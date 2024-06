El exabrupto de Santiago del Moro contra Martín Ku en Gran Hermano: “Muy mal”

El animador dejó ver su molestia por la actitud del participante con la atleta (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

La casa de Gran Hermano (Telefe) vivió una noche al rojo vivo tras el enfrentamiento entre Furia y Martín Ku, quienes se dijeron de todo menos halagos. Dispuesto a dar todo por defender a su novia, María, de los insultos de su compañera, el jugador le hizo frente y le dijo todo en la cara. Esto no le gustó nada a Santiago del Moro, por lo que decidió dejarlo en claro al momento de finalizar la emisión del miércoles por la noche.

Sin poder salir de su asombro, el animador del programa se expresó ante las cámaras, en especial porque ya hubo encontronazos entre ambos en los inicios de esta edición del programa. “No recuerdo que el Chino se haya parado así, se paró muy mal, muy mal”, comentó en alusión a la actitud por parte del jugador a la hora de hacerle frente a Scaglione por el ataque hacia su novia, quien se convirtió en una de las familiares en abandonar la casa.

Previamente, los competidores se reunieron en una habitación para debatir cuál de los familiares debía dejar la competencia, ya que el martes salieron dos: la hija de Darío y Coy, la hermana de la deportista. Los Bros dejaron en claro que querían que el próximo fuese Nicolás, el marido de Emmanuel, mientras Darío y el peluquero votaron por Antonella, la mamá de Grosman. El punto máximo llegó cuando Juliana se diferenció de ambos bandos y señaló que la próxima en ser eliminada tenía que ser la novia de Ku, a quien no dudó en llenar de insultos.

“Primero, ¿sabes por qué quiero que se vaya? Porque veo que con mi hermana se lleva como el oj... y me mira con caras que no me gustan, es una actriz del oj..., te lo digo en la jeta”, comentó la atleta de alto rendimiento a la cara de Martín, quien sacó su lado irónico a modo de respuesta. “Justo Mari va a ser actriz...”, expresó visiblemente enojado por sus dichos.

Martín Ku salió al cruce y defedió a María de los comentarios por parte de Furia (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

“No me interesa la información que tengan, a mi me miran a todos con buena cara. Quiero que María se vaya, no me importa cómo se llama, ¡afuera la gente falluta! Harta de la gente falluta”. Esto colmó la paciencia del participante, quien saltó de su lugar y le dijo en la cara: “María no es falluta, eh”. Por su parte, ella lo incentivó: “Parate, eh, dale, sacá la mier... que tenés, ¡actor, dale!” decía Furia desafiante entre insultos varios, como suele ser su costumbre.

En un intento de calmar la situación, Nicolás se metió en el medio y acotó: “Paren, tomen una decisión”. Por su parte, Bautista añadió: “No vamos a estar todos de acuerdo, sépanlo, somos grandes”. “Bueno, pero estoy harta que vengan estas pendejas a mirarme con cara de orto, se los digo en serio. Lo mismo con tu novia, con Delfina, con esta mina, yo no les hice nada. Yo soy jugadora, estoy jugando con ustedes, a ustedes los trato bien y yo no tengo que recibir mier..., loco, ¿entendés? Yo me porto bien con todo el mundo, me parece una falta de respeto”, lanzó Furia sin dar por terminada su disputa.

El fuerte cruce entre Furia y Martín al decidir qué familiar debía abandonar la casa de Gran Hermano

El peluquero cordobés saltó a defenderla, alegando que ya sufrió la eliminación de La Gata Noelia y de las estrategias del trío de los chicos. “No te hagas el vivo, no querés que yo hable acá en vivo. Bajemos al piso”, apuntó el uruguayo al escucharlo. “No quiero que se quede Mari, quiero que se quede Nico”, lanzó el estilista en alusión a su pareja.

“Ya te dije que no me molesta que se vaya Mari, no digas cualquier cosa”, señaló Martín luego de la acalorada discusión. “Yo creo que tenemos que poner el voto, porque nos están apurando...”, señaló Darío, quien hasta ese momento no tuvo la oportunidad de expresar su opinión. Finalmente, la doble de riesgo sentenció: “Yo quiero sacar a María, punto”.