Perros de la calle (Urbana play)

Cristina Pérez

Labor conducción femenina en AM

Cristina Pérez (Radio Rivadavia)

Dominique Metzger (Radio Continental)

Paula Trápani (Radio Del Plata)

Labor conducción femenina en FM

Elizabeth Vernaci (Pop radio)

Julieta Pink (Urbana play)

Maju Lozano (La 100)

Labor conducción masculina en AM

Marcelo Bonelli (Radio Mitre)

Daniel López (Radio Continental)

Diego Brancatelli (AM 750)

Labor conducción masculina en FM

Sebastián Wainraich (Urbana Play)

Beto Casella (Rock & Pop)

Martín Ciccioli (Rock & Pop)

Santiago del Moro (La 100)

Beto Casella

Labor periodística deportiva

Magui Aicega (Rock & Pop)

Marcelo Palacios (La Red)

Hernán Feller (DSports)

Gustavo López (La Red)

Labor humorística

Ariel Tarico (Radio Rivadavia)

Patricio Muzzio (La Red)

Rolo Villar (Radio Mitre)

Homero Pettinato (Pop Radio)

Trayectoria periodística

Chiche Gelblung (Radio Del Plata)

Teté Coustarot (Radio 10)

Juan Carlos Del Missier (Radio Mitre)

Teté Coustarot (Gustavo Gavotti)

Cobertura del Mundial 2022

Radio La Red

Radio Mitre

Radio Rivadavia

Columnista de espectáculos

Marina Calabró (Radio Mitre)

Yanina Latorre (El Observador)

Tamara Pettinato (Radio con vos)

Pía Shaw (CNN Radio)

Marcela Tauro (La 100)

Programa nocturno diario

Ladran Sancho (Radio Mitre)

Blackie Night (Blackie)

Aspen night (Aspen)

Programa semanal AM y FM

Crónicas de un bohemio prolijo (Radio Colonia)

Domingo 910 (La Red)

Entre vinos y vinilos (La folklórica)

El permitido de la semana (AM 770)

Programa deportivo

Súper Mitre deportivo (Radio Mitre)

La oral deportiva (Radio Rivadavia)

Fútbol 910 (La Red)

Programa musical

Eternamente Beatles (Del Plata)

Muchos éxitos (Mucha Radio)

Bocacci a tango limpio (Cooperativa)

Dos gardenias (Radio Nacional)

Cultural y educativo 2022

Libros que muerden (AM 1110)

Cosas maravillosas (Radio 10)

Historias de nuestra historia (Radio Nacional)

Cultural y educativo 2023

Historias del Colón (CNN Radio)

Al infinito y más allá (El Destape)

Ojo del arte (Radio Metro)

Labor periodística femenina 2022

Mariana Contartesi (La Red)

Carolina Amoroso (Radio con vos)

Laura Medina (AM 750)

Carolina Amoroso

Labor periodística femenina 2023

Jesica Bossi (Radio Mitre)

Nancy Pazos (Radio 10)

María O’Donnell (Radio con vos)

Labor periodística masculina 2022

Jorge Lanata (Radio Mitre)

Lucas Morando (Radio Rivadavia)

Ernesto Tenembaum (Radio con vos)

Labor periodística masculina 2023

Eduardo Feinmann (Radio Mitre)

Nelson Castro (Radio Rivadavia)

Alejandro Bercovich (Radio con vos)

Servicio informativo 2022

CNN (CNN)

Derecho a la información (AM 750)

La Red Informativa (La Red)

Eduardo Feinmann (Foto/Gustavo Gavotti)

Servicio informativo 2023

El rotativo del aire (Radio Rivadavia)

Mitre Informa Primero (Radio Mitre)

Siempre noticias (Radio 10)

Locución femenina

Fernanda Carbonell (La 100)

Nora Briozzo (Del Plata)

Yamila Segovia (Radio con vos)

Locución masculina

Pablo Matus (Rock & Pop)

Valmiro Mainetti (AM 750)

Luis Albornoz (La Red)

Labor en producción

Julián Ingratta (AM 750)

Karina Labraña y equipo (Radio Mitre)

Andrea Rodríguez y equipo (Radio Mitre)

Relator deportivo

Daniel Mollo (Del Plata)

Walter Nelson (La Red)

Gabriel Anello (Radio Mitre)

Leo Gentile (La Red)

Comentarista deportivo

Sofía Martínez (Urbana Play)

Emiliano Pinsón (DSports)

Fernando Pacini (Radio Mitre)

Martín Liberman (Radio Late)