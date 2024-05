Humor político, creatividad y parodia: quién es el comediante detrás del éxito de Hermana Beba

Los videos desopilantes de Jorge Haddad (Video: Instagram)

El teléfono celular es un aliado indiscutido a la hora de comunicarse, trabajar, informarse y también, de entretenerse. Quizá, este último ítem, sea el que el algoritmo busca interpretar a través de cada una de sus publicaciones. Así, por Instagram, se hizo popular un actor cordobés que logró usar el humor con picardía, creatividad y mucha imaginación. Su nombre es Jorge Haddad y ya suma más de 200 mil seguidores.

Su personaje, la Hermana Beba —“una mina bien”, como describe en su perfil— se convirtió en uno de los favoritos de los internautas, que esperan verlo a diario caracterizado con una peluca rubia de pelo lacio, barba tupida y un micrófono en la mano, listo para reaccionar a diferentes momentos televisivos o comentar posteos de los famosos.

Tiene un estilo que lo distingue. Suele mirar de frente a la cámara, pararse delante de un video de actualidad y relatarlo de manera graciosa, ácida e irreverente. Los temas elegidos, últimamente, son políticos, aunque también la diversión pasa por parodiar a influencers conocidos, como Sofía “Jujuy” Giménez o Cande Ruggeri.

Uno de los más recientes, por ejemplo, tiene que ver con la cantidad de perros del Presidente Javier Milei. Como se ve en el video que encabeza esta nota, la Hermana Beba sumó más de 20 mil “Likes” haciendo comentarios sobre las palabras del actual Secretario de Estado, Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa en la que le consultaron por la cantidad de canes del Jefe de Estado.

“¡Decí el número y listo, contestale cuántos perros son y ya está!”, acota el comediante con un código que ya está instalado y que tiene varios guiños al público.

Jorge Haddad parodió a Amalia Granata (Video: Instagram)

Sus inicios

Haddad comenzó a hacer contenido en las redes en 2017, pero su pasado actoral se remonta bastante tiempo atrás. Se recibió de actor en su momento y estuvo siempre vinculado al teatro y, en menor medida, en la televisión. “Estuve mucho en el teatro del under. Mi idea siempre fue tener un producto propio en el que pudiera mostrar esos personajes así medio sacados”, contó en una entrevista a La Gaceta, a fines de 2023.

Su popularidad, sin embargo, surgió a partir un video que hizo sobre Amalia Granata y el cumpleaños de 15 años de su hija, Uma, y que superó los 3 millones de visualizaciones. En aquella oportunidad, la diputada de la provincia de Santa Fe contó lo difícil que fue para ella organizar la fiesta, y en particular, el tema del vestido.

“Ella (Uma) es muy grandota, es morocha, súper morena. No cualquier cosa va con la piel, hay que tener mucho cuidado con los colores. Pero bueno, el vestido principal es soñado”, dijo Granata en ese entonces. La Hermana Beba, el personaje que Haddad ya interpretaba en teatro, se paró en frente de la cámara y reaccionó a su estilo.

“Hice una parodia. Hay tanto contenido en las redes, tantas cosas... Más que ponerme a generar algo me gustaba la idea de analizar videos de forma empática con el público y con mucha ironía”, contó en la misma entrevista.

El humor de Jorge Haddad (Video: Instagram)

Así irrumpió en las redes sociales y no paró de sumar followers. Además de sus expresiones, lo que sorprende es la cantidad de interacciones con el público, que ya adoptó al personaje y le habla como si fuera real. Desde Marcelo Tinelli, pasando por su hija Cande, hasta la periodista y escritora Florencia Etcheves: son muchas las figuras que frecuentan su cuenta a diario y aplauden su trabajo.

Uno de sus videos más recordados retoma el momento en el que el Diputado Nacional por la UCR, Martín Tetaz, estaba dando una entrevista en la calle cuando fue interrumpido por la influencer Milky Dolly, quien realizó una performance en contra de la violencia a las mujeres. “¿Quién es esta rara? Ridícula. Ay las maricas, nooo. Creo que esto está en la Biblia”, grita, irónica, la Hermana Beba.

El humorista Jorge Haddad parodia a Jujuy Jiménez (Video: Instagram)

Otra secuencia muy likeada es una parodia de que ver con el confuso episodio de Sofía “Jujuy” Jiménez en un aeropuerto en México. Tras el susto de la modelo, que creyó haber olvidado su pasaporte, la monjita se le ríe en la cara. “Cuánta empatía Soph. La verdad es que a veces la vida te muestra la cara más dura. Dios nos da las peores batallas a sus mejores guerreras”, dice.

En la misma línea, también tomó un video de Cande Ruggeri haciendo la técnica del tapping para transitar mejor su maternidad. Así mientras la hija del exfutbolista se da pequeños golpes en el cuerpo con el objetivo de aliviar los pensamientos y repite frases en voz alta; la Hermana Beba hace lo suyo mirando a cámara:

“Estoy destruída. No puedo dormir. Estoy hecha ver... Soy una HPV: hembra preparadora de la vida. Lo voy a lograr. Mi hija va a dormir toda la noche: voy a picar clonas y vas a ver cómo vas a dormir Vita”, dice.

Jorge Haddad parodia a Cande Ruggeri (Video: Instagram)

100% improvisación

Detrás de la Hermana Beba se encuentra un extenso y sostenido trabajo en redes que Haddad viene desarrollando desde hace ya varios años. Según contó en una entrevista reciente, eligió hacer este tipo de formato porque le cuesta mucho escribir.

“Es muy espontáneo en el sentido de que soy muy malo con los guiones. No me gusta mucho escribir y soy más de improvisar. Entonces veo algo y ya me da una idea de más o menos qué es lo que quiero transmitir. Es que la onda de mis personajes es como que son una pulsión, o sea, les sale en el momento es lo que dicen”, confesó Haddad en un reportaje para La Voz.

Jorge Haddad interpreta a la Hermana Beba (Video: Instagram)

Sin embargo, Hermana Beba no es su única caracterización. “Además de la monja, están los personajes de Fátima y Lizarraga, que están más intelectualizados. O sea, los fui construyendo como si fueran una persona. Entonces tienen más contenido, siento que son los que mejor funcionan. En la construcción que hago de mis personajes, mi búsqueda es que por ahí los presento como un desastre o personas odiables, pero son empáticos”, aseguró en el mismo medio cordobés.

“A través de ellos, se conjuga la ironía con el hecho de empatizar. Siento que mi comunidad está decodificando mis mensajes, y eso para mí es como la mayor ganancia”, cerró.