Jorge Rial presentó a la nueva integrante de su familia: “¡Bienvenida, Malasaña!”

Luego de la descompensación cardíaca por la que debió ser internado de urgencia en Colombia, Jorge Rial se recuperó y, a los pocos días, viajó a España junto a su novia María del Mar Ramón, con el plan de relajarse antes de retomar sus actividades en Argenzuela, tanto en C5N como en Radio 10.

Ya de regreso al país, el conductor se ocupa de los asuntos domésticos y en las últimas horas compartió la llegada de una nueva integrante a su familia. “¡Bienvenida Malasaña!”, escribió Rial sobre la primera de una serie de tres Instagram Stories que publicó este martes en su perfil de la red social. En la foto, al periodista se lo ve de espaldas y paseando a una perrita blanca y negra, llevándola con una correa amarilla.

En la segunda story se ve un primer plano al rostro del animal. Y en la tercera explicó cómo llegó la perra a su hogar. “Para los que me preguntan, Malasaña llegó hoy a casa. Fue abandonada, rescatada y ahora está con nosotros”, contó Rial.

Malasaña, la nueva mascota de Jorge Rial

El nombre de la perra quizás tenga que ver con el último viaje del periodista, que acaba de regresar de Madrid: Malasaña es uno de los barrios de moda de la capital española, con cierto aura hipster y muy concurrido por los estudiantes universitarios, quienes disfrutan de sus clubes de música en vivo, boliches, cafeterías y tiendas de ropa vintage. Es probable que Rial se haya quedado prendado por la onda del lugar y por esto decidió bautizar así a su perrita.

Durante la ausencia de Rial, su hija Morena contó que estaba distanciada de su padre, recordó los maltratos recibidos por su madre adoptiva y exesposa del periodista, Silvia D’Auro, se enfrentó a su hermana Rocío y dio pie para que se removieran situaciones del pasado y saliera a la luz una relación sentimental que el creador de Intrusos había mantenido allá por el año 2005 con la periodista Tatiana Shapiro. Así las cosas, las cámaras del LAM fueron a buscar la palabra de Jorge y, mientras caminaba por el estacionamiento del aeropuerto minutos después de su arribo a Ezeiza, se encargó de hablar de todos los escándalos que lo tuvieron como protagonista involuntario.

“Solo siento amor y compasión por mi hija”, fue lo primero que dijo el periodista para el programa de América al ser consultado por Morena. Y cuando la cronista le remarcó que Rocío sí lo había ido a buscar para acompañarlo y apoyarlo, agregó: “Hay amores que no se rompen con nada, así que está acá esperándome”. Por otra parte, Rial dejó en claro que mantenía un diálogo permanente con su nieto, Francesco Ambrosioni. “Todos los días hablo porque él quiere hablar conmigo, además”, señaló.

Jorge Rial volvió al país y habló de todo

El conductor no quiso ahondar sobre las declaraciones de Morena, pero expresó: “No podría nunca hablar mal de mi hija. Solo siento compasión en este momento. Y un poco de lástima por los mayores que la están manipulando”. Y luego, sin mencionar directamente a Luis Ventura, remarcó: “Están manipulando a una chica con problemas emocionales. Y es muy grave lo que están haciendo. Pero bueno, ya vendrán las respuestas”.

En relación a su salud, Rial dijo que se encontraba en “perfecto” estado. “Estoy recuperando la voz y listo para volver a trabajar lo más rápido posible. Por ahí, en el programa de radio esta semana me hago una primera aparición. Vamos a ver. Estoy hablando con mi fonoaudiólogo para que me dé el ok”, adelantó. Y dejó en claro que tenía muchas ganas de retomar su vida habitual.

¿Si tenía intenciones de reunirse con Morena? “Me bloqueó de todos lados y solamente me insulta. Pero por supuesto que estoy para recibirla. Es mi hija y la voy a amar toda la vida. Toda la vida”, destacó Rial. Y dijo que, si bien sus dos hijas son su debilidad, hoy toda su atención se la lleva Francesco. “Me hace muy bien hablar con mi nieto. Es feliz y ojalá que siga así, que todo esto no lo invada. Hoy lo que me importa es resguardarlo a él”, dijo.

