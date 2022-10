El día que discutió con Natalia Oreiro, por qué no quería hacer Padre Coraje y otros 48 hechos no tan recordados de Facundo Arana

“Me gusta pensar que doy mi mejor versión todo el tiempo en todo lo que hago, pero no por una cuestión de cómo sea recibida, sino por cómo me siento yo a la noche cuando me voy a dormir”, asegura Facundo Arana

1. Nació el 31 de marzo de 1972. Su nombre es Jorge Facundo Arana Tagle.

2. Su papá, Jorge Arana Tagle era abogado, especialista en derecho marítimo. Su mamá Mathilde Von Bernard era profesora de educación física, arquera de hockey y digitoacupunturista. En 2019, el actor le dedicó un emotivo mensaje en sus redes: “Un día de muchos hace mil años me cansé de pelear contra el cáncer. Pasa muchas veces.. Como cuando un corredor de pronto no puede correr más. Era de noche y estaba en un colchón en el piso junto a tu cama. Y me vino esa aceptación preciosa de las últimas respiraciones. No sabía que existía eso.. Y justo cuando empezaba a soltar, pusiste tu mano sobre mi pecho. La mano más Dulce del mundo fue ahí más firme que el universo. Como cuando atajabas esos bochazos imposibles... Nunca entendí cómo supiste”.

3. Tiene tres hermanas: Patsy, Paula y Agustina Arana. La mayor vivía en Suiza y trabajaba en las Naciones Unidas, la segunda es cantante lírica y pianista clásica y la tercera es fotógrafa.

4. Asegura que heredó los ojos y colores de su mamá y el cuerpo y las formas de su papá.

"La única mentira que mi viejo me dijo un día, duró casi cuarenta años. Me aseguró que nunca moriría", escribió Facundo Arana en una red social, cuando murió su padre. Lo acompañó por una foto de él junto a su papá sonriendo, felices.

5. A los cuatro años un perro boxer le mordió la cara.

6. Fue alumno de un colegio bilingüe. Era muy reservado y no se daba con el resto de los compañeros. Se sentaba en la última fila y se pasaba las horas de clases dibujando. Se llevaba todas las materias, sin embargo nunca repitió.

7. Vivía en Barrio Norte pero el colegio quedaba en Tortuguitas. Se levantaba a las 7 para entrar a las 9. Recuerda que la ida la aprovechaba para dormir y la vuelta para pensar “tengo un buen nivel de imaginación”.

Debido al enorme éxito que tuvieron en Hungría novelas como Muñeca brava, Sos mi vida, Yago y Padre coraje, Facundo Arana fue convocado para participar como jurado invitado de Dancing With Stars 2022, que se emite por TV2, uno de los canales más importantes de aquel país

8. De chico recuerda jugar a ser los protagonistas de Chips, Combate y La Guerra de las Galaxias.

9. Llegó a la actuación de casualidad. Su mejor amigo, Caly lo llevó casi a la rastra a una clase de teatro. A él no le interesaba porque para esa época le gustaba mucho el dibujo y pensaba estudiar para ser dibujante de comics.

10. Esa clase le cambió la mirada, lo define como una “experiencia mágica”. Al terminar sabía que quería ser actor. Estudió cuatro años con Alicia Muzzio.

Durante la obra En el aire, Arana toca el saxo, canta, baja a la platea, hace reír y pensar a más de un espectador con las discusiones telefónicas que mantiene con su ex mujer y su hijo. (Verónica Guerman / Teleshow)

11. A los 17 años un día apareció con todo el cuello inflamado. Le hicieron una biopsia y descubrieron que tenía un linfoma de Holdgkin, un cáncer en los ganglios linfáticos.

12. Lo primero que hizo fue consultar una enciclopedia viejísima para saber de qué se trataba. Decía que la enfermedad era incurable y él pensó “estoy jugado”. Con sus padres llamaron desesperados al médico que les pidió que miraran la fecha de edición. Estaba desactualizada. “La cura databa de quince años más o menos y la contraje hacia diez. Estuve ahí nomás”.

13. Realizó nueve meses de tratamiento y cinco años más de controles médicos hasta el alta definitiva. “Con mi enfermedad yo supe lo que era la fe, entendí lo que significa rezar de verdad”.

14. Para esa época se volvió muy ácido. Se le había caído el pelo y pesaba 52 kilos. Una vez fue a un bar con uno amigos y un hombre le dijo: “Che loco, ¿cómo hacés para mantener esa pelada así'”. “Me hago quimioterapia una vez por semana”, fue su respuesta. El hombre se levantó y se fue.

Facundo Arana es un apasionado de los deportes extremos entre ellos flyboard

15. Otra vez caminaba por una avenida cuando cuatro tipos le gritaron desde un auto: “¡Pelado puto!” varias veces. Facundo los desafió a bajar del auto. Cuando estaban por empezar a pegarle les dijo: “¿No se dan cuenta que tengo cáncer?”. Se quedaron petrificados.

16. A los 18 años sufrió otro golpazo. Caly su mejor amigo, el que lo llevó a la clase de teatro y se rapó la cabeza para acompañarlo en su enfermedad murió de un aneurisma en la arteria aorta.

17. “Caly es uno de esos seres que no necesitó vivir 100 años para ser inmortal en la vida de quienes lo conocieron, que dejó una huella enorme, extraordinaria. Es el hijo de una compañera de colegio de mi mamá, y nos criamos juntos. Con él empezaron mis ganas de escribir, leyendo a los personajes de Robin Wood, como Dago y Savarese, devorándonos todas las historietas de las editoriales Columba y Skorpio. Desde chico se perfilaba como un escritor maravilloso. También me llevó a estudiar teatro: yo me preguntaba por qué y terminé amando el teatro. Caly marcó mi vida como yo había marcado la de él”, abrió su corazón en Teleshow.

18. Arana reveló que un día, mientras hablaba del cáncer con su amigo, él le preguntó “y si te morís, ¿ya escribiste tu testamento? hay que escribir uno”. Dicho y hecho, en ese mismo instante los dos dejaron su testamento. Cuando su amigo falleció “Me llama la mamá y me dice: ‘Che, ¿es posible que Caly haya escrito un testamento?’ ‘Sí -le digo-, lo escribimos juntos’. Él le había dejado a cada uno de sus familiares una frase, y había dejado escritos borgianos. Además, él nunca lo supo y ahora lo sabe y lo acompaña toda su vida: dejó una hija que ahora es la novia del hermano de Rodrigo de la Serna”, contó, ante la mirada conmovida del actor que, casualmente, también se encontraba en el programa PH en condición de invitado, con quien se dio un abrazo.

Facundo Arana y Andrés Calamaro en el Aconcagua Music.

19. Trabajó en una distribuidora de programas de televisión y en una papelera.

20. En el año 92 era un desocupado más. Un día caminando por el andén del subte B observa a un hombre sentado en el piso tocando su saxo. Como él iba con el suyo, lo invitó y se pusieron a tocar juntos.

21. Después de eso, Arana comenzó a tocar por su cuenta en la línea D, en Santa Fe y Pueyrredón. Lo hizo durante diez meses. Empezaba a las 6 y se iba cuando terminaba el servicio a las 10 de la anoche.

“Tengo el saxo en frente mío. El de siempre, aquel con el que empezó todo hace un montón de tiempo. Termino mis 49 limpiándolo. Y empiezo mi cumpleaños siendo la primera vez que lo toque con 50 años”, le contó Facundo Arana a Teleshow al cumplir 50 años

22. Fue Betiana Blum, su maestra de teatro, quien le dijo que Alberto Ure buscaba músicos, actores, bailarines y cantantes para un proyecto en Canal 13 y lo convenció de presentarse

23. El casting era para la novela Canto Rodado, la persona que escribía el guion, Lito Espinosa, le dijo: Vos sos Ramiro. Le explicó que todos los días tomaba el subte D y que al verlo tocar se inspiró en él para componer ese personaje de la tira. El programa duró poco pero lo llamaron de Canal 9 para Alta Comedia y Marco, el candidato.

24. En 1998 empezó a hacer Chiquititas, siguió con Muñeca brava, Buenos vecinos, Yago, pasión morena y 099 Central. Luego de esta novela tomó su camioneta y se fue a recorrer la Argentina durante seis meses.

25. Entre el 17 y el 30 de marzo escaló el Aconcagua. Logró hacer cumbre. Nunca antes había subido a una montaña.

26. A Natalia Oreiro no la conoció en un estudio de televisión sino en un cantobar de Floresta. Corría el año 1994 y él tocaba el saxo en el local y ella solía estar entre el público. “No hablábamos mucho pero me acuerdo perfectamente de ella”, asegura el actor.

Natalia Oreiro y Facundo Arana: "Muñeca Brava"

27. Cinco años después volvieron a encontrarse como protagonistas de la novela de Telefe, Muñeca brava.

28. Solo una vez tuvo una fuerte discusión con Natalia. Grababan en Ibiza (España) y se fueron a pasear en auto. Ella le dijo: “Agarrá por acá”, pero él le respondió: “Sé por donde ir”. Al rato de andar se pierden y Natalia le dice: “Te lo dije”. Él se ofendió y se fue a tocar el saxo solo. Al otro día ya estaba todo bien.

29. Cuando terminó Muñeca brava le llegaban cartas de Israel, Creta, Chipre, Hungría, República Checa, Rusia, Rumania. Muchas estaba escritas en un español perfecto.

30. Es fanático del mate. Su comida favorita son los ñoquis.

31. En abril del 2012 emprendió una expedición con fines solidarios: hacer cima en el Everest para dejar el mensaje “Donar sangre salva vidas”. Sin embargo, sufrió un enfisema pulmonar que lo obligó a abandonar el ascenso.

En 2016 y luego del intento fallido del año 2012 logró hacer cumbre en el Monte Everest que con unos 8.840 metros sobre el nivel del mar es el más alto del mundo,

32. Siempre reservado. Vivió un largo romance de casi una década con Isabel Macedo. La conocía porque era amiga de su hermana. La primera vez que salieron la pasó a buscar en un Escarabajo. Le tocó el timbre y le dijo. “Bajá con media papa porque llueve a cántaros y no me anda el parabrisas”. Ella bajó con la papa que Facundo frotó sobre el vidrio para que no se empañe. Eso la divirtió mucho y se enamoraron.

33. Con María Susini se conocieron en un asado y –según le relató él a la revista Gente– inmediatamente supo que era la mujer indicada. “Nos conocimos en abril de 2007. Yo la vi y supe que era ella. La había visto desfilar en Buenos Aires News. No nos preguntamos qué queríamos para la vida... simplemente se dio. Me la presentaron en un asado. Fue iniciativa de dos personas distintas, que no tienen nada que ver entre sí. Llegó con una mano lastimada, llena de astillas, porque se había caído patinando. Le saqué las espinas y me volví loco”.

34. A los seis meses de relación anunciaron que esperaban la llegada de su primer hijo. En mayo de 2008 nació India y en octubre de 2009 llegaron los mellizos Moro y Yaco.

"Me casé con María y sí, me pongo celoso. No me queda otra. María anda en bolas, pero ya la conocí así. La tipa es un regalo para la vista, a mí la gente me aplaude, no la paso mal", afirmó Facundo Arana en un móvil del programa Intrusos (Fotógrafa Carolina Parrado 164)

35. En diciembre de 2012 cuando decidieron formalizar su unión casándose, tras un romántico pedido de mano en la montaña, frente a un monje tibetano, en un templo milenario, después que él intentara hacer cumbre en el Monte Everest y un edema cerebral y pulmonar se lo impidiera.

36. Su mujer es descendiente de Enrique Telémaco Susini, el pionero de la radio con los locos de la azotea. A Facundo le encanta ese medio, tanto que más de una vez fantaseó con tener su radio para transmitir de noche desde algún rincón de su casa. Esta semana mostró una vez más esta pasión. Realizó una transmisión en vivo en sus redes con LRA 36 Arcángel San Gabriel, la emisora de radio que funciona en la Base Esperanza, en la Antártida y por primera vez está operada íntegramente por mujeres. El dato: Arana realizó la comunicación mientras transitaba por las calles de Budapest en Hungría.

37. En un homenaje a Enrique Telémaco Susini organizado por RAE (Radiodifusión Argentina al Exterior) se le entregaba una placa a Gonzalo Susini (cuñado de Facundo) y el actor apareció de sorpresa para acompañarlo. En un momento Adrián Korol, su amigo y director de RAE, lo invitó a subir al escenario y terminaron escuchando en la legendaria Noblex 7 Mares radios de otros países del mundo.

38. Invitado a la mesa de Mirtha Legrand, Manuel Lozano de Fundación Sí, reveló que la casa donde funciona la ONG se las cedió el actor. “Es una propiedad que está en Palermo, súper bien ubicada, es muy grande. Cuando le conté que íbamos a abrir me dijo que tenía una casa que quería que yo viera. Y hace más de seis años que estamos ahí”, agregó Lozano

Facundo Arana y Nancy Dupláa protagonizaron "padre Coraje" en el 2004, una novela de época que tuvo reconocimiento a nivel mundial. El elenco estaba conformado por Carina Zampini, Leonor Benedetto, Nora Cárpena, Raúl Rizzo, Luis Machín, Eugenia Tobal, Mercedes Funes y Federico Olivera, entre otros.

39. Es un avezado piloto de aviones. Para llegar a funciones, filmaciones y conferencias muchas veces alquila aviones que pilotea él mismo.

40. Si no fuera actor le hubiera gustado ser bombero o pediatra.

41. Cuando lo convocaron para protagonizar Padre Coraje dudó en aceptar porque le pareció que hacer una telenovela de época, con un bandolero vestido de fraile era un programa imposible de hacer.

42. En Visitando al Sr. Green trabajó con Pepe Soriano. “Laburar con Pepe es algo increíble, son esos tipos que nacen maestros; cuando habla para los orejas y trato de aprender, no se me ocurre nada para decirle excepto: ‘Te sirvo agua’”, recuerda de su experiencia con el actor.

"Tenemos salud, estamos todos juntos y eso es un montón. Los chicos salieron con esa natural generosidad que tiene su mamá. Entonces, ¿cómo no? Se me cae la baba a borbotones, me vuelvo loco. Tienen sus pequeños e inabarcables universos. Cada cual tiene sus cosas, que no hacen otra cosa que llenarme de orgullo. Te van tirando y van apareciendo respuestas a sus propias preguntas y van haciendo el camino. Como padres tenemos que tener mucho cuidado en acompañarlos pero que el camino sea el de ellos, no una proyección del nuestro", le contó Facundo Arana a Teleshow

43. Cursó el Ciclo Básico de Medicina. Se anotó en Diseño Gráfico y Publicidad pero a los tres años dejó

44. Fue parte de La Carranza, una banda con Ligia Piro, la hija de Susana Rinaldi, como cantante.

45. En su casa de campo convive con perros y gatos y además con Stacks, un hurón, Nanga una cabra, un caballo pony, Pua, un cerdito y hasta un zorro llamado Indi.

Facundo Arana afirma que "Gracias a Dios tuve muchas batallas: mi primera victoria es estar vivo. Y mi victoria más importante es haber encontrado con quién compartir mi vida, y las criaturas que tuve, que cuando en una entrevista dije que eran mi gran victoria en el mundo, no sabía ni de qué hablaba en función de la victoria que son en mi vida hoy".

46. En una entrevista de 2006, Natalia Oreiro aseguraba que “Para mí, Facundo es el actor que mejor besa. Parece que besara de verdad y es muy cuidadoso. Eso en la ficción. Y en la vida tiene una demostración afectiva tan sincera… Te abraza porque le dio la gana y eso me encanta. Es leal e incondicional”.

47. Era frecuente verlo los domingos en el autódromo ya que seguía de cerca las competencias de TC 2000 y alentaba a los pilotos de Chevrolet.

48. Asegura que no podría vivir en un país que no fuera la Argentina.

“Si me apurás, te digo que no me imaginaba muchas cosas que fueron pasando y que fueron todas bendiciones. Yo nunca proyecté, nunca imaginé. Nunca miro para adelante ni pienso ¿cómo será...? Hoy estoy acá, el corazón me late, tengo salud, estoy cerca de los míos. Nunca sabes cuándo se termina, y esa es una buena razón por la cual nunca estoy mirando”, reflexiona Facundo Arana

SEGUIR LEYENDO