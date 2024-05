El apoyo de Florencia Peña a Guillermo Francella luego de que lo criticaron por sus comentarios sobre Javier Milei

Florencia Peña apoyó a Guillermo Francella luego de que lo criticaron por sus comentarios sobre Javier Milei (Video: Socios del espectáculo, El Trece)

La opinión de Guillermo Francella acerca de las medidas económicas y sociales que está tomando Javier Milei desde que está al frente del gobierno nacional despertó opiniones divididas en el mundo de la farándula, incluyendo a varios colegas del actor que lo criticaron con dureza. Pese a estar en una vereda ideológica opuesta, Florencia Peña decidió apoyar a su compañero de Casados con Hijos.

“Guille es un tipo con el que yo nunca pensé igual. Sin embargo, los mejores laburos de mi vida los hice con él. Es un gran compañero”, caracterizó la actual protagonista del musical teatral Mamma Mía! en entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece)

“Me sorprendió que entráramos en el juego de algo que no nos pertenecía. Nosotros no teníamos que estar discutiendo qué piensa un compañero. Yo lo he sufrido en carne propia”, agregó, para defenderlo de las críticas que recibió el actor de parte de otros actores, como Esteban Lamothe, Dolores Fonzi, Nancy Duplaá, María Valenzuela y Érica Rivas, entre muchos otros.

“A mí me han criticado mucho por mis pensamientos. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo lo mismo? No importa dónde estés parado. ¿Cómo no vamos a hacer? ¿Cómo no vamos a respetar el pensamiento de otro? Mientras ese pensamiento sea respetuoso”, argumentó Peña.

El apoyo de Florencia Peña a Guillermo Francella por sus dichos sobre Javier Milei (Foto: Socios del espectáculo, El Trece)

“La crítica en general que me hacen a mí tiene más que ver con lo ideológico. Siempre fue lo ideológico. Y yo aprendí a convivir con eso, porque vivo la vida con gente que no piensa como yo”, sumó la actriz en el mismo sentido. En la conversación con el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares se refirió al momento en que estuvo “cancelada”, allá por los primeros años de la década del 2010, cuando apoyó de manera abierta al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. “A mí en una época me pasó que no gocé de buena salud por decir lo que pienso”, dijo.

“Los productores que siempre me habían llamado me decían: ‘Perdiste todo, perdiste todo, eras la uno’. Yo venía de hacer La Niñera, que fue un mega éxito, venía de hacer Casados con Hijos, Sweet Charity, que había sido un mega suceso en el teatro. En un momento pensé que había perdido todo”, dijo.

“En ese momento estaba muy expuesta, me hacían muchas operaciones, yo no sabía cómo contrarrestarlas. Yo me banco la crítica. ‘Mira, no me gusta tal programa, no me gusta tal...’, cosas como esas están bien, mientras sea con respeto. Después cuando me machacan sin respeto, sí no me gusta”, agregó. “También me banco a los haters, la gente que no sé quién es del otro lado. Yo tengo nombre, apellido y me la banco”, planteó Florencia.

“La que sí me duele y me jode, y es la que le duele también a mi familia, es la operación mentirosa. Cuando aparecen con operaciones que tienen que ver con tirarme a los leones para que la gente me odie. Y son cosas que no son reales”, cerró la actriz.

Guillermo Francella habló de Javier Milei.

A fines de marzo, Francella expresó su punto de vista sobre las medidas tomadas por Milei en sus primeros meses de gobierno. Fue durante un enlace con el programa que Eduardo Feinmann conduce en Radio Mitre. “¿Cómo estás viendo el país?”, le preguntó el periodista. “Con esta incertidumbre de ver cuando termina el goteo y cuando empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas”, dijo el actor en el reportaje telefónico del que también se sumaron Jorge Lanata y Roberto Moldavsky.

Francella agregó que las medidas “eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron en la campaña y lo cumplió taxativamente”. Y continuó con su mirada de estos meses de gobierno. “Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes implementadas, el DNU, se sabía que iba a haber contraste, a cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir”.

Respecto a su mirada respecto al futuro, el actor de Granizo se mostró entusiasmado: “Sigo con la esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, pero se modifique a favor del pueblo, no pierdo las esperanzas”, cerró.