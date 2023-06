Su habilidad desconocida, la tenebrosa experiencia en una comisaría y otras 31 respuestas de Esteban Lamothe

Esteban Lamothe nació el 30 de abril de 1977 en Florentino Ameghino, provincia de Buenos Aires

1. Cuando eras chico de grande querías ser…

—Boxeador, también médico, cirujano. Quería operar y salvar gente. Era fanático de los médicos y de los boxeadores.

2. Crecer en Florentino Ameghino una localidad bonaerense de ocho mil habitantes…

—No sería la persona, el padre, el amigo y el actor que soy si no hubiera crecido en Ameghino, con todo lo bueno y lo malo que eso haya tenido. Viví ahí desde que nací hasta los 17 años. Solo tengo un buen recuerdo. Supongo que vivir en un pueblo me impulsó a tener más inquietudes, y a salir y andar por ahí porque ahí era muy poco lo que podía ver. Eso me llevó hasta donde llegué hoy, sea un lugar bueno o malo, lo seguro es que es un lugar lejos. Volver siempre es un planazo porque están mis amigos Juan Sagripanti, Toto Herrera, Fernando Casanovas y otros tantos amigos que tengo. Está mi papá, Raúl, y su mujer, Claudia. Siempre es un plan volver porque es mi casa.

3. De adolescente fuiste un “pichón de Grinbank”…

—Tenía 15 años y organizaba festivales de rock en Ameghino. Llevamos a nuestro pequeño pueblo, a las bandas, a nuestros ídolos. Hicimos que toquen Martes Menta, Los Peligrosos Gorriones, Los Piojos, Los Visitantes, Los Brujos… Fue una época muy linda, no me la voy a olvidar más.

4. Un momento de tu infancia al que te gustaría regresar…

—A la casa de un amigo que se llamaba El Mono para jugar ahí con él y con Joaquín, que era otro amigo. Son dos amigos que se murieron. Me gustaría volver a la infancia para estar un rato con ellos.

5. Tu primera desilusión amorosa…

—La que fue muy fuerte y me marcó la viví con mi primera novia a los 13, 14 años. Ella me dejó por otro y me costó mucho recuperarme de ese golpe.

6. Como alumno eras…

—Muy simpático, divertido, hacía reír bastante a todos los demás. También era insoportable para las maestras y las directoras del colegio. Pobres, las volví locas, y digo las volví porque eran todas mujeres.

7. Una travesura que todavía todos recuerdan…

—Me la pasaba haciendo travesuras de todo tipo y color. Creo que la mayoría mejor no las cuento porque no sé si son muy contables, pero era bastante inquieto y hacía muchas. Sistemáticamente, diría.

8. Pilar Gamboa te recomendó para trabajar de…

—Yo trabajaba de pintor, una ocupación espectacular para estudiar actuación y que recomiendo porque te permite ser independiente, sos tu propio jefe. Con Pili estudiábamos teatro, ninguno era conocido y me recomendó a Gloria Carrá para pintarle la casa. Lo conté varias veces pero ella no sé si se acuerda porque trabajaba mucho. Debe estar ya harta de que cuente siempre esto (risas). Conservo un recuerdo muy lindo de ese trabajo porque fue muy bueno, además me trataron y pagaron muy bien.

9. Trabajar de mozo…

—Lo hice durante más de 11 años. Diez años en una parrilla de Puerto Madero y después en algunos lugares por Palermo, poco tiempo. Comencé de chico, mi mamá tenía un restaurante en nuestra casa para mantenernos y todos trabajábamos ahí. Desde los 13 años ya trabajaba, por mi cuenta, unas poquitas horas para juntar plata para salir y divertirme.

10. Las personas que no dejan propina…

—Merecen un lugar en el infierno.

11. Lo más insólito que encontraste como “recolector de basura vip”…

—Era una empresa que recolectaba basura de barrios de diferentes clases sociales. Adentro de los desperdicios están los secretos de todas las personas, si van a tu casa y revisan tu basura, probablemente puedan entender perfectamente quién sos, cómo sos, qué te gusta, qué no te gusta y otro montón de cosas que ni nos imaginamos. No recuerdo haber encontrado nada significativo pero recuerdo el olor al pollo podrido y el del huevo podrido. No lo superé nunca, te quedabas todo el día dado vuelta de ese olor.

12. Tus 20 años fueron muy divertidos porque…

—Integraba una banda de rock con mis hermanos y andábamos por todos lados, además trabajaba de mozo e, igual que ahora, tenía muchos amigos. Pero también fue muy duro porque es difícil tener 20 años y abrirte camino, no saber lo que querés, no saber lo que te gusta, más en un país que siempre está pendulando y que un día anda bien, otro día anda mal. Sin embargo la pasé bien, siempre me supe divertir.

13. Estabas en Billinghurst y Corrientes…

—En el año 96, 97 con un amigo estábamos en esa esquina, él tenía dos porros en el bolsillo y nos llevaron detenidos a la comisaría Novena de Almagro. Los policías me robaron la plata que tenía en la billetera, la cadenita que llevaba puesta y nos pegaron. No nos dejaban ir al baño y nos obligaron trasladar presos que estaban borrachos inconscientes de un calabozo a otro. Tortura, digamos. Mi familia me buscaba desde la tarde y aunque tenían el teléfono no los llamaron porque no les importaba. Nos detuvieron a las 6 de la tarde y a mi novia le avisaron a la una de la madrugada. Otras veces me detuvieron pero nunca por nada grave sino simplemente por estar charlando con alguien sin fumar porro sin nada, más allá de que también me parece mal que detengan a alguien por fumarse un porro. Hoy no digo que los policías son todos malos y ser policía está mal, pero evidentemente hay algo ahí y los políticos sean del partido que sean deberían ocuparse porque no estaría funcionando.

14. Ver la obra El pecado que no se puede nombrar, de Ricardo Bartis, fue un momento bisagra en tu vida porque….

—No sucedió algo anecdótico puntual, sino fue ver a esos siete actores, entre los que estaba Luis Machín, Alejandro Catalán, Sergio Boris, Fernando Llosa… inatrapables, descomunales y en estado de gracia. Viendo esa obra me di cuenta que podía y quería ser actor y que tenía algo para contar como artista.

15. Sos fanático de Boca pero no vas a la cancha porque…

—Hace como 20 años dejé de ir porque viví situaciones medio violentas y no quería estar corriendo peligro en la misma tribuna de Boca, porque se estaban peleando entre ellos. Ahora no voy porque no me invitan, así que si alguien lee esto y me quiere invitar… porque tengo ganas de ir con mi hijo a ver a Boca (risas).

16. La infidelidad en una pareja…

—Está directamente vinculada al momento de esa pareja, no es que se puede definir con un “ser infiel es...”. Como la mayoría de las personas, al menos hablo por mí, he sido infiel y me han sido infiel. Si perdonás o no perdonás depende con quién y cómo estés. A priori yo no diría ni que perdono ni que no perdono. Una infidelidad puede ser el punto de partida para que una pareja se acomode y también puede ser el fin de una pareja, pueden ser las dos cosas, entonces es indefinible la reacción que uno puede tener ante un evento así.

17. El trabajo artístico donde lo pasaste mejor…

—Fue en donde se dieron vínculos más pares, donde hubo cariño, empatía. No tiene que ver con si era en el cine, el teatro o la tele; la pasé bien y mal en los tres lugares. Pero mayormente me encontré con gente muy creativa, muy amorosa y también encontré amigos y amigas en el trabajo, así que básicamente la pasé bien en todos lados, aunque también alguna que otra vez habré tenido angustias o disgustos.

18. Una actriz y un actor con los que nunca trabajaste y te gustaría trabajar…

—Daniel Hendler y Mercedes Morán.

19. En tu mochila llevás…

—Ibuprofeno, un calzón, un par de medias y una remera, esas tres cosas limpias; algún libreto, algún guion, alguna obra de teatro, lápices negros varios, goma de borrar, sacapunta y algún otro remedio.

20. Un personaje que te encantaría interpretar…

—Batman. Me inquieta ese personaje con doble vida, solitario en su mansión. Es el único que no tiene superpoderes. Tiene un auto y una moto que andan rápido, una capa y unos hilos para colgarse de los edificios, pero nada más. Lo que más me gusta es que se trata de superhéroe melancólico que está triste porque no encuentra el amor pero que al mismo tiempo tiene que andar a los tiros y en el Batimóvil. Me gusta ese cruce, me parece el superhéroe más poético y melancólico. Michael Keaton creo que es el que mejor lo hizo.

21. El boxeo…

—Me gusta desde chico cuando me quedaba con mi abuelo mirando las peleas. Siempre eran a la madrugada después de las 12 y fue la primera nocturnidad que viví. Mi abuelo me daba café y me quedaba despierto con él. Después vino mi propia pasión y fanatismo por ese deporte. Estoy preparando una especie de documental de programa de televisión de boxeo. Siempre estoy en contacto con ese mundo porque amo a los boxeadores y a las boxeadoras. Me gusta mucho ese deporte y las historias que trae.

22. Nunca digas nunca pero jamás podrías enamorarte de…

—Alguien a quien no le guste comer y beber, que no disfrute la comida.

23. Pasar del cine independiente a la masividad…

—Y volver al cine independiente porque volví ya que estoy preparando un par de proyectos independientes para mí es una bendición. Soy uno de los pocos actores que fue del cine a la tele, de la tele al cine, o de lo más masivo, popular, a otra cosa más tranquila, más indie, o como quieran llamarla. Me siento agradecido y ojalá pueda toda mi vida ir y venir porque son dos lugares que quiero y que me gustan por diferentes razones. Me gusta hacer telenovelas y la masividad y me encanta hacer una película con una directora o con un director que me gusta. Las dos opciones me parecen fascinantes. Lo mismo que el teatro o el cine. Todo está bueno.

24. Tu indudable parecido con Wado de Pedro…

—Me trajo solamente humor y buena onda. Pudimos hacer un chiste con eso y reírnos también nosotros. No me provocó problemas, aunque mucha gente lo cuestiona. Es un acercamiento a un candidato que me interesa puntualmente y lo que apareció en redes es una manera de buscar que los partidos políticos dialoguen a través del humor un poco. Un humor que no sea necesariamente atacar, agredir, sino que nos podamos reír. Está todo tan tenso. No siento que esa buena onda con Wado sea algo que me traiga más o menos trabajo, o que se produzca algún tipo de condena o de bendición por estar ahí. Es lo que es, es lo que se ve en el spot, es el vínculo que tenemos, así de verdadero y gracioso. No hay mucho más jugo para sacarle a esa naranja.

25. Tuviste una experiencia de “depilación involuntaria” cuando…

—Me usaron de molde para hacer el cuerpo de Cristo del parque Tierra Santa. Me pusieron yeso en el cuerpo y fue una experiencia muy traumática. Cuando me lo pusieron me ahogaba con el yeso y cuando lo sacaron me arrancaron todos los pelos. Todos.

26. Ser papá…

—Me despierta y genera ganas de vivir, de ir a trabajar, de entrenar. Me despierta ganas de estar en el planeta tierra.

27. Lo que queda del 2023 viene con…

—El estreno de dos obras de teatro nuevas que me tienen muy contento y orgulloso. Una dirigida y escrita por Romina Paula donde actúo con Pilar Gamboa, Esteban Bilgiardi y Susana Pampin, que además son mis amigos. Tienen una compañía que se llama El Silencio con la que ya hemos hecho otras obras y giras por Europa. Ahora, después de 10 años, volvemos a hacer una obra nueva y estamos muy contentos. Se llama Sombras. Un mes después estreno Antígona en el baño, una obra que dirige Laura Paredes y Verónica Llinás, y donde actúo con Verónica y Héctor Díaz. Lo que queda del año viene puro teatro. Y un pedacito de un rodaje también.

28. Pocos lo saben pero sos muy bueno para…

—Preparar asado y hacer la danza del vientre. No puedo quebrar las caderas como Shakira, pero la danza me sale perfecto.

29. La última vez que algo te emocionó…

—Cuando mi hijo el sábado pasado hizo un doble muy lindo en el partido de básquet que jugaba. También me emocioné mucho cuando encontraron a esos niños que estuvieron perdidos en la selva colombiana 39 días.

30. Una situación que siempre te hace reír…

—Cuando alguien se tira un pedo.

31. Los conductores que manejan lento por el carril rápido…

—Tenemos que tener paciencia, amor y comprenderlos. Porque si andamos a los bocinazos, a los gritos y a las piñas en la calle, vamos a caer muy bajo. Hay que tenerle paciencia a la gente que comete imprudencias. No hay que atacarlos o atacarlas. Tenemos que ser más pacientes, incluso cuando tenemos razón. Me lo digo a mí mismo y se lo digo a todos los conductores porque está picante la calle y no está bueno, porque se dan situaciones de violencia horribles. Hay que ser más pacientes y amorosos con el resto de los conductores.

32. Cumplir 40 años de democracia ininterrumpida te genera…

—Me emociona, me da alegría, esperanza, me da tranquilidad. También me da responsabilidad. Es necesario cuidar mucho, mucho, mucho nuestra democracia todos los días y construirla. Porque no es una algo de “ah, bueno, ya está, es democracia, está todo bien”. Construir una democracia sólida, no es algo que ya está. Es como un matrimonio, no es que te casás y ya está. Tenés que alimentarlo, hacerlo crecer y eso tenemos que hacer con la democracia. Lo mismo que con nuestros hijos. Cuidarlos y acompañarlos.

33. Cuando seas grande querés ser…

—Entrenador de boxeo y tener un gimnasio grande para ayudar a los chicos jóvenes, adolescentes, niños a salir adelante. Un lugar que le sirva a la comunidad para sacar gente de las adicciones. Un lugar de pertenencia, de encuentro. El boxeo es eso, es un hogar, un lugar a donde mucha gente se refugia. Quisiera un gimnasio que sea un refugio emocional y de contención. Me imagino mi vejez, entrenando boxeadores, ayudando, yendo a la mañana temprano, entrenando yo también hasta donde me dé el cuerpo. Eso quiero ser cuando sea grande. Y obviamente tener mi familia y disfrutar de la familia.

