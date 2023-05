La participación de Facundo Arana en ¿Quién es la Máscara? Uruguay: “Fue muy divertido”

La participación de Facundo Arana en Quién es la Máscara Uruguay (Video: "Quién es la Máscara Uruguay", Teledoce)

“Cuida mucho sus manos, son sus herramientas para trabajar” y “Cautiva a los corazones y oídos de varias generaciones”, fueron las primeras pistas que la producción de la versión uruguaya de ¿Quién es la Máscara? le dio a sus investigadores Fata Delgado, Sofía Rodríguez, Patricia Wolf y Emir Abdul Gani para que comenzaran a descubrir qué famoso se escondía detrás del personaje del Camello.

En la segunda emisión, luego de escucharlo cantar “You can leave your hat on”, de Joe Coker, hubo quienes se arriesgaron por los nombres del periodista y conductor argentino Ángel de Brito y el actor, conductor, cantante y bailarín Coco Echagüe. Sin embargo, Fata Delgado, Sofía Rodríguez y Patricia Wolf apostaron por Facundo Arana. Y tuvieron razón: el actor y músico argentino viajó hacia Montevideo para hacer su participación en el ciclo que conduce Maxi de la Cruz por Teledoce.

Las pistas que les habían dado fueron en referencia a su faceta de músico ya que toca el saxo, por eso cuida sus manos, y cautivó a las distintas generaciones porque a lo largo de su extensa carrera como actor supo protagonizar ficciones para todo tipo de público: desde Chiquitas hasta Muñeca Brava, Padre Coraje, solo por nombrar algunas.

Según pudo saber Teleshow, el actor argentino viajó el verano pasado desde Mar del Plata hacia Montevido para grabar las dos participaciones que realizó. Y nadie supo nada hasta que salió al aire la semana pasada por la pantalla de Teledoce. Ni siquiera su esposa, María Susini, según contó el propio actor. “Se está enterando en este momento”, dijo al aire.

Por ese entonces, estaba realizando temporada teatral con la obra Los 39 Escalones, junto a Guillermina Valdes, Fredy Villarreal y Maxi de la Cruz, conductor del programa y quien también lo supo recién ahí. “No puedo creerlo. Los voy a matar a todos. Esto no se hace”, bromeó y abrazó a su invitado.

La revelación de Facundo Arana en Quién es la Máscara Uruguay (Video: "Quién es la Máscara Uruguay", Teledoce)

Cuando el actor argentino debió viajar a Uruguay contó que tenía otros proyectos laborales. Es que la producción de ¿Quién es la Máscara? pide expresa cautela. Por caso, no todos los trabajadores del programa conocen la identidad de los participantes que tienen prohibido hablar para que nadie pueda reconocerlos. Ahora bien, en la segunda aparición de Facundo como Camello, el tema elegido hizo que tres de los investigadores lograran descubrirlo ya que el tono de su voz le quedaba a la perfección.

“Tuve muy lindos comentarios. Fue muy divertido”, celebró el actor en diálogo con Teleshow. Además, compartió el video en su cuenta de Instagram en donde bromeó sobre el personaje que le tocó interpretar: “Gracias por lo bien que la pasé. Me reconocieron por la nariz. Puedo vivir con eso, pero la semana pasada no me sacaron. Gracias a todos. Me divertí un montón”.

Siempre activo en sus redes sociales, el actor estableció un plan para que no se supiera su verdadero paradero cuando viajó la segunda vez a Uruguay. La primera había dicho que era para cumplir con otros compromisos, y luego debió pensar en otra estrategia. Entonces, le hizo creer a su casi millón de seguidores, y también a sus compañeros de trabajo, que estaba grabando en Entre Ríos.

Cuando Maxi de la Cruz le contaba de la versión uruguaya de ¿Quién es la Máscara?, el actor simulaba mostrar interés en el trabajo de su colega, pero cuando le consultaban sobre el programa de entretenimientos decía que ya lo habían convocado para el formato que se hizo en la Argentina con la conducción de Natalia Oreiro y que no estaba interesado en participar. “Ya me invitaron en Buenos Aires, pero no es para mí”, decía buscando evitar que lo relacionen.

