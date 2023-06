El reclamo de Cinthia Fernández a las maestras de sus hijas: “Piedad a los padres”

Cinthia Fernández junto a sus tres hijas Charis, Bella y Francesca

“Mamá de tres increíbles hijas”, se lee en la biografía de Instagram de Cinthia Fernández, red social en la que tiene casi seis millones de seguidores, con quienes comparte a diario fotos y videos de su rutina habitual: desde los detrás de cámara de sus trabajos, hasta los diferentes acuerdos comerciales que realiza con las marcas a las que promociona y hasta hace sorteos entre quienes ven el contenido que postea. Así como también todas las actividades que comparte con las mellizas Charis y Bella, y Francesca.

En más de una ocasión, la panelista de Nosotros a la mañana habla de sus hijas como si fueran trillizas, por la poca diferencia de edad que hay entre las mellizas y su hermana menor, a quien le llevan apenas un año (13 meses para ser más exactos). Por caso, a veces las apoda “Las trilli” y también las suele vestir parecidas.

Cinthia se separó del padre de sus hijas, el exfutbolista Matías Defederico, a principios del 2018 y desde entonces asegura que se encarga ella sola de todo lo que se refiere a ella. Tanto económicamente como en la diaria, desde el ir y venir del colegio, de sus actividades extracurriculares, también de distención, como los deportes que hacen los fines de semana, y también las vacaciones.

También las acompaña y asiste con sus respectivas tareas escolares, trabajos prácticos y cuando deben estudiar y practicar para alguna prueba. En esta oportunidad, la bailarina utilizó sus redes sociales para hacer un pedido público hacia las maestras de sus hijas por la cantidad de tarea que les mandan para hacer en sus casas.

El reclamo de Cinthia Fernández a las maestras por las tareas escolares de sus hijas

“Harta de todos los trabajos prácticos que mandan extra del colegio después de ocho horas ahí adentro, Mabel”, escribió en su Instagram junto a la foto de una cartulina que hizo con sus hijas y que se ve escrita en inglés. “Piedad a los padres. Encima en english. Este mes me liquidó”, exclamó y se sinceró Cinthia.

De inmediato, sus seguidores repararon en algunos errores que había en el trabajo práctico y se lo hicieron saber para que ella los reparara. Más tarde, agradeció la atención de quienes se los marcaron e hizo la salvedad, con una nueva foto: “Correcciones listas”.

Cinthia Fernández agradeció el gesto de los seguidores que le marcaron las correcciones en la cartulina

En otra oportunidad, Cinthia Fernández compartió con sus seguidores la emoción que sintió con el conmovedor gesto que tuvo una de sus hijas. Publicó una foto en la que se ve la cama tendida con un almohadón con forma de corazón. Sobre la imagen, escribió: “Ando muy cansada. Y hace un ratito me vio que se me cayó una lágrima por el cansancio. Cuando me voy a acostar con ellas como todas las noches, mi bebé grande me preparó esta sorpresa... Me hizo la cama y le buscó un peluche de corazón”. Si bien Cinthia duerme en su habitación, en más de una ocasión ha mostrado en sus redes sociales que se acuesta en la cama que sale de abajo de la de alguna de sus hijas para quedarse con ellas hasta que concilien el sueño.

“Qué hermosas hijas tengo”, resaltó Cinthia con orgullo, y agregó: “Entienden todo y su corazón es inmenso. Orgullosa de cómo las crie”. Y entre paréntesis hizo la salvedad de que le había dado muchos besos a su hija en signo de agradecimiento.

El gesto de una de sus hijas que emocionó a Cinthia Fernández

