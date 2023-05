Paula Chaves compartió una emotiva foto junto al papá de Jazmín de Grazia: “Qué lindo poder abrazarnos”

Paula Chaves y Jazmín de Grazia

Un reality y una promesa las unió para siempre. “Juntas hasta el final”, se prometieron Paula Chaves y Jazmín De Grazia en el comienzo de sus carreras, apenas salieron de Super M, el popular certamen de modelaje que buscaba a la nueva top model del país. El premio era un viaje, un auto y un año de contrato en la agencia de Ricardo Piñeiro, uno de los representantes más reconocidos del medio en ese momento. Ni hablar de la popularidad que la pantalla les podía dar con su sola participación, en épocas en que los realitys como Gran Hermano comandaban las mediciones. Pero ellas se llevaron algo más que premios y contratos.

Paula y Jazmín eran chicas y competitivas, pero pronto se hicieron íntimas. Eran el agua y el aceite, la rubia y la morocha. Sin embargo, eran inseparables, y muy requeridas en desfiles y eventos. Protagonizaron tapas de revistas y escándalos, los fotógrafos las seguían y siempre daban que hablar. Hasta que llegó la peor noticia de todas: el 5 de febrero de 2012, a sus 27 años, Jazmín fue encontrada sin vida en la bañera de su departamento en el barrio porteño de Recoleta.

Ahora, Paula Chaves conmovió a sus seguidores de Instagram con una selfie que la muestra sonriendo y abrazando a Ricardo, el papá de Jazmín de Gracia. “Ricardo, qué lindo es poder abrazarnos y seguir cultivando el amor que nos teníamos con Jazmín. Te quiero mucho”, le dedicó la modelo y conductora al hombre, junto al significativo emoji de corazón blanco, en señal de paz.

Paula Chaves y Ricardo De Grazia

Pero la unión entre Jazmín y Paula pudo trascender el plano terrenal. En varios oportunidades, la mamá de Olivia, Baltazar y Filipa contó que sueña con su amiga. Hace unos años, durante su participación en ¿Quién quiere ser millonario?, relató su último encuentro: “Yo sigo en contacto con su familia, la extraño mucho y ella se me aparece en sueños. Cada vez que eso pasa, lo llamo a su papá y le digo: ‘Ricardo, se me apareció Jazmín, soñé con ella y me dice que está bien’”.

Pero fue durante su último embarazo que la conexión mística entre ambas se manifestó de forma contundente. “Elijo recordarla el día de su cumpleaños, no el día que partió. Porque es justo el cumple de Filipa. Mayor señal que esa no hay. Ella quiere festejo”, le dijo en esa oportunidad Paula a Teleshow, confirmando el motivo de su decisión. No será solo con el calendario o los sueños que su amiga le haga saber que está presente.

A mediados del año pasado, el papá de la modelo fallecida habló y dijo: “Pensé que estaría más superado, pero no, uno se acostumbra a vivir con el dolor, no está superado, cuando hablamos se puso a llorar”. A casi once años de la partida de su hija, él quiso aclarar las causas del fallecimiento. “No murió de sobredosis. Lo que pasó, la causa de la muerte, fue infarto agudo de medicardio con lesión de media data”, explicó sobre los resultados arrojados en la autopsia que le realizaron a la joven de 27 años.

