Duki contó el día que le mostró los genitales a la policía española, se tatuó en vivo y le declaró su amor a Emilia Mernes

Duki habló de su relación con Emilia Mernes: “Estoy de novio con la mujer más hermosa del mundo”

En el paso de Duki por Colombia visitó a un reconocido humorista del país que tiene su programa en YouTube y se tomó con muchísimo humor a Juanpis González, el personaje que interpreta el actor Alejandro Riaño de un millonario insoportable que tiene un ciclo de TV pagado por sus padres. “Hay muchos abuelos preguntándose quién put… es y si es argentino por qué es medio negro”, lanzó el animador, a pura incorrección política mientras el rapero bromeaba con los tatuajes que tiene en su cara, antes de que en el mismo estudio terminé realizándose un tattoo en vivo y hablando de su romance con Emilia Mernes.

“Estoy de novio con la mujer más hermosa del mundo... ¡Buena!”, lanzó el artista. “Hoy en día estoy enamorado. Ojalá me dure el resto de la vida. La verdad es que es la mejor compañera que tuve en toda mi vida”, aseguró quien por estos días está de gira por España y Francia. “Llevamos tres años juntos. Me ayudó un montón. Tener una persona sana es clave”, señaló.

Entre anécdotas sobre cómo hacía para evadir los detectores de humo en los hoteles y la desaprobación de sus padres cuando les mostró que se había hecho tatuajes en la cara, también habló de los trabajos que tuvo antes de triunfar en la música y terminó recibiendo unos inesperados regalos del conductor de The Juanpis Live Show.

La divertida reacción de Duki cuando recibió como regalo en una entrevista una caja de delivery y unas herramientas

“Sé que en el colegio te perseguían y en tu maleta andabas con un martillo, con una llave francesa y no sé qué más porque yo no sé de estas cosas”, comentó el personaje, que incluso tiene su propia serie en Netflix. “Hubo una disputa, una pelea, con jóvenes de otro barrio. Me agarré a las piñas con otro pibe. Después todos los pibes me querían venir a pegar a mí y un día vinieron a buscar 30 pibes para romperme la cabeza”, recordó.

“Yo tenía miedo y fui con un martillo en la mochila, que le había sacado a mi papá, y una de esas llaves para sacar las llantas del auto. Si me matan, me llevo a uno. Era por el miedo. Tendría 14 o 15 años”, relató, lo que provocó la reacción de Juanpis. “¡Ah, qué lindo! Con armamento en la maleta a los 14 años”, lanzó, provocando carcajadas en Mauro, su verdadero nombre.

“¿En qué más trabajaste antes de saber que podías alimentarte, comer y fumarte lo que se te diera la gana donde se te diera la gana en el momento que fuera?”, siguió indagando. “¿Repartías a domicilio? Este es un regalo del programa para que nunca pierdas la humildad”, remató, mientras le entregaba al rapero una caja de delivery, las que utilizan los repartidores para llevar la comida caliente.

“Muchas gracias. Creo que todavía existe la bici que usaba”, comentó, mientras el actor anunciaba que tenían su bicicleta en el estudio. “¿Tienen la bici acá?”, lanzó un Duki, desencajado. “¡No, qué vamos a traer esa mierda, huevón! ¡Se emocionó y casi se le sale unas lágrimas. Pero a tus papás si los trajimos. ¡Fuerte el aplauso!”, siguió el conductor, mientras cerraba con un desopilante “no, tampoco vienen”.

Duki contó que la policía española quiso detenerlo: “Les mostré mi miembro con ganas”

En la misma entrevista relató el abuso de poder que vivió de un grupo de policías en las calles de Mallorca cuando estaba con Emilia. “Yo venía de cenar con mi novia, con una bolsita que tenía un tiramisú y dos cucharas que había pedido en el hotel”, contó.

“Entonces me pararon y cuando me bajo me dicen ‘¿qué tienes?’. Y yo les digo que no tengo nada, que soy artista. Se pusieron un poco violentos los señores hasta que uno me lleva a la parte de atrás de la camioneta y me dice ‘bajate los pantalones’. Y yo lo miro como diciendo ‘¿qué está pasando acá?’. El policía quería revisarme mis partes íntimas para ver que yo no lleve nada ilícito”, recordó.

“Me negué un par de veces hasta que le dije ‘ah ¿la querés ver? Bueno dale’. Le mostré mi miembro con ganas, porque estaba un poco enojado. El señor se dio cuenta que yo no tenía nada. Quería chequear, no lo dejé tocar porque me parecía un poco de más. La mano de la ley llega hasta cierto punto”, remató, jocoso.

Incluso la cantante reaccionó. “Terminó la situación con mi novia peleándose a los gritos. Al final tuve que tranquilizarla porque iban a llamar a una mujer para que la detuviera”, aseguró. “Pero lo más gracioso fue que me pusieron contra el auto, me revisaron, y lo único que me sacaron fue un tiramisú con dos cucharas”, concluyó, risueño. Al final, mostró el diseño que le hicieron en el brazo. Una botella de aguardiente que tiene como marca “Bogotá Colombia”.